Путин: фактически с Россией воюют все страны НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что все страны НАТО воюют с РФ
Путин заявил, что все страны НАТО воюют с РФ Фото:
новость из сюжета
Заседание дискуссионного клуба «Валдай» — 2025

Против России воюют все страны НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, страны Североатлантического альянса не скрывают своего участия и оказывают всестороннюю поддержку ВСУ.

«С нами воюют все страны НАТО. Они это не скрывают... Боевые действия фактически ведутся против России. Информацией подпитывают, передают данные из космоса. Инструкторы натовские принимают участие в подготовке ВСУ и непосредственно в военных решениях», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.

С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основное внимание в этом году уделяется вопросам формирования полицентричного мирового порядка и рассмотрению возможных сценариев его развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Против России воюют все страны НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, страны Североатлантического альянса не скрывают своего участия и оказывают всестороннюю поддержку ВСУ. «С нами воюют все страны НАТО. Они это не скрывают... Боевые действия фактически ведутся против России. Информацией подпитывают, передают данные из космоса. Инструкторы натовские принимают участие в подготовке ВСУ и непосредственно в военных решениях», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU. С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основное внимание в этом году уделяется вопросам формирования полицентричного мирового порядка и рассмотрению возможных сценариев его развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...