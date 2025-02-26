26 февраля 2025

Свердловчан предупредили о взрывах

В Краснотурьинске на карьере «Пещерный» проведут взрывные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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На границе опасной зоны выставят охрану
На границе опасной зоны выставят охрану Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) прогремит серия взрывов. Все из-за того, что несколько дней на карьере «Пещерный» специалисты будут проводить взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«27, 28 февраля и 1 марта 2025 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“, — говорится в сообщении на сайте администрации. Жителей призвали воздержаться от походов в лес.

На границе опасной зоны (500 метров) будет дежурить охрана. Перед началом работ раздастся предупредительный сигнал. Сразу после двух продолжительных сигналов проводится взрыв. Три коротких — отбой работ.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) прогремит серия взрывов. Все из-за того, что несколько дней на карьере «Пещерный» специалисты будут проводить взрывные работы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «27, 28 февраля и 1 марта 2025 года с 13:00 до 18:00 будут производиться взрывные работы на карьере „Пещерный“ ООО „Краснотурьинск-Полиметалл“, — говорится в сообщении на сайте администрации. Жителей призвали воздержаться от походов в лес. На границе опасной зоны (500 метров) будет дежурить охрана. Перед началом работ раздастся предупредительный сигнал. Сразу после двух продолжительных сигналов проводится взрыв. Три коротких — отбой работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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