В ХМАО сократилось число несчастных случаев летом на воде

В ХМАО за два месяца лета утонули 11 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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За два месяца в реках Югры утонули 11 человек
За два месяца в реках Югры утонули 11 человек Фото:

В Югре за два месяца лета на водоемах погибли 11 человек, из них двое — дети. Это меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда утонули 13 человек. Основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.

«Количество утонувших за летний период (с 1 июня по 5 августа) — 11 человек. Восемь погибли во время купания, еще трое — при происшествиях на маломерных судах. Двое из погибших — дети. Поиски одной девочки из Ханты-Мансийска продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала 2025 года в округе на воде погибли 23 человека. Для сравнения: в 2024 году за этот же период жертв было 30, включая пятерых детей. Один ребенок до сих пор не найден. Восемь взрослых в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.

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В Югре за два месяца лета на водоемах погибли 11 человек, из них двое — дети. Это меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда утонули 13 человек. Основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону. «Количество утонувших за летний период (с 1 июня по 5 августа) — 11 человек. Восемь погибли во время купания, еще трое — при происшествиях на маломерных судах. Двое из погибших — дети. Поиски одной девочки из Ханты-Мансийска продолжаются», — уточнили в ведомстве. Всего с начала 2025 года в округе на воде погибли 23 человека. Для сравнения: в 2024 году за этот же период жертв было 30, включая пятерых детей. Один ребенок до сих пор не найден. Восемь взрослых в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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