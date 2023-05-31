В Сатке (Челябинская область) в создаваемом саду камней появились первые истуканы. Как рассказал глава района Александр Глазков, сад обустроят на месте снесенного кинотеатра.
«Саткинцы и гости города в скором времени смогут соприкоснуться с целой коллекцией камней Челябинской области. Завершаются работы по обустройству на месте снесенного городского кинотеатра на улице Пролетарской выставки южноуральских камней», — рассказал Глазков в своем telegram-канале.
Но границы музея расширят. В экспозиции представят как местные камни, привезенные из Карагайского карьера, с Бакальского месторождения, так и экземпляры из других регионов РФ. Свое место займут более 20 обработанных камней: доломит, бакальский кварцит, диабаз, яшма, гранит рапакиви, магнезит. Полную коллекцию соберут в течение июня.
Благоустройство инициировал президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев. Сад создают силами градообразующего предприятия и местных предпринимателей.
Коллекцию до конца сформируют в июне
Фото: telegram-канал Александра Глазкова
В музей попадут камни из карьеров Челябинской области и других регионов страны
Фото: telegram-канал Александра Глазкова
Собрать вместе экспонаты предложили на комбинате «Магнезит»
Фото: telegram-канал Александра Глазкова
Сад камней появился на месте снесенного кинотеатра
В Сатке (Челябинская область) в создаваемом саду камней появились первые истуканы. Как рассказал глава района Александр Глазков, сад обустроят на месте снесенного кинотеатра. «Саткинцы и гости города в скором времени смогут соприкоснуться с целой коллекцией камней Челябинской области. Завершаются работы по обустройству на месте снесенного городского кинотеатра на улице Пролетарской выставки южноуральских камней», — рассказал Глазков в своем telegram-канале. Но границы музея расширят. В экспозиции представят как местные камни, привезенные из Карагайского карьера, с Бакальского месторождения, так и экземпляры из других регионов РФ. Свое место займут более 20 обработанных камней: доломит, бакальский кварцит, диабаз, яшма, гранит рапакиви, магнезит. Полную коллекцию соберут в течение июня. Благоустройство инициировал президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев. Сад создают силами градообразующего предприятия и местных предпринимателей.