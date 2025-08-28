Тело мужчины нашли в свердловской реке

Спасатели достали тело мужчины из реки в Ирбите
Мужчина утонул в реке Ница (архивное фото)
Мужчина утонул в реке Ница (архивное фото) Фото:

В Ирбите (Свердловская область) труп мужчины обнаружили в реке Ница. Вылавливать тело прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«На акватории реки Ница в Ирбите обнаружено и извлечено из воды тело мужчины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — пояснили в ведомстве.

Подробности происшествия не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР, ответ ожидается.

