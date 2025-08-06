МИД КНР: процесс урегулирования конфликта на Украине вступает в решающий этап

Начало переговорного процесса между Москвой и Киевом ознаменовало переход урегулирования украинского кризиса в ключевую фазу. Об этом рассказал министр иностранных дел КНР Ван И.
«Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап», — сказал Ван И. Его слова приводит МИД КНР.
Кроме того, дипломат провел телефонные переговоры с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом. В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам разрешения конфликта на Украине.
Глава МИД КНР подчеркнул, что консенсус по политическому урегулированию, изложенный в шести пунктах и представленный Китаем и Бразилией в мае 2024 года, оказал положительное влияние на снижение напряженности вокруг украинского кризиса. Более ста государств выразили одобрение данному плану. После этого Ван И сообщил, что Китай, Бразилия и ряд других стран Глобального Юга намерены создать открытую платформу «Друзья мира», которая будет способствовать урегулированию конфликта на Украине.
В Стамбуле 23 июля завершился третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями. Сообщается, что РФ выступила с инициативой организовать три онлайн-рабочие группы для обсуждения наиболее важных аспектов двусторонних отношений с Киевом. После окончания встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об инициативе встречи Зеленского и Путина. Он предложил сделать это до конца августа. На что руководитель российской делегации Владимир Мединский заметил, что это может случиться лишь при условии тщательной проработки позиций сторон, чтобы на ней можно было обсуждать завершение украинского конфликта.
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