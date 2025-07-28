Bloomberg: Зеленский утратил героическую броню на Западе

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Образ Зеленского на Западе разрушился
Образ Зеленского на Западе разрушился Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе подписав закон, который лишает независимости ключевые антикоррупционные органы страны. С таким заявлением выступил Bloomberg.

«Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги», — пишет агенство. Журналисты Bloomberg указывают, что подобные действия со стороны украинского руководства стали напоминанием о низкой популярности Зеленского до начала боевых действий, когда его рейтинг одобрения не превышал 25 процентов.

Ранее Зеленский лизил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Часть украинских парламентариев расценили новый закон как фактическую ликвидацию независимых антикоррупционных ведомств.

В результате принятия документа вечером в ряде городов Украины, включая Киев, Львов, Днепропетровск и Одессу, начали проходить акции протеста. Участники выражают обеспокоенность тем, что утрата независимости НАБУ и САП может повлиять на эффективность борьбы с коррупцией в стране.

Как отметили в Financial Times, действия Зеленского поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз и дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС. Позже в Верховной Раде заявили, что данный законопроект был поддержан, чтобы не допустить мира с Россией.

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Президент Украины Владимир Зеленский разрушил свой образ на Западе подписав закон, который лишает независимости ключевые антикоррупционные органы страны. С таким заявлением выступил Bloomberg. «Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги», — пишет агенство. Журналисты Bloomberg указывают, что подобные действия со стороны украинского руководства стали напоминанием о низкой популярности Зеленского до начала боевых действий, когда его рейтинг одобрения не превышал 25 процентов. Ранее Зеленский лизил независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Часть украинских парламентариев расценили новый закон как фактическую ликвидацию независимых антикоррупционных ведомств. В результате принятия документа вечером в ряде городов Украины, включая Киев, Львов, Днепропетровск и Одессу, начали проходить акции протеста. Участники выражают обеспокоенность тем, что утрата независимости НАБУ и САП может повлиять на эффективность борьбы с коррупцией в стране. Как отметили в Financial Times, действия Зеленского поставили под угрозу перспективы вступления Украины в Европейский союз и дальнейшую финансовую поддержку со стороны ЕС. Позже в Верховной Раде заявили, что данный законопроект был поддержан, чтобы не допустить мира с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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