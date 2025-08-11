Свердловские власти переводят врачей и их семьи на новый мессенджер

Минздрав Свердловской области активно переводит сотрудников медицинских учреждений на национальный мессенджер Max. Документ с рекомендацией о переводе работников на новое приложение есть в распоряжении URA.RU.
Согласно письму, его рассылали руководителям медорганизаций Свердловской области, которым поручили подключить сотрудников и членов их семей к мессенджеру Max. Документ подписан первым замминистра здравоохранения региона Игорь Пушкарев.
Ранее URA.RU сообщало о переводе школьных чатов в мессенджер Max. Нововведения ожидаются к началу учебного года. Предполагается, что перенос платформы позволит усилить уровень информационной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!