У мошенников появился новый способ обмана в Telegram

Мошенники начали активно использовать telegram-ботов для обмана россиян, создавая иллюзию успешных сделок с постоянно увеличивающейся прибылью и вынуждая жертв переводить им крупные суммы денежных средств. Об этом сообщили представители пресс-центра МВД России.
«Telegram-боты используются для мошенничества в сфере инвестиций», — заявили представители МВД, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, telegram-боты в настоящее время применяются для совершения мошенничества в инвестиционной сфере.
Используя рекламу и методы социальной инженерии, злоумышленники убеждают россиян в существовании якобы автоматизированных платформ для торговли криптовалютой или ценными бумагами. Пользователям предоставляют ссылку на специальный telegram-канал, где бот демонстрирует фиктивные сделки и отображает искусственно растущий «доход», тем самым мотивируя граждан инвестировать значительные суммы, в том числе заемные средства, сообщили в МВД.
