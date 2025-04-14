14 апреля 2025

Урожай в России оказался под угрозой из-за заморозков

© Служба новостей «URA.RU»
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В более выгодном положении оказались те, кто успел принять меры по спасению урожая, а у кого-то — не вышло
В более выгодном положении оказались те, кто успел принять меры по спасению урожая, а у кого-то — не вышло Фото:

По прогнозу Союза садоводов России и оценке аграриев на местах, часть территорий страны может потерять до 40% урожая фруктов из-за заморозков. Проблема актуальна для юга РФ и центральных регионов. Больше всего от капризов погоды пострадали абрикосы, персики и черешня.

«Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. При этом местами погибло, к примеру, до 100% урожая абрикосов», — ссылаются на опрошенных экспертов «Известия».

По мнению Минсельхоза, возвратные заморозки в России — это довольно распространенное явление. В ведомстве заявляют, что оценить весь масштаб ущерба получится только после стабилизации температурного режима. Специалисты Национального союза агростраховщиков предупреждают, в зоне риска также — виноградники и ягодники.

Погода в этом году преподносит россиянам неожиданные сюрпризы. Так в апреле Крым накрыло снегопадом. URA.RU ранее писало, что российским фермерам выплатили более миллиарда рублей страховых выплат за урожай, уничтоженный в 2024 году.

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По прогнозу Союза садоводов России и оценке аграриев на местах, часть территорий страны может потерять до 40% урожая фруктов из-за заморозков. Проблема актуальна для юга РФ и центральных регионов. Больше всего от капризов погоды пострадали абрикосы, персики и черешня. «Заморозки, пришедшие в южные и центральные регионы России после 12 апреля, могут погубить до 40% урожая фруктовых деревьев. При этом местами погибло, к примеру, до 100% урожая абрикосов», — ссылаются на опрошенных экспертов «Известия». По мнению Минсельхоза, возвратные заморозки в России — это довольно распространенное явление. В ведомстве заявляют, что оценить весь масштаб ущерба получится только после стабилизации температурного режима. Специалисты Национального союза агростраховщиков предупреждают, в зоне риска также — виноградники и ягодники. Погода в этом году преподносит россиянам неожиданные сюрпризы. Так в апреле Крым накрыло снегопадом. URA.RU ранее писало, что российским фермерам выплатили более миллиарда рублей страховых выплат за урожай, уничтоженный в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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