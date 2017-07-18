Новый опрос ВЦИОМ о страхах россиян ударит по губернаторским выборам

04:32 18 июля 2017 0

ВЦИОМ замерило настроение россиян за полтора месяца до выборов. Результаты не утешительны для кандидатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Накануне старта нового политического сезона — за два месяца до Единого дня голосования — ВЦИОМ замерил страхи россиян. Оказалось, что общий фон тревоги в России растет. Больше всего завтрашних избирателей беспокоят проблемы, связанные с экономикой. Самый большой страх вызывает рост цен на привычные товары и обесценивание сбережений. Переживающих за это сейчас в три раза больше, чем было два года назад (с индекса в 8 пунктов до 27). Кроме того, россияне стали больше переживать из-за международной напряженности (20 пунктов, в 2015 году индекс страха возможных конфликтов был равен 13). «URA.RU» опросило экспертов, чтобы узнать, почему тревожатся россияне, и какие политические риски несут эти страхи.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов рассказал «URA.RU», что ВЦИОМ зафиксировал нечто большее: актуальный тренд — общее разочарование. В международной повестке не оправдались надежды россиян на российско-американскую дружбу после прихода нового президента Дональда Трампа. Во внутренней — пришло понимание, что экономический кризис затянулся: два года назад на подъеме патриотических настроений, люди верили в то, что нужно лишь немного потерпеть, и он минует.

«Опросы нашего института говорят о том, что ожидания от будущего становятся все более пессимистичными: более 60% россиян предсказывает дальнейшее ухудшение ситуации. Кризис пришел всерьез и надолго,

сегодня люди начали опасаться потери работы, развала финансовой системы, сомневаются в надежности банков, их волнует отсутствие собственных сбережений», — рассказал социолог.

Если не успокоить россиян, то непопулярные меры могут вызвать рост протестных настроений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Впрочем, Бызов увидел и положительную тенденцию в росте уровня тревог: «Я как социолог вижу в этом больше плюсов, потому что эти страхи не мифические, а реальные. Чем больше внимание общества к ним будет приковано, тем больше будет появляться вариантов выходов из этого состояния». Социолог уверен, что это долгосрочная тенденция, страхи будут расти и дальше. Это приведет к общей «невротизации» общества, что не сможет не отразиться на настроениях электората в преддверии единого дня голосования, до которого осталось чуть больше месяца.

Заместитель директора «Центра политических технологий» Алексей Макаркин считает, что рост тревоги не несет явного взрывного характера, поэтому в краткосрочной перспективе у власти нет оснований волноваться. Выборы в сентябре 2017 и марте 2018 года пройдут, по его мнению, спокойно.

«Страхи растут вместе с апатией, а когда общество находится в апатичном состоянии — оно не очень мобилизуемо. В итоге, россияне со своими страхами в ходе губернаторских выборов останутся дома.

А на президентских выборах — скорее проголосуют за того, кто с их точки зрения больше соответствуют президентской должности», — описал «URA.RU» возможное поведение избирателей политолог. По его словам, до президентских выборов Кремлем введен мораторий на принятие непопулярных мер. Это может усугубить ситуацию в долгосрочной перспективе: тревожность, у которой не будет выхода и разрядки, может стать фоном. И если на него будет накладываться конкретные раздражители, например, повышение пенсионного возраста, реальный рост цен или налогов, то это неминуемо приведет к опасному росту протестных настроений. И этим может воспользоваться оппозиция.

Тревога россиян может вылиться в поиск виноватых, а также в потребность защитить власть от критиков Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ситуацию усугубляет и то, что повышенная тревожность может заставить избирателей не только голосовать за стабильность, но и искать «виноватых». Так считает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

«В таком случае выбор невелик. Виноваты во всем либо враги государства, внутренние или внешние, либо власть. Как следствие — растет напряженность в обществе, озлобленность и поддержка крайних политических позиций». — пояснил «URA.RU» политтехнолог. Такая ситуация вызовет рост протестных настроений, причем, не политических, а экономических, считает эксперт.

С тем, что политические риски сейчас не высоки согласен президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«До тех пор, пока контролируется политическое пространство, страхи являются лишь инструментом его цементирования. Чем больше страхов, тем больше возможностей у власти», — объяснил политтехнолог.

Он обратил внимание «URA.RU» на то, что в исследовании ВЦИОМ не приводится взаимосвязь между ростом страхов россиян с готовностью активно искать виновных и выражать свое недовольство. Значит

рост тревоги может вполне обоснованно трансформироваться в желание укрепить власть для защиты, а не в поддержку тех, кто ее критикует.

Политолог Аббас Галлямов уверен, что в долгосрочной перспективе рост страхов в обществе все равно сработает против власти, поэтому администрация президента предпринимает шаги, чтобы изменить эту тенденцию: «Люди устают бояться и бессознательно ищут кого-то, кто даст им избавление от страхов и надежду. Когда такой человек появится, рейтинг властей рухнет. К тому же страхи парализуют социальную активность: общество перестаёт развиваться и деградирует. Для развития нужна позитивная энергия. Кремль это понимает, поэтому и пытается нащупать для Путина «образ будущего».