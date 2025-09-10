Bloomberg объявил нового самого богатого человека в мире

Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, сместив с этого места Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.
«Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годичному правлению Илона Маска на первом месте», — говорится в сообщении агентства. Состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов на фоне роста акций его компаний и падения акций компаний Илона Маска.
81-летний Эллисон — один из основателей корпорации Oracle, специализирующейся на разработке программных решений для баз данных. В настоящее время он занимает пост председателя совета директоров и главного технического директора компании.
