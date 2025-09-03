Захарова ответила канцлеру Германии на призыв истощить Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Захарова ответила на призыв в своем telegram-канале
Захарова ответила на призыв в своем telegram-канале Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее призвал к экономическому истощению России. Ответ Захаровой был опубликован в ее telegram-канале.

«Истощилка не выросла, хер Мерц», — написала Захарова. Ранее Фридрих Мерц выступил с призывом к странам Евросоюза и союзникам ужесточить экономическое давление на Россию. По его словам, политика санкций и ограничений может привести к «истощению ресурсов» РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее призвал к экономическому истощению России. Ответ Захаровой был опубликован в ее telegram-канале. «Истощилка не выросла, хер Мерц», — написала Захарова. Ранее Фридрих Мерц выступил с призывом к странам Евросоюза и союзникам ужесточить экономическое давление на Россию. По его словам, политика санкций и ограничений может привести к «истощению ресурсов» РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...