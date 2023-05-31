В Сатке установят каменных истуканов. Фото

В Сатке соберут коллекцию камней Челябинской области и других регионов России

01 июня 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Челябинские горы вдохновили саткинцев на создание сада камней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сатке (Челябинская область) в создаваемом саду камней появились первые истуканы. Как рассказал глава района Александр Глазков, сад обустроят на месте снесенного кинотеатра. «Саткинцы и гости города в скором времени смогут соприкоснуться с целой коллекцией камней Челябинской области. Завершаются работы по обустройству на месте снесенного городского кинотеатра на улице Пролетарской выставки южноуральских камней», — рассказал Глазков в своем telegram-канале. Но границы музея расширят. В экспозиции представят как местные камни, привезенные из Карагайского карьера, с Бакальского месторождения, так и экземпляры из других регионов РФ. Свое место займут более 20 обработанных камней: доломит, бакальский кварцит, диабаз, яшма, гранит рапакиви, магнезит. Полную коллекцию соберут в течение июня. Благоустройство инициировал президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев. Сад создают силами градообразующего предприятия и местных предпринимателей. Коллекцию до конца сформируют в июне Фото: telegram-канал Александра Глазкова В музей попадут камни из карьеров Челябинской области и других регионов страны Фото: telegram-канал Александра Глазкова Собрать вместе экспонаты предложили на комбинате «Магнезит» Фото: telegram-канал Александра Глазкова Сад камней появился на месте снесенного кинотеатра Фото: telegram-канал Александра Глазкова

В Сатке (Челябинская область) в создаваемом саду камней появились первые истуканы. Как рассказал глава района Александр Глазков, сад обустроят на месте снесенного кинотеатра. «Саткинцы и гости города в скором времени смогут соприкоснуться с целой коллекцией камней Челябинской области. Завершаются работы по обустройству на месте снесенного городского кинотеатра на улице Пролетарской выставки южноуральских камней», — рассказал Глазков в своем telegram-канале. Но границы музея расширят. В экспозиции представят как местные камни, привезенные из Карагайского карьера, с Бакальского месторождения, так и экземпляры из других регионов РФ. Свое место займут более 20 обработанных камней: доломит, бакальский кварцит, диабаз, яшма, гранит рапакиви, магнезит. Полную коллекцию соберут в течение июня. Благоустройство инициировал президент группы «Магнезит» Сергей Коростелев. Сад создают силами градообразующего предприятия и местных предпринимателей.