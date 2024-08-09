Кухарук приехал с визитом в город ХМАО, где провел детство

Врио губернатора ХМАО Кухарук прибыл с визитом в Урай

10 августа 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук в течение всего дня работает в Урае Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук с рабочим визитом прибыл в Урай. В этом городе он родился и прожил до окончания школы. В планах у него общение с местными чиновниками, посещения ряда объектов, а вечером встреча с жителями. Это 17-й муниципалитет в графике поездок главы региона, URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 11:15 Мэрия Урая подала заявку на получение финансирования из федерального бюджета на обновление парка общественного транспорта. «Надеемся, что она будет выполнена», - говорит Кухарук. 11:12 Врио губернатора обращает внимание на то, что жители задают много вопросов о сфере ЖКХ. Среди них — жалобы на качество питьевой воды. 11:03 Кухарук перечисляет ключевые проблемы, на которые обращают внимание жители Урая в социальных сетях. Среди них благоустройство, нехватка узких специалистов в больницах и поликлиниках города. 10:42 Врио губернатора ХМАО начал встречу с политэлитами Урая. Рассказал, что по прилету в город на него нахлынули воспоминания о детстве. 10:25 Встреча с политистеблишментом Урая будет проходить в шестой школе. Там уже собрались местные чиновники и депутаты. Элиты Урая готовится ко встречи с Русланом Кухаруком Фото: читатель URA.RU 10:21 Вместе с Кухаруком в Урай прилетел и его первый зам — Алексей Забозлаев. Он долгое время работал там в Лукойле. А затем являлся главой города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук с рабочим визитом прибыл в Урай. В этом городе он родился и прожил до окончания школы. В планах у него общение с местными чиновниками, посещения ряда объектов, а вечером встреча с жителями. Это 17-й муниципалитет в графике поездок главы региона, URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 11:15 10.08.2024 Мэрия Урая подала заявку на получение финансирования из федерального бюджета на обновление парка общественного транспорта. «Надеемся, что она будет выполнена», - говорит Кухарук. 11:12 10.08.2024 Врио губернатора обращает внимание на то, что жители задают много вопросов о сфере ЖКХ. Среди них — жалобы на качество питьевой воды. 11:03 10.08.2024 Кухарук перечисляет ключевые проблемы, на которые обращают внимание жители Урая в социальных сетях. Среди них благоустройство, нехватка узких специалистов в больницах и поликлиниках города. 10:42 10.08.2024 Врио губернатора ХМАО начал встречу с политэлитами Урая. Рассказал, что по прилету в город на него нахлынули воспоминания о детстве. 10:25 10.08.2024 Встреча с политистеблишментом Урая будет проходить в шестой школе. Там уже собрались местные чиновники и депутаты. 10:21 10.08.2024 Вместе с Кухаруком в Урай прилетел и его первый зам — Алексей Забозлаев. Он долгое время работал там в Лукойле. А затем являлся главой города.