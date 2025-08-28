В Екатеринбурге стартовала долгожданная вторая волна продаж билетов на матч The Magic Game. В этот раз пригласительные решили продать в вечернее время — в 17:00.
«Билеты на официальном сайте „УГМК-Арены“, „Яндекс Афише“ и в кассах „УГМК-Арены“, — сообщили представители матча. Стоимость, как и в прошлый раз, начинается от 1300 рублей.
The Magic Game пройдет в Екатеринбурге 30 августа на «УГМК-Арене». Организатором выступает известный хоккеист Павел Дацюк, а среди участников заявлены такие звезды, как Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук. Первая волна билетов была распродана за 20 минут.
