Президент Украины Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе подписав закон, который лишает независимости ключевые антикоррупционные органы страны. С таким заявлением выступил Bloomberg.
«Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги», — пишет агенство. Журналисты Bloomberg указывают, что подобные действия со стороны украинского руководства стали напоминанием о низкой популярности Зеленского до начала боевых действий, когда его рейтинг одобрения не превышал 25 процентов.
Ранее Зеленский лизил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Часть украинских парламентариев расценили новый закон как фактическую ликвидацию независимых антикоррупционных ведомств.
В результате принятия документа вечером в ряде городов Украины, включая Киев, Львов, Днепропетровск и Одессу, начали проходить акции протеста. Участники выражают обеспокоенность тем, что утрата независимости НАБУ и САП может повлиять на эффективность борьбы с коррупцией в стране.
Как отметили в Financial Times, действия Зеленского поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз и дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС. Позже в Верховной Раде заявили, что данный законопроект был поддержан, чтобы не допустить мира с Россией.
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