В мэрии Екатеринбурга назвали дату окончания ремонта всех дорог в 2025 году

Отремонтировать все запланированные в 2025 году 34 участка дорожной сети в мэрии Екатеринбурга намерены до 15 октября 2025 года. Об этом в ходе пресс-тура рассказала глава департамента благоустройства администрации Тамара Благодаткова, сообщает корреспондент URA.RU. Сейчас готово шесть участков.
«Как всегда, 15 октября — последняя дата, когда мы все закрываем. На 1 июля у нас выполнено шесть объектов в полном объеме, таких, как улица Челюскинцев, по Стрелочников до дома номер 106 по Челюскинцев, на которой уже подрядчики завершили все работы [в начале июня]. Убрали за собой весь мусор, ушли с объекта. 12 объектов находятся в работе», — объяснила Благодаткова.
Подчеркнув, что на работы в этом году выделено 1,7 миллиардов рублей, часть из них (один миллиард рублей) направлена в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В целом в этом году в городе отремонтируют 516 тысяч квадратных метров.
В этом году все работы, по словам Благодатковой, идут четко по графику, и без перекрытия движения. Исключением в этом году стала только улица Суходольская. На участке под проезжей частью, в рамках большого капремонта, прокладывают водоотводную трубу.
Что касается зон для пешеходов, их ремонтируют в этом году по очереди. «Сейчас основное требование нашей службы заказчика муниципального казенного учреждения „Городское благоустройство“ сначала выполнить один тротуар по одной стороне в полном объеме и только потом приступать к ремонту другого тротуара на противоположной стороне, чтобы жителям было комфортно двигаться по улицам», — добавила глава департамента.
В 2025 году власти города планируют отремонтировать:
- Улица Проезжая, от дома № 194 до дома № 279 по улице Проезжей - до 10 июля;
- Улица Рыбаков, от улицы Проезжей до дома № 88 по улице Рыбаков - до 20 июля;
- Улица Испанских рабочих, от улицы Мельковской до улицы Азина — до 20 июля;
- Улица Ферганская, от улицы Патриса Лумумбы до улицы Титова – до 30 июля;
- Улица Радищева, от улицы Гурзуфской до дома № 28 по улице Радищева — с 20 июля по 1 сентября;
- Улица Светлореченская, от здания № 10 по улице Соболева до переулка Клеверного — до 25 июля;
- лица Ферганская, от улицы Патриса Лумумбы до улицы Титова — до 30 июля;
- Улица Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Шевченко — до конца июля;
- Улица Набережная, от дома № 1 до дома № 21б по улице Набережной (поселок Садовый) — до 1 августа;
- Улица Алданская, от улицы 40-летия Комсомола до здания № 34в по улице 40-летия Комсомола — с 1 августа по 10 сентября;
- Улица Красноуральская, от улицы Ключевской до улицы Татищева – до 5 августа;
- Улица Гурзуфская, от улицы Московской до улицы Радищева – до 25 августа;
- Автодорога от улицы Алданской до здания № 38е по улице 40-летия Комсомола — с 1 сентября до 20 мая 2026 года;
- Улица Белореченская, от улицы Посадской до улицы Шаумяна — до 1 сентября;
А также:
- Дублер Сибирского тракта, от здания № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта "Союз" (направление из города);
- Елизаветинское шоссе, от улицы Походной до улицы Бисертской;
- Улица Победы, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии;
- Улица Большакова, от улицы Белинского до улицы 8 Марта;
- Улица Первомайская, от улицы Гагарина до улицы Софьи Ковалевской;
- Улица Бакинских комиссаров, от улицы Коммунистической до проспекта Космонавтов;
- Улица Таватуйская, от улицы Бебеля до проезда Теплоходного;
- Улица Мамина-Сибиряка, от улицы Азина до дома № 4 по улице Шарташской;
- Проспект Космонавтов, от улицы Старых большевиков до улицы Машиностроителей;
- Улица Хохрякова, от проспета Ленина до улицы Радищева;
- Улица Ильича, от улицы Избирателей до проспекта Космонавтов;
- Улица Дорожная, от улицы Военной до улицы Окраинной.
Ранее URA.RU собирало карту перекрытий улиц в связи с ремонтом и прокладкой инженерных сетей.
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