Минздрав определил, как врачи должны убеждать женщин рожать, отговаривая от аборта

Минздрав России утвердил новые методические рекомендации для акушеров-гинекологов по консультированию женщин, стоящих перед выбором сохранить или прервать беременность. В рекомендациях указан перечень фраз, которые врачи могут использовать при общении с пациентками, а также формулировки, которые запрещено применять.
Согласно документу, который опубликован на правовом сайте «Главный врач», на приемах врачи должны акцентировать внимание на рисках при беременности в более в позднем возрасте. В частности, им рекомендуется говорить: «Карьеру можно успеть сделать в любом возрасте, а вот ребенка родить потом может быть уже поздно», «Распространенность бесплодия продолжает расти. Порой даже ЭКО не помогает женщинам в старшем репродуктивном возрасте стать мамой».
Также акушеры-гинекологи могут предложить помощь в сообщении новости о беременности отцу ребенка, напоминая, что для мужчин известие также может стать неожиданностью. В то же время врачам запрещено использовать формулировки, которые могут быть восприняты как давление или осуждение. Например, недопустимы вопросы «Будете сохранять или прерывать беременность?», а также комментарии о возрасте пациентки или нравственной оценке ее решения. Документ принят в рамках мер по снижению числа абортов и сохранению репродуктивного здоровья россиянок и будет обязателен для исполнения во всех государственных медицинских учреждениях.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила, что запрет на аборты может привести к подпольным процедурам. Она прокомментировала инициативу губернатора Вологодской области Георгия Филимонова проверить бюджетные клиники, отказывающиеся проводить аборты. Бессараб отметила, что такая активность может вынудить женщин искать аборты в других регионах или делать их незаконно, что опасно для здоровья. Она подчеркнула, что доступ к этой процедуре должен оставаться, пока она не будет официально запрещена, и что каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопросы, связанные с беременностью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.