Тело мужчины нашли в свердловской реке

Мужчина утонул в реке Ница (архивное фото)
В Ирбите (Свердловская область) труп мужчины обнаружили в реке Ница. Вылавливать тело прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На акватории реки Ница в Ирбите обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в ведомстве.
Подробности происшествия не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР, ответ ожидается.
