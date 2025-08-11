Свердловские власти переводят врачей и их семьи на новый мессенджер

Минздрав Свердловской области переводит врачей на мессенджер Max
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пользоваться Max рекомендуют и семьям сотрудников
Пользоваться Max рекомендуют и семьям сотрудников Фото:

Минздрав Свердловской области активно переводит сотрудников медицинских учреждений на национальный мессенджер Max. Документ с рекомендацией о переводе работников на новое приложение есть в распоряжении URA.RU.

Согласно письму, его рассылали руководителям медорганизаций Свердловской области, которым поручили подключить сотрудников и членов их семей к мессенджеру Max. Документ подписан первым замминистра здравоохранения региона Игорь Пушкарев.

Ранее URA.RU сообщало о переводе школьных чатов в мессенджер Max. Нововведения ожидаются к началу учебного года. Предполагается, что перенос платформы позволит усилить уровень информационной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минздрав Свердловской области активно переводит сотрудников медицинских учреждений на национальный мессенджер Max. Документ с рекомендацией о переводе работников на новое приложение есть в распоряжении URA.RU. Согласно письму, его рассылали руководителям медорганизаций Свердловской области, которым поручили подключить сотрудников и членов их семей к мессенджеру Max. Документ подписан первым замминистра здравоохранения региона Игорь Пушкарев. Ранее URA.RU сообщало о переводе школьных чатов в мессенджер Max. Нововведения ожидаются к началу учебного года. Предполагается, что перенос платформы позволит усилить уровень информационной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...