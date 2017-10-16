Главные новости Тюменской области 1. В Тюмени штрафуют за среднюю скорость между камерами

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Страшную аварию в Тюмени зафиксировали две камеры 7. Экс-ректор ТИУ вернул долги вузу

Экс-ректор ТИУ вернул долги вузу 8. В Тюмени больше iPhone 8, чем на Рублевке 11:19 16 октября 2017 0 Жители Аремзян лишили лидера протеста поддержки Единственный тюменский конфликт превратился в спор местных жителей и дачников Виктор Жуков © Служба новостей «URA.Ru» В селе с населением около тысячи жителей - конфликт регионального масштаба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Митинг против строительства фанерного комбината в тюменских Аремзянах, неожиданно открыл настоящие стороны конфликта. Отношение к инвестиционному проекту противопоставило местных жителей и так называемых «дачников», людей не живущих в селе постоянно. Вместо анонсированных 300 человек, что составляет треть от общего числа жителей Аремзян, на митинг вышло около 70. Большая часть из которых, по словам очевидцев, специально приехала в село выступить против строительства предприятия. Вся история началась, как признали сами власти Тюменской области, с просчета. Никто не обсуждал с жителями проект, о планах инвесторов они узнали из СМИ. Поднявшуюся волну недовольства попыталась возглавить Гульсифа Бакиева. Уроженка села много лет назад уехала получать образование и сейчас бывает в Аремзянах наездами, здесь у нее дом. Бакиева быстро развернула сбор подписей под петицией, начала активность в социальных сетях, стремясь занять роль посредника между властью и жителями села. В борьбе за популярность Бакиева дошла до обвинений местной администрации в коррупции. Как сообщил инсайдер издания, ее выступления попали на видеозапись и в полицию уже подано заявление о клевете. Важность аремзянской истории демонстрирует визит в село тюменского губернатора Фото: Николай Бастриков © URA.RU Исправляя свои ошибки, власти несколько месяцев объясняли, что же планируют сделать. В деревню приезжали заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, председатель регионального комитета по делам национальностей Евгений Воробьев. Сообщения о недовольстве местных жителей идеей строительства фанерного комбината были настолько часты, что в сентябре с ними встретился губернатор Владимир Якушев. Он призвал не верить слухам, пообещав, что если жители будут против строительства, то завода не будет. Жителям Аремзян устраивали экскурсии на подобные же предприятия, демонстрируя отсутствие опасностей для окружающей среды. После этого в селе появилось обращение в поддержку строительства предприятия. Сейчас в нем больше подписей, чем под обращением противников. Как сказала в интервью СМИ живущая в Аремзянах Нурия Ильясова, она поддерживает проект, потому что без него через 10-15 лет деревни не будет. «Я — мать троих детей. Двое в Тюмени. Сейчас со мной живет одна дочь, она учится в 11 классе. И я хочу, чтобы она осталась в деревне, чтобы здесь нашла работу. Иначе зачем мне трехкомнатная квартира? У нас в деревне остались одни пенсионеры», — объяснила свою логику Ильясова. Ситуация в селе явно изменилась. Если раньше под критику Бакиевой попадали власти всех уровней, сегодня она начала борьбу с несогласными внутри села. На митинг пришли и сторонники строительства, но им не дали выступить. Работа первых лиц региона с селом изменила отношение к заводу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой житель Аремзян Сайнула Садретинов, участвовавший в поездке на тюменский фанерный комбинат, критически относится к общественной активности своей землячки: «Она здесь родилась, отучилась, потом уехала. А появилась не так давно, пока речь о заводе не зашла — себя никак не проявляла. Ссылается, что здесь есть что-то святое. Но мечеть-то нормально не работает, 3-4 человека придут помолиться и все. Я с 1997 года живу в деревне и ни разу не слышал, чтобы мулла пел. Я ездил в Ачиры, в пятницу, там мулла замечательный. Даже в Тоболтурах мечеть — люди ходят, люди молятся… Если трезво подойти, сейчас мы ресурсы продаем сырцом, обанкротимся и все. И тут сама собой напрашивается мысль, что она — не тот человек, она не за татар, она ищет собственную выгоду». Садретинов убежден, что поддержки у его землячки нет. До митинга проходило собрание в школе, которое он описывает, как крики семи человек, которые не хотят никого слушать. «Губернатор приезжал, лично обещал, что если мы будем против, ничего не будет. Мы договорились, что всех послушаем, посмотрим завод, а они просто мешают людям разобраться в ситуации! …Основная часть деревни понимает, что без производства ничего не будет. Производство будет — молодежь появится, дети будут, детский сад будет заполнен и школа, — считает Садретинов. — Я бы сам пошел даже работников набирать, потому что людей знаю. Тем более, был в лесотехникуме в Тюмени, и там согласны наших детей без конкурса принять и отучить по программе. Чтобы именно на этом заводе работать. И взрослые кто хочет, пожалуйста, на курсы, за год до запуска завода. Я свое желание пойти работать на фанерный комбинат высказал и после этого ко мне соседи подходили — возьми на работу». Жителей села убедили, что фанерный комбинат будет работать на развитие Аремзян. Но как успокоить дачников? Фото: Николай Бастриков © URA.RU Инвестпроект поддерживает и семья Ковальчуков, разместившая в «Одноклассниках» пост в защиту строительства. Светлана говорит, что трудности семьи связаны с низкой оплатой труда в селе: из-за этого ее мужу приходится работать на трех работах. Противники же строительства «не могут и не хотят понять то, что происходит». «Мы начали собирать подписи и в основном, кстати, это татарское население. Я никого не принуждала, могу предоставить списки. Не касаемо никаких личностей, мы хотим объяснить людям — дети уезжают, население стареет. Мой муж сегодня разместил пост в группе в „Одноклассниках“, попросили всех, чтобы не ходили на митинг и не было конфликта», — объяснила Ковальчук. По словам участников, сентябрьский разговор с губернатором очень быстро перешел из экологической тематики в бытовую. Сельчане подняли все существующие проблемы, попросив очистные сооружения, газовые котельные, мосты, дороги, освещение — стандарт сельской глубинки. Когда разговор превратился в список поручений губернатора местной и региональной власти расклад сил вокруг инвестпроекта изменился. Но сам конфликт в селе, кажется, неизбежен. Настолько разных вещей хотят его стороны. Реальные местные жители хотят развития села, потому что им просто некуда ехать. Противники строительства — так называемые «дачники» — хотят сохранить уникальность своей загородной недвижимости. Сегодня престижно иметь дом в крепкой деревне в нетронутых местах. Потеряв поддержку среди местных жителей, Бакиева пытается найти опору во внешнем ресурсе. Петицию в интернете активно продвигает за пределами области, а на митинге сказала, что рассчитывает на поддержку международных организаций, экспертом которых она является. В своих высказываниях Бакиева пытается приравнять инвестпроект к геноциду местного населения и представить себя борцом за экологию. Впрочем, финал истории может быть банальным: по словам очевидцев, лидер протеста уже говорила, что она — единственный специалист, к которому инвесторы могут обратиться за этнографической экспертизой проекта. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Загрузка... {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item_print.story_prev.date}} {{item_print.story_next.date}}