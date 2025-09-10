Bloomberg объявил нового самого богатого человека в мире

Bloomberg объявил главу Oracle новым самым богатым человеком в мире
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов, что позволило ему обогнать Илона Маска
Состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов, что позволило ему обогнать Илона Маска Фото:

Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, сместив с этого места Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годичному правлению Илона Маска на первом месте», — говорится в сообщении агентства. Состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов на фоне роста акций его компаний и падения акций компаний Илона Маска.

81-летний Эллисон — один из основателей корпорации Oracle, специализирующейся на разработке программных решений для баз данных. В настоящее время он занимает пост председателя совета директоров и главного технического директора компании.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава корпорации Oracle Ларри Эллисон занял первую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, сместив с этого места Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg. «Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, положив конец почти годичному правлению Илона Маска на первом месте», — говорится в сообщении агентства. Состояние Эллисона достигло 393 миллиардов долларов на фоне роста акций его компаний и падения акций компаний Илона Маска. 81-летний Эллисон — один из основателей корпорации Oracle, специализирующейся на разработке программных решений для баз данных. В настоящее время он занимает пост председателя совета директоров и главного технического директора компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...