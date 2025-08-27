Двое детей погибли во время стрельбы в США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате стрельбы в Миннеаполисе погибли двое детей
В результате стрельбы в Миннеаполисе погибли двое детей Фото:

Два ребенка в возрасте восьми и десяти лет погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе. Об этом сообщил глава местной полиции Брайан О 'Хара.

«Два ребенка в возрасте восьми и десяти лет были убиты прямо на церковных скамьях», — сказал О 'Хара на пресс-конференции. Еще 17 человек получили ранения, из которых 14 — дети.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал о стрельбе в католической школе Благовещения в Миннеаполисе, где пострадали более 20 человек. На месте происшествия работают правоохранительные органы, точное число жертв уточняется. URA.RU собрало все, что известно о ЧП, в одной новости

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два ребенка в возрасте восьми и десяти лет погибли в результате стрельбы в католической школе в Миннеаполисе. Об этом сообщил глава местной полиции Брайан О 'Хара. «Два ребенка в возрасте восьми и десяти лет были убиты прямо на церковных скамьях», — сказал О 'Хара на пресс-конференции. Еще 17 человек получили ранения, из которых 14 — дети. Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал о стрельбе в католической школе Благовещения в Миннеаполисе, где пострадали более 20 человек. На месте происшествия работают правоохранительные органы, точное число жертв уточняется. URA.RU собрало все, что известно о ЧП, в одной новости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...