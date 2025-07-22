22 июля 2025

Екатеринбуржцы выстроились в очереди из-за розовых бургеров — их почти не осталось. Фото

В екатеринбургских «Вкусно и точка» разобрали бургеры и мороженое с Hello Kitty
© Служба новостей «URA.RU»
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Один розовый бургер стоит 269 рублей
Один розовый бургер стоит 269 рублей Фото:

Екатеринбуржцы нагрянули в рестораны «Вкусно — и точка» ради того, чтобы купить там позиции из нового меню в коллаборации с Hello Kitty — розовые бургеры и розовым соусом, мороженое, боксы с курицей. Корреспондент URA.RU съездил в рестораны быстрого питания, узнал, где бургеры еще остались и их можно купить.

Новинки добавили в меню 21 июля, за два дня в ассортименте мало что осталось. «Бургеров, к сожалению, нет в наличии. Ждем, что будут завтра к вечеру», — рассказала менеджер точки на ул. Челюскинцев, 106. Там в меню из новинок можно найти только мороженое с мармеладками за 159 рублей.

В ресторане на ул. Малышева, 124Б, наоборот, бургеры еще можно заказать, а вот мороженого уже нет. Бургер оказался обычным, внутри — куриная котлета, два вида сыра, томат, листья салата и сырно-копченый вкус.

«Сытно и есть копченый привкус. Показался немного суховатым», — поделился отзывом один из сотрудников, который попробовал спешл.

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Екатеринбуржцы нагрянули в рестораны «Вкусно — и точка» ради того, чтобы купить там позиции из нового меню в коллаборации с Hello Kitty — розовые бургеры и розовым соусом, мороженое, боксы с курицей. Корреспондент URA.RU съездил в рестораны быстрого питания, узнал, где бургеры еще остались и их можно купить. Новинки добавили в меню 21 июля, за два дня в ассортименте мало что осталось. «Бургеров, к сожалению, нет в наличии. Ждем, что будут завтра к вечеру», — рассказала менеджер точки на ул. Челюскинцев, 106. Там в меню из новинок можно найти только мороженое с мармеладками за 159 рублей. В ресторане на ул. Малышева, 124Б, наоборот, бургеры еще можно заказать, а вот мороженого уже нет. Бургер оказался обычным, внутри — куриная котлета, два вида сыра, томат, листья салата и сырно-копченый вкус. «Сытно и есть копченый привкус. Показался немного суховатым», — поделился отзывом один из сотрудников, который попробовал спешл.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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