FT: Евросоюз изучает санкции против Китая из-за покупки нефти и газа России

Евросоюз начал обсуждение возможности введения вторичных санкций против Китая из-за закупок российской нефти и газа. Об этом сообщили европейские чиновники. Переговоры о новом пакете ограничительных мер стартовали 7 сентября, и вопрос о санкциях в отношении КНР обсуждается на ранней стадии.
«Чиновники ЕС обсуждают потенциальные санкции против Китая и других третьих стран за покупку российской нефти и газа... В воскресенье официальные лица и дипломаты ЕС начали переговоры о том, что может войти в новый пакет санкций», — пишет Financial Times (FT).
По данным издания, инициатива связана с продолжающимися поставками российских энергоносителей в Китай, несмотря на введенные против Москвы европейские санкции. По словам источника FT, реализация санкций маловероятна без поддержки со стороны США.
Газета также уточняет, что делегация ЕС 8 сентября отправится в Вашингтон для консультаций с Минфином Штатов по вопросу санкций против России. На переговорах, как отмечается, речь пойдет о возможности согласованных мер в отношении крупнейших импортеров российской нефти, включая Китай.
Как отмечает FT, обсуждение вторичных санкций активизировалось после решения администрации президента США Дональда Трампа ввести 50-процентные пошлины на индийские товары — в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти. Однако в случае с Индией ЕС не намерен следовать примеру Штатов: это противоречит курсу на развитие двусторонней торговли. В отношении Китая ЕС также проявляет осторожность, опасаясь возможных ответных мер со стороны Пекина против европейских компаний. КНР остается вторым по значимости торговым партнером ЕС после США.
Ранее Bloomberg сообщал, что Китай приступил к созданию необходимой инфраструктуры для систематического ввоза сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2», находящегося под санкциями США. Этот шаг рассматривается как проверка готовности американского президента Дональда Трампа применить ограничительные меры против КНР в ответ на его сотрудничество с Россией в сфере энергетики.
