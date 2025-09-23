Москвичей предупредили об экстремальном понижении температуры воздуха

Москвичей предупредили о резком похолодании: температура воздуха в столице уже во вторник, 24 сентября, снизится сразу на 15 градусов. К середине недели столбики термометров не поднимутся выше +12, а к выходным ночные значения могут опуститься до нуля, местами возможны заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Во вторник утром начнется изменение циркуляции — воздух еще будет поступать с юго-запада, но одновременно циклон, центр которого перемещается из Скандинавии на север Урала, приведет к перемещению в тылу циклона воздуха из Скандинавии. И произойдет перемешивание двух воздушных масс», — пояснил собеседник Вильфанд. Цитата по «Интерфаксу».
Погодные изменения связаны с изменением циркуляции воздушных масс. Синоптик уточнил, что к вечеру вторника температура в Москве понизится до +10…+12 градусов, а в последующие дни ожидается дальнейшее снижение.
В ночь на среду температура в городе составит +6 — 8 градусов, по области — до +4. Днем в среду прогнозируется +10…+12 градусов, что соответствует средним многолетним значениям для этого времени года. Однако уже в четверг температура будет на 3 градуса ниже нормы, и погода станет октябрьской — ночью в Москве ожидается +2…+4, по области — до нуля. В пятницу и субботу ночью возможны заморозки при температуре +1…+6 градусов, днем — от +9 до +14. В воскресенье синоптики прогнозируют от 0 до +5 ночью и не выше +13 днем.
Уже во вторник в Москве станет пасмурно, пройдет небольшой дождь, который к вечеру усилится. За сутки может выпасть до шести мм осадков. Ночью на среду дождь продолжится, однако в последующие дни существенных осадков не ожидается. Эксперты напоминают жителям столичного региона о необходимости теплее одеваться и учитывать прогнозы при планировании поездок.
