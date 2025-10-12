Baza: в России ищут «коллекционера голых девушек»

В России разыскивают пикап-коуча, который подозревается в тайной съемке и публикации интимных фотографий девушек. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«В России разыскивают „коллекционера голых девушек“ — пикап-коуч соблазнял красоток по всей стране, а затем тайно фотографировал и выкладывал в свой канал фото „жертвы“», — сказано в сообщении telegram-канала. Уточняется, что он добавлял скрытые фото и видео в свои курсы.
Одна из пострадавших сообщила, что познакомилась с Егором через приложение для знакомств. По ее словам, молодой человек был идеальным после первого свидания. Однако после во время второй встречи парень пытался ее потрогать и настаивал на совместном фото.
История Натальи вызвала волну откликов в социальных сетях. Еще около 20 девушек сообщили о схожих ситуациях: некоторые рассказывали о психологическом давлении, другие — о нарушении личных границ и унижениях. Несколько потерпевших заявили, что до сих пор проходят терапию из-за пережитого. Наталья намерена обратиться в полицию с заявлением, а юристы советуют всем пострадавшим документировать факты и обращаться за правовой помощью.
