Путин зашел в вотчину США и Британии в Юго-Восточной Азии

Для России открываются важные морские пути

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Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с султаном Малайзии Ибрагимом
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с султаном Малайзии Ибрагимом Фото:

Президент Владимир Путин укрепляет роль России в государствах Юго-Восточной Азии. Странам региона развитие отношений с РФ позволяет снижать зависимость от Запада. На переговорах с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом 6 августа стало понятно, что малазийцы, которые остаются под давлением США и Великобритании, заинтересованы в партнерстве с Москвой. По словам экспертов, этот интерес особенно растет сейчас, когда Вашингтон пытается задушить многие страны пошлинами.

Султан Ибрагим впервые приехал в Россию. Прежде чем отправиться в Кремль, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Султана Ибрагима торжественно встретили в Кремле
Султана Ибрагима торжественно встретили в Кремле
Фото:

У дверей Большого Кремлевского дворца короля Малайзии приветствовал комендант Московского Кремля и рота Почетного караула. Тем временем в Георгиевском зале уже все было готово к торжественной встрече лидеров: в центре — государственные флаги, на балконе — Президентский духовой оркестр, на паркете — красная дорожка.

Султан Ибрагим прошел по красной дорожке в Георгиевском зале Кремля навстречу российскому лидеру
Султан Ибрагим прошел по красной дорожке в Георгиевском зале Кремля навстречу российскому лидеру
Фото:

Заиграла «Президентская фанфара», и в этот момент в зал одновременно вошли Владимир Путин (он направлялся из Александровского зала) и султан Ибрагим (он шел навстречу). Первое рукопожатие, гимны двух стран и приветствие делегаций. На этом церемония закончилась, и лидеры отправились в Зеленую гостиную на переговоры.

Путин сказал, что Россия дорожит «дружественными отношениями» с Малайзией. «Хорошо налажен политический диалог. Растет товарооборот очень хорошими темпами, — отметил Путин и неожиданно поделился своими воспоминаниями. –

Я трижды посещал Малайзию, и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна. Нас и встречали всегда очень доброжелательно».
После торжественной церемонии встречи Владимир Путин и султан Ибрагим отправились на переговоры
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

И только после этого лирического отступления он вернулся к официальной части. «За январь–май этого года рост товарооборота у нас составил более 40 процентов. И на мой взгляд, это очень хороший показатель. Мы сотрудничаем на различных международных площадках. Одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где Малайзия председательствует в этом году, — отметил российский лидер.

Султан Ибрагим пришел в Кремль блокнотом внушительных размеров, который даже не уместился на столе. Гостю пришлось частично положить его на свое кресло, чтобы иногда заглядывать в подготовленную приветственную речь.

«Я всегда мечтал лично с вами встретиться, — признался малазийский король, обращаясь к Путину. –
Все подсказки у султана Ибрагима были собраны в блокноте внушительных размеров
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами, вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение, устойчивость».

По словам султана Ибрагима, в Малайзии воспринимают Россию как «партнера, которому можно доверять, как важного партнера».

«Поэтому настоящий визит – это отражение моего искреннего желания улучшить наши отношения и усилить наше взаимодействие. Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег», — заявил он.

Визит султана Ибрагима состоялся почти три месяца спустя после приезда в Москву премьер-министра Малайзии в мае этого года. Тогда Путин и Анвар Ибрагим сделали заявление по итогам переговоров (в Кремле ту встречу также назвал «консультациями»). Фактически та встреча стала прелюдией к сегодняшнему визиту Верховного правителя.

Султан Ибрагим избран главой Малайзии на 5 лет. Он также является руководителем штата Джохор. В Малайзии Верховный правитель избирается из числа султанов (наследных правителей) девяти штатов.

Российско-малазийские отношения активно укрепляются в последние годы
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва последовательно укрепляет свои позиции в азиатском регионе, объяснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Буквально неделю назад в Кремле состоялась встреча президента Путина с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Политолог связывает расширение контактов в том числе с решениями американского президента Дональда Трампа, который с 1 августа ввел пошлины в отношении торговых партнеров США. На малазийские товары будет действовать пошлина в 25%.

«Очевидно, что решения Трампа по пошлинам и санкциям никому не нравятся. В этих условиях открывается окно возможностей для незападных форматов для экспансии, — объяснил политолог Карягин. — Растет привлекательность БРИКС и других объединений, настроенных на взаимовыгодное сотрудничество.

Эта история закручивается по спирали: Трамп вводит пошлины и санкции, третьи страны ищут новые экономические связи и новые решения, взаимодействуя друг с другом. Это еще больше раздражает Трампа, и он уже грозит комплексными решениями в отношении».

Это касается и всех стран АСЕАН (региональная организация десяти стран Юго-Восточной Азии), говорят эксперты. В этом году как раз Малайзия возглавляет объединение. По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, США постепенно переносят центр своего внимания в Азиатско-Тихоокеанский регион, и основные партнеры, с которыми Штаты взаимодействуют, — это страны АСЕАН. «Это является элементом соперничества между США и Китаем прежде всего. Но страны АСЕАН ориентируются на многовекторность.

 Они активно развивают отношения с Россией, потому что боятся оказаться легкой добычей либо США, либо Китая. В этом смысле у стран АСЕАН – большие стратегические интересы сотрудничества с Россией», — отметил Волчков.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим был в Москве в мае этого года
Фото: Роман Наумов © URA.RU

И для России это сотрудничество имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения баланса и стабильности в регионе. Кроме того, это новые рынки. Пока говорить о каком-то существенном товарообороте со странами АСЕАН не приходится, но текущие геополитические события закладывают неплохие перспективы, уверены эксперты. «Россия — это объемный рынок, более того, ненасыщенный рынок, поэтому возможности для расширения сотрудничества есть. Для нас Малайзия — это потенциальные военные и сырьевые поставки, сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий», — полагает эксперт Волчков.

По мнению политолога Юрия Светова, Россия выстраивает со странами АСЕАН, в том числе с Малайзией долгосрочное сотрудничество. «Малайзия — это страна, которая находится на перекрестке всех мировых торговых путей. Через нее проходит значительная часть мировых грузопотоков», — объяснил Светов стратегическую важность для России сотрудничества с Малайзией.

Эксперт напомнил, что в Малайзии как в бывшей английской колонии сохраняется серьезное влияние прозападных элит (прежде всего сторонников политики США и Великобритании), и они против развития отношений страны с Россией, как, впрочем, и с Китаем, и Индией. «Поэтому Россия для действующего руководства Малайзии может послужить опорой в противостоянии американцам, которые давят на них. И в Малайзии видят эту поддержку России, и ценят ее. Здесь нужно помнить, что Малайзия — страна Исламского мира, и такой диалог показывает, что Россия воспринимается как надежный партнер среди мусульман», — заключил Светов.

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Президент Владимир Путин укрепляет роль России в государствах Юго-Восточной Азии. Странам региона развитие отношений с РФ позволяет снижать зависимость от Запада. На переговорах с Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом 6 августа стало понятно, что малазийцы, которые остаются под давлением США и Великобритании, заинтересованы в партнерстве с Москвой. По словам экспертов, этот интерес особенно растет сейчас, когда Вашингтон пытается задушить многие страны пошлинами. Султан Ибрагим впервые приехал в Россию. Прежде чем отправиться в Кремль, он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. У дверей Большого Кремлевского дворца короля Малайзии приветствовал комендант Московского Кремля и рота Почетного караула. Тем временем в Георгиевском зале уже все было готово к торжественной встрече лидеров: в центре — государственные флаги, на балконе — Президентский духовой оркестр, на паркете — красная дорожка. Заиграла «Президентская фанфара», и в этот момент в зал одновременно вошли Владимир Путин (он направлялся из Александровского зала) и султан Ибрагим (он шел навстречу). Первое рукопожатие, гимны двух стран и приветствие делегаций. На этом церемония закончилась, и лидеры отправились в Зеленую гостиную на переговоры. Путин сказал, что Россия дорожит «дружественными отношениями» с Малайзией. «Хорошо налажен политический диалог. Растет товарооборот очень хорошими темпами, — отметил Путин и неожиданно поделился своими воспоминаниями. – И только после этого лирического отступления он вернулся к официальной части. «За январь–май этого года рост товарооборота у нас составил более 40 процентов. И на мой взгляд, это очень хороший показатель. Мы сотрудничаем на различных международных площадках. Одним из внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где Малайзия председательствует в этом году, — отметил российский лидер. Султан Ибрагим пришел в Кремль блокнотом внушительных размеров, который даже не уместился на столе. Гостю пришлось частично положить его на свое кресло, чтобы иногда заглядывать в подготовленную приветственную речь. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я восхищаюсь вашими лидерскими качествами, вы вели вашу страну через непростые времена, через сложные времена. При этом вы показали себя значительной государственной фигурой в те времена, когда требовалось видение, устойчивость». По словам султана Ибрагима, в Малайзии воспринимают Россию как «партнера, которому можно доверять, как важного партнера». Визит султана Ибрагима состоялся почти три месяца спустя после приезда в Москву премьер-министра Малайзии в мае этого года. Тогда Путин и Анвар Ибрагим сделали заявление по итогам переговоров (в Кремле ту встречу также назвал «консультациями»). Фактически та встреча стала прелюдией к сегодняшнему визиту Верховного правителя. Султан Ибрагим избран главой Малайзии на 5 лет. Он также является руководителем штата Джохор. В Малайзии Верховный правитель избирается из числа султанов (наследных правителей) девяти штатов. Москва последовательно укрепляет свои позиции в азиатском регионе, объяснил URA.RU замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. Буквально неделю назад в Кремле состоялась встреча президента Путина с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Политолог связывает расширение контактов в том числе с решениями американского президента Дональда Трампа, который с 1 августа ввел пошлины в отношении торговых партнеров США. На малазийские товары будет действовать пошлина в 25%. «Очевидно, что решения Трампа по пошлинам и санкциям никому не нравятся. В этих условиях открывается окно возможностей для незападных форматов для экспансии, — объяснил политолог Карягин. — Растет привлекательность БРИКС и других объединений, настроенных на взаимовыгодное сотрудничество. Это касается и всех стран АСЕАН (региональная организация десяти стран Юго-Восточной Азии), говорят эксперты. В этом году как раз Малайзия возглавляет объединение. По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, США постепенно переносят центр своего внимания в Азиатско-Тихоокеанский регион, и основные партнеры, с которыми Штаты взаимодействуют, — это страны АСЕАН. «Это является элементом соперничества между США и Китаем прежде всего. Но страны АСЕАН ориентируются на многовекторность. И для России это сотрудничество имеет стратегическое значение с точки зрения сохранения баланса и стабильности в регионе. Кроме того, это новые рынки. Пока говорить о каком-то существенном товарообороте со странами АСЕАН не приходится, но текущие геополитические события закладывают неплохие перспективы, уверены эксперты. «Россия — это объемный рынок, более того, ненасыщенный рынок, поэтому возможности для расширения сотрудничества есть. Для нас Малайзия — это потенциальные военные и сырьевые поставки, сотрудничество в сфере энергетики и высоких технологий», — полагает эксперт Волчков. По мнению политолога Юрия Светова, Россия выстраивает со странами АСЕАН, в том числе с Малайзией долгосрочное сотрудничество. «Малайзия — это страна, которая находится на перекрестке всех мировых торговых путей. Через нее проходит значительная часть мировых грузопотоков», — объяснил Светов стратегическую важность для России сотрудничества с Малайзией. Эксперт напомнил, что в Малайзии как в бывшей английской колонии сохраняется серьезное влияние прозападных элит (прежде всего сторонников политики США и Великобритании), и они против развития отношений страны с Россией, как, впрочем, и с Китаем, и Индией. «Поэтому Россия для действующего руководства Малайзии может послужить опорой в противостоянии американцам, которые давят на них. И в Малайзии видят эту поддержку России, и ценят ее. Здесь нужно помнить, что Малайзия — страна Исламского мира, и такой диалог показывает, что Россия воспринимается как надежный партнер среди мусульман», — заключил Светов.
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