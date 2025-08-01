«Уралу» вновь сохранили бюджет, надеясь на возвращение в РПЛ со второго раза

Спонсоры футбольного клуба «Урал» решили сохранить финансовую поддержку структуры команды на сезон 2025/26. Бизнесмены верят, что «шмели» смогут уверенно вернуться в Российскую Премьер-лигу со второй попытки. Об этом URA.RU сообщили в попечительском совете.
«Низкий поклон каждому попечителю за его помощь и неравнодушие. Знаем, что вы нас критикуете, часто — заслуженно. Но, поверьте, мы делаем все для того, чтобы „Урал“ радовал болельщиков и добивался результата. Отмечу, что ваша помощь идет не только в главную команду, но и на „Урал-2“, на молодежные и детские команды, на поддержание всей футбольной среды в нашем регионе», — поблагодарил меценатов президент «Урала» Григорий Иванов.
По словам главы попечительского совета Константина Погребинского, привлечение болельщиков остается главной задачей, чтобы всегда было кому поддержать команду в любые времена. Он добавил, что с 2021 год группа из более 20 уральских бизнесменов утроило денежные вливания в клуб. Кроме этого, на заседании договорились открыть девятую детскую школу в Свердловской области.
Годом ранее спонсоры ФК «Урал» также договорились не урезать бюджет, несмотря на вылет из РПЛ. Руководство «шмелей» и меценаты рассчитывали на возвращение в элиту с первой попытки. Но екатеринбуржцы по сумме двух встреч проиграли «Ахмату» (Грозный) в стыковых матчах. В Кубке России «Урал» смог дойти до полуфинала Пути регионов, где всухую уступил московскому «Спартаку».
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