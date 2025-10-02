Путин: фактически с Россией воюют все страны НАТО

Против России воюют все страны НАТО. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». По словам российского лидера, страны Североатлантического альянса не скрывают своего участия и оказывают всестороннюю поддержку ВСУ.
«С нами воюют все страны НАТО. Они это не скрывают... Боевые действия фактически ведутся против России. Информацией подпитывают, передают данные из космоса. Инструкторы натовские принимают участие в подготовке ВСУ и непосредственно в военных решениях», — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». Основное внимание в этом году уделяется вопросам формирования полицентричного мирового порядка и рассмотрению возможных сценариев его развития. В работе форума принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
