УЕФА наказал украинский клуб за расистское поведение болельщиков

Контрольно-дисциплинарный орган Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о частичном закрытии стадиона футбольного клуба АЕК Афины и наложении на клуб штрафов на общую сумму 106 тысяч евро. Причиной этому послужило расистское поведение болельщиков во время первого матча квалификации Лиги конференций против сербского «Партизана», сообщила пресс-служба УЕФА.
«Апелляционный совет принял решение: <...> Наложить штраф на футбольный клуб „АЕК Афины“ в размере 25 000 евро и распорядиться о частичном закрытии стадиона футбольного клуба „АЕК Афины“ <...> Оштрафовать футбольный клуб АЕК Афины на 10 000 евро за передачу сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию.», — сообщили в пресс-службе УЕФА. Там отметили, что эти ограничения последовали за запуск фейерверков.
Как указано в решении, АЕК Афины обязан провести следующий домашний матч под эгидой УЕФА при закрытой северной трибуне стадиона. Это связано с инцидентом, произошедшим во время матча, когда болельщики клуба зажигали фейерверки.
Кроме того, клубу предстоит выплатить несколько штрафов: 25 тысяч евро — за запуск фейерверков (с дополнительным условным закрытием северной трибуны на два года), 50 тысяч евро — за бросание предметов и использование лазерных указок, 10 тысяч евро — за размещение несоответствующего спортивному мероприятию сообщения, 16 тысяч евро — за блокировку общественных проходов и пять тысяч евро — за недостаточные меры по обеспечению контроля зрителей. Условное наказание по дополнительному закрытию трибуны вступит в силу только в случае повторного нарушения в течение двух лет.
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