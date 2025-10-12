В Китае пообещали мощный ответ США на новый запрет, связанный с Россией

Профессор Чжэн Аньгуан: КНР ответит на запрет США пролетать над Россией
Если Вашингтон запретит для китайских авиакомпаний пролетать над российской территорией при выполнении рейсов в США или из США, то Пекин неизбежно предпримет ответные шаги. С таким предупреждением выступил директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан.

«Если США поступят подобным образом, Китай неизбежно ответит. Контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановка действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении», — заявил Чжэн Аньгуан в разговоре с РИА Новости. 

Он также подчеркнул, что возможные шаги Пекина могут носить асимметричный характер, включая введение ограничений на экспорт редкоземельных металлов и других стратегически важных сырьевых ресурсов, используемых в американской авиапромышленности.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений для китайских авиаперевозчиков, касающихся использования российского воздушного пространства на маршрутах, связывающих Китай и США. Отмечается, что американские авиакомпании уже длительное время выражают недовольство тем, что не имеют права на аналогичный транзит через РФ, в то время как их китайские конкуренты пользуются этим преимуществом.

