10:04 23 октября 2017 0

Газпромбанк запустил на УЗТМ новую инвестпрограмму. Ставка сделана на выпуск новой продукции Фото: пресс-служба УЗТМ

Газпромбанк обнародовал параметры новой инвестпрограммы для легендарного Уралмашзавода. В модернизацию оборудования основного производства инвестор вложит более 1,8 млрд рублей. Параметры инвестирования раскрываются впервые более чем за три года. Это уже третья масштабная инвестпрограмма, которую банк, как акционер предприятия, реализует для его развития. Внимание к горному оборудованию связано с тем, что за последние 2-3 года машины Уралмаша показали себя конкурентоспособными, не уступающими импортным аналогам, что сформировало устойчивый спрос на продукцию под маркой УЗТМ.

В рамках прежней инвестпрограммы, на которую было выделено 1,7 млрд рублей, в феврале 2017 года на Уралмашзаводе запустили валковое производство. В 2016 году в стране наметилось оживление горной промышленности. О намерении увеличить производство тогда заявили все крупные горнорудные компании. В связи с этим количество заказов у УЗТМ увеличилось, завод начал наращивать объемы производства. За прошлый год выручка от соответствующих контрактов увеличилась на 60% в сравнении с предыдущим годов. В итоге УЗТМ завершил год с двукратным увеличением выручки (в 2015 году — 3,6 млрд рублей, в 2016 году — 7,1 млрд. рублей, по итогам 2017 году планируется выручить около 8 млрд рублей).

Портфель заказов УЗТМ на экскаваторное оборудование сформирован вплоть до 2019 года Фото: пресс-служба УЗТМ

По словам генерального директора УЗТМ Андрея Кузнецова, благодаря новой инвестпрограмме завод намерен увеличить производственные мощности, чтобы удовлетворить потребность всех своих заказчиков. «Новое оборудование, которое будет закуплено, позволит поднять качество выпускаемой техники и даст возможность освоить производство новых видов продукции УЗТМ», — пояснил гендиректор завода. Также он уточнил, что портфель заказов завода на экскаваторное оборудование сформирован вплоть до 2019 года, идет контрактация на 2020 год.

УЗТМ намерен сосредоточится на выпуске новых видов продукции. В частности, на производстве самого крупного в России экскаватора ЭКГ-35. Это мощная машина с рабочей массой 1200 тонн и диапазоном вместимости ковшей от 26 до 40 кубометров горной породы. Объем экскавации ЭКГ-35 на 10% больше, чем у конкурентов, за счет больших радиуса копания и зачистки, а также высоты копания. Первая машина уже отгружена в адрес УК «Кузбассразрезуголь» (входит в УГМК-Холдинг).

Также часть средств пустят на подготовку площадки под сборку крупнейшего в России гидравлического экскаватора УГЭ-300. Предполагается, что стоимость отечественной модели будет на 15-25% ниже зарубежных аналогов.

Уже известно, что первый УГЭ-300 испытает компания ЗАО «Стройсервис» на разрезах Кемеровской области.

На заводе начали серийный выпуск экскаватора с самым большим ковшом Фото: пресс-служба УЗТМ

Уралмашзавод начал вытеснять зарубежных конкурентов и с рынка дробильно-размольного оборудования. В прошлом году предприятие изготовило и отгрузило десять дробилок, с начала текущего года — три машины. Еще восемь дробилок сейчас находятся в разработке. Они дешевле импортных аналогов и, как говорят на УЗТМ, не менее надежные. «Карельский Окатыш» производит замену шести дробилок Sandvik на продукцию Уралмашзавода. Этому же примеру последовал Ковдорский ГОК. Еще один проект УЗТМ — двухскиповая шахтоподъемная машина для нужд Гайского ГОКА (входит в УГМК).

В беседе с «URA.RU» председатель совета директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер отметил, что возрождение Уралмашзавода было бы невозможным без крупнейших заказчиков — потребителей продукции УЗТМ. «Прежде всего это УГМК-Холдинг, „ЕвроХим“, „Мечел“ и „Стройсервис“. Они поверили нам, и благодаря их заказам мы восстанавливаем завод», — пояснил председатель совета директоров.