Захарова ответила канцлеру Германии на призыв истощить Россию

Захарова ответила на призыв в своем telegram-канале
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее призвал к экономическому истощению России. Ответ Захаровой был опубликован в ее telegram-канале.
«Истощилка не выросла, хер Мерц», — написала Захарова. Ранее Фридрих Мерц выступил с призывом к странам Евросоюза и союзникам ужесточить экономическое давление на Россию. По его словам, политика санкций и ограничений может привести к «истощению ресурсов» РФ.
