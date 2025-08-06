В ХМАО сократилось число несчастных случаев летом на воде

В Югре за два месяца лета на водоемах погибли 11 человек, из них двое — дети. Это меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда утонули 13 человек. Основными причинами трагедий стали купание в необорудованных местах и алкогольное опьянение, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС по региону.
«Количество утонувших за летний период (с 1 июня по 5 августа) — 11 человек. Восемь погибли во время купания, еще трое — при происшествиях на маломерных судах. Двое из погибших — дети. Поиски одной девочки из Ханты-Мансийска продолжаются», — уточнили в ведомстве.
Всего с начала 2025 года в округе на воде погибли 23 человека. Для сравнения: в 2024 году за этот же период жертв было 30, включая пятерых детей. Один ребенок до сих пор не найден. Восемь взрослых в момент гибели находились в состоянии алкогольного опьянения.
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