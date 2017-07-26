Уголовка вынудила лидера свердловского ОНФ уйти в отставку

20:02 26 июля 2017 0

Николай Косарев был одним из ключевых свердловских политиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ректор Уральского государственного горного университета (УГГУ) Николай Косарев написал заявление о досрочной отставке. Поводом для увольнения стали претензии о покушении на мошенничество при расходовании вузом бюджетных средств. Следующей потерей Косарева может стать должность сопредседателя ОНФ в Свердловской области. Освободившийся пост займет топ-менеджер УГМК. На кону сотни миллионов рублей.

Первый повод для беспокойства появился у Николая Косарева в конце 2016 года. Тогда известный общественник, активист ОНФ Максим Румянцев начал собственное расследование, задавшись целью найти скрываемое ректором имущество. «Фронтовик» сообщил в СМИ, что Косарев не задекларировал в ректорской декларации загородный дом и 4,6 гектара земли. Румянцев сообщил «URA.RU», что довел эту информацию до руководителей Министерства образования РФ. По имеющимся у общественника данным, после его обращения было принято принципиальное решение не предлагать кандидатуру Косарева для переизбрания на очередной срок.

5 апреля сотрудники прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга начали масштабную проверку УГГУ по поводу возможных нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе. Представители надзорного ведомства более двух месяцев изучали документы о праве собственности на все здания, охранные обязательства на строения, список сотрудников, обучающихся и отчисленных студентов и многие другие бумаги.

Максим Румянцев (слева) целенаправленно искал компромат на Николая Косарева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным Максима Румянцева, в начале июля правоохранительные структуры возбудили бесфигурантное уголовное дело по факту покушения на мошенничество группой лиц. Общественник сообщил, что министерство образования выделило вузу порядка 8 миллионов рублей на проведение студенческого мероприятия. При изучении отчетов появились вопросы о расходовании почти половины от этой суммы. В частности, согласно отчетным документам, была оплачена аренда актового зала в гостинице. Проверка показала, что в действительности в этой гостинице нет актового зала.

Общественник предполагает, что в ближайшее время будет возбуждено еще два уголовных дела. В одном из них предположительно будет говориться о нарушениях в УГГУ на сумму 30 миллионов рублей.

Источники агентства утверждают, что на прошлой неделе Николай Косарев написал и отправил в Москву заявление об отставке с поста ректора. Уже известно, что

в июле—августе Министерство образования РФ назначит исполняющим обязанности руководителя вуза первого заместителя директора Технического университета УГМК Алексея Душина.

Сотрудник УГГУ рассказал, что на прошлой неделе Душин был представлен коллективу горного университета. Сразу после этого представители команды Косарева начали искать новые места работы. «Действующий ректор планировал оставить в качестве преемника своего человека. Предположительно, им должен был стать проректор по учебно-методическому комплексу Михаил Носырев. Но поступила команда вытеснить всех людей Косарева, что, видимо, и будет сделано», — говорит работник «горного».

Свердловский «фронтовик» сообщил корреспонденту агентства, что о происходящем уведомлен федеральный штаб «Народного фронта»: «В Москве, как водится, узнали обо всем последними. Уверен, что

как только Косарев официально уйдет с поста ректора, будет поднят вопрос о смещении его с должности сопредседателя областного ОНФ. Вопрос не терпит отлагательств — стартовала подготовка к выборам президента РФ.

«Народный фронт» станет одной из ключевых структур, которые примут участие в кампании Владимира Путина. Поэтому, необходимо очистить ОНФ от любых неоднозначных личностей».

Еще одним последствием смены власти в УГГУ станет создание в Свердловской области «опорного вуза», в который предположительно войдут «горный», Уральский государственный экономический университет и аграрный университет. Есть большая вероятность, что новый вуз будет создан под началом УГГУ. На его деятельность из федерального бюджета будут ежегодно выделяться субсидии в размере 200 миллионов рублей.

Жанна Рябцева не осведомлена о проблемах своего коллеги по ОНФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дозвониться до Николая Косарева не удалось. В пресс-службе горного университета сообщили, что никаких официальных документов об отставке Николая Косарева с поста ректора в вуз не поступало. Коллективу о кадровых изменениях публично не сообщалось.

Руководитель исполкома свердловского ОНФ Жанна Рябцева заявила «URA.RU», что у нее нет информации об отставке Николая Косарева. Рябцева считает, что возможная смена ректора УГГУ не приведет к его смещению с поста сопредседателя областного штаба «Народного фронта».

Официальные представители силовых структур подтверждают факт возбуждения уголовного дела в УГГУ и планы по возбуждению новых дел. Завтра правоохранители предоставят их подробности «URA.RU».

В пресс-службе УГМК воздержались от комментариев.