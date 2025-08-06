Путин зашел в вотчину США и Британии в Юго-Восточной Азии

Президент Владимир Путин укрепляет роль России в государствах Юго-Восточной Азии. Странам региона развитие отношений с РФ позволяет снижать зависимость от Запада. На переговорах с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом 6 августа стало понятно, что малазийцы, которые остаются под давлением США и Великобритании, заинтересованы в партнерстве с Москвой. По словам экспертов, этот интерес особенно растет сейчас, когда Вашингтон пытается задушить многие страны пошлинами.
Султан Ибрагим впервые приехал в Россию. Прежде чем отправиться в Кремль, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
У дверей Большого Кремлевского дворца короля Малайзии приветствовал комендант Московского Кремля и рота Почетного караула. Тем временем в Георгиевском зале уже все было готово к торжественной встрече лидеров: в центре — государственные флаги, на балконе — Президентский духовой оркестр, на паркете — красная дорожка.
Заиграла «Президентская фанфара», и в этот момент в зал одновременно вошли Владимир Путин (он направлялся из Александровского зала) и султан Ибрагим (он шел навстречу). Первое рукопожатие, гимны двух стран и приветствие делегаций. На этом церемония закончилась, и лидеры отправились в Зеленую гостиную на переговоры.
Путин сказал, что Россия дорожит «дружественными отношениями» с Малайзией. «Хорошо налажен политический диалог. Растет товарооборот очень хорошими темпами, — отметил Путин и неожиданно поделился своими воспоминаниями. –
Я трижды посещал Малайзию, и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна. Нас и встречали всегда очень доброжелательно».
И только после этого лирического отступления он вернулся к официальной части. «За январь–май этого года рост товарооборота у нас составил более 40 процентов. И на мой взгляд, это очень хороший показатель. Мы сотрудничаем на различных международных площадках. Одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где Малайзия председательствует в этом году, — отметил российский лидер.
Султан Ибрагим пришел в Кремль блокнотом внушительных размеров, который даже не уместился на столе. Гостю пришлось частично положить его на свое кресло, чтобы иногда заглядывать в подготовленную приветственную речь.
«Я всегда мечтал лично с вами встретиться, — признался малазийский король, обращаясь к Путину. –
Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами, вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение, устойчивость».
По словам султана Ибрагима, в Малайзии воспринимают Россию как «партнера, которому можно доверять, как важного партнера».
«Поэтому настоящий визит – это отражение моего искреннего желания улучшить наши отношения и усилить наше взаимодействие. Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег», — заявил он.
Визит султана Ибрагима состоялся почти три месяца спустя после приезда в Москву премьер-министра Малайзии в мае этого года. Тогда Путин и Анвар Ибрагим сделали заявление по итогам переговоров (в Кремле ту встречу также назвал «консультациями»). Фактически та встреча стала прелюдией к сегодняшнему визиту Верховного правителя.
Султан Ибрагим избран главой Малайзии на 5 лет. Он также является руководителем штата Джохор. В Малайзии Верховный правитель избирается из числа султанов (наследных правителей) девяти штатов.
Москва последовательно укрепляет свои позиции в азиатском регионе, объяснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Буквально неделю назад в Кремле состоялась встреча президента Путина с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Политолог связывает расширение контактов в том числе с решениями американского президента Дональда Трампа, который с 1 августа ввел пошлины в отношении торговых партнеров США. На малазийские товары будет действовать пошлина в 25%.
«Очевидно, что решения Трампа по пошлинам и санкциям никому не нравятся. В этих условиях открывается окно возможностей для незападных форматов для экспансии, — объяснил политолог Карягин. — Растет привлекательность БРИКС и других объединений, настроенных на взаимовыгодное сотрудничество.
Эта история закручивается по спирали: Трамп вводит пошлины и санкции, третьи страны ищут новые экономические связи и новые решения, взаимодействуя друг с другом. Это еще больше раздражает Трампа, и он уже грозит комплексными решениями в отношении».
Это касается и всех стран АСЕАН (региональная организация десяти стран Юго-Восточной Азии), говорят эксперты. В этом году как раз Малайзия возглавляет объединение. По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, США постепенно переносят центр своего внимания в Азиатско-Тихоокеанский регион, и основные партнеры, с которыми Штаты взаимодействуют, — это страны АСЕАН. «Это является элементом соперничества между США и Китаем прежде всего. Но страны АСЕАН ориентируются на многовекторность.
Они активно развивают отношения с Россией, потому что боятся оказаться легкой добычей либо США, либо Китая. В этом смысле у стран АСЕАН – большие стратегические интересы сотрудничества с Россией», — отметил Волчков.
И для России это сотрудничество имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения баланса и стабильности в регионе. Кроме того, это новые рынки. Пока говорить о каком-то существенном товарообороте со странами АСЕАН не приходится, но текущие геополитические события закладывают неплохие перспективы, уверены эксперты. «Россия — это объемный рынок, более того, ненасыщенный рынок, поэтому возможности для расширения сотрудничества есть. Для нас Малайзия — это потенциальные военные и сырьевые поставки, сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий», — полагает эксперт Волчков.
По мнению политолога Юрия Светова, Россия выстраивает со странами АСЕАН, в том числе с Малайзией долгосрочное сотрудничество. «Малайзия — это страна, которая находится на перекрестке всех мировых торговых путей. Через нее проходит значительная часть мировых грузопотоков», — объяснил Светов стратегическую важность для России сотрудничества с Малайзией.
Эксперт напомнил, что в Малайзии как в бывшей английской колонии сохраняется серьезное влияние прозападных элит (прежде всего сторонников политики США и Великобритании), и они против развития отношений страны с Россией, как, впрочем, и с Китаем, и Индией. «Поэтому Россия для действующего руководства Малайзии может послужить опорой в противостоянии американцам, которые давят на них. И в Малайзии видят эту поддержку России, и ценят ее. Здесь нужно помнить, что Малайзия — страна Исламского мира, и такой диалог показывает, что Россия воспринимается как надежный партнер среди мусульман», — заключил Светов.
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