В заксобрании Пермского края появился новый депутат

Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат депутата законодательного собрания региона Андрею Кобелеву. Кресло в парламенте освободилось после лишения полномочий Ильи Лисняка.
«Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва Кобелеву Андрею Геннадьевичу. Решение о передаче мандата принято после проведения необходимых проверок», — сообщает избирком в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермское реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» решило передать мандат Ильи Лисняка директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. Агентство подробно рассказывало о личности нового депутата. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября. Ранее он уехал из России после возбуждения уголовного дела.
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