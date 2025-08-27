Двое детей погибли во время стрельбы в США

Два ребенка в возрасте восьми и десяти лет погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе. Об этом сообщил глава местной полиции Брайан О 'Хара.
«Два ребенка в возрасте восьми и десяти лет были убиты прямо на церковных скамьях», — сказал О 'Хара на пресс-конференции. Еще 17 человек получили ранения, из которых 14 — дети.
Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал о стрельбе в католической школе Благовещения в Миннеаполисе, где пострадали более 20 человек. На месте происшествия работают правоохранительные органы, точное число жертв уточняется. URA.RU собрало все, что известно о ЧП, в одной новости.
