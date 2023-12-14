14 декабря 2023

В заксобрании Пермского края появился новый депутат

Избирком передал мандат депутата пермского ЗС Андрею Кобелеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, флаги партий, флаг справедливой россии
«Справедливая Россия» сменила представителя в ЗС Фото:

Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат депутата законодательного собрания региона Андрею Кобелеву. Кресло в парламенте освободилось после лишения полномочий Ильи Лисняка.

«Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва Кобелеву Андрею Геннадьевичу. Решение о передаче мандата принято после проведения необходимых проверок», — сообщает избирком в Telegram.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» решило передать мандат Ильи Лисняка директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. Агентство подробно рассказывало о личности нового депутата. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября. Ранее он уехал из России после возбуждения уголовного дела.

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Избирательная комиссия Пермского края официально передала мандат депутата законодательного собрания региона Андрею Кобелеву. Кресло в парламенте освободилось после лишения полномочий Ильи Лисняка. «Избирательная комиссия Пермского края приняла решение передать вакантный мандат депутата Законодательного Собрания Пермского края четвертого созыва Кобелеву Андрею Геннадьевичу. Решение о передаче мандата принято после проведения необходимых проверок», — сообщает избирком в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» решило передать мандат Ильи Лисняка директору ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрею Кобелеву. Агентство подробно рассказывало о личности нового депутата. Илью Лисняка лишили мандата в конце ноября. Ранее он уехал из России после возбуждения уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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