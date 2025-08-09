В районе Краснодарского края отменили все массовые мероприятия из-за дронов

Риск новой атаки дронов сохраняется в регионе
Риск новой атаки дронов сохраняется в регионе Фото:

Все массовые мероприятия отменены в Славянском районе Краснодарского края отменены. Об этом сообщил глава района Роман Синяговский. 

«В связи с угрозой БПЛА на территории города и сельских поселений отменяются все общественно-массовые мероприятия 9 и 10 августа», — написал Роман Синяговский в своем telegram-канале. Он призвал всех сохранять спокойствие. 

Днем райне уже отменялись все массовые мероприятия. Это тоже было связано с атакой беспилотников.   

Ранее и Сочи подвергся атакой беспилотников. Людей просили экстренно покинуть пляжи Подробнее о ситуации — в материале URA.RU

