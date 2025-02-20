В Первоуральске дело экс-главы «Водоканала» Гузаирова вернули прокуратуре

Артур Гузаиров признал вину частично Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первоуральский городской суд Свердловской области вернул прокурору уголовное дело бывшего вице-мэра, экс-начальника местного «Водоканала» Артура Гузаирова, которого обвинили в халатности, превышении должностных полномочий и фальсификации. Силовики обязаны устранить недостатки. Об этом URA.RU сообщили в инстанции.

«Сегодня должно было состояться оглашение приговора по данному уголовному делу, но итог оказался иным. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами», — сказали в суде. Гособвинение настаивало на восьми годах тюрьмы.

Из «Водоканала» Гузаирова уволили 6 февраля прошлого года. Это произошло на фоне проблем с водоснабжением, решить которые не получалось. Вскоре стало известно о его задержании. Силовики считают, что он не провел очистные работы на Верхне-Шайтанском водохранилище, из-за чего у первоуральцев с июля по сентябрь 2023-го была грязная вода.

Также, по версии следствия, он не провел ремонт Нижне-Сергинского трубопровода. Из-за этого износились трубы, а в городе неделю не было холодной воды. Третий эпизод связан с подтоплением подвалов 24 домов, которое произошло из-за отсутствия ремонта на сетях водоотведения.

Превышение полномочий экс-чиновнику вменили из-за загрязнения реки Чусовой. «Водоканал» получил иск из-за этого, а Гузаиров подделал договоры об устранении нарушений и предоставил в суд. Это позволило снизить взыскиваемую сумму. Свою вину он так и не признал.

Примечательно, что сменщик Гузаирова — Сергей Матафонов — также попал под уголовное преследование. Его обвинили во взятке (выбивал госконтракты для бизнесмена), хищении стройматериалов (использовал их на участке сына) и злоупотреблении полномочиями. 5 сентября 2024-го его отправили в колонию на четыре года. Он вину признал и раскаялся.

Артур Гузаиров пришел в суд с вещами Фото: Первоуральский горсуд