Свердловским мэрам придумали законный способ приработка

10:39 12 декабря 2017 0

Областные власти убеждают мэров, что повышение нормативов НДФЛ и борьба с серыми зарплатами наполнят их бюджеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2018 году Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект об увеличении нормативов отчислений НДФЛ в муниципальные бюджеты. Этот вопрос в большей степени политический, чем экономический. Екатеринбургские чиновники неоднократно заявляли, что снижение в январе 2016 года ставки с 18% до 16% уменьшило финансовую базу мегаполиса на треть миллиарда рублей. Это ослабило позиции городской команды в политической войне с региональными властями. Через несколько месяцев представители двух уровней власти заключили перемирие и до сих пор работают совместно.

В бюджеты большинства других муниципалитетов, чьи главы всегда были лояльны областной власти, попадает 20-30% НДФЛ. В дотационных территориях остается до 90% этого вида налога.

Предложение о повышении нормативов прозвучало в докладе губернатора Евгения Куйвашева на конференции регионального отделения «Единой России». Глава региона призвал укрепить финансовую самостоятельность муниципалитетов, занимающихся созданием новых рабочих мест и повышением инвестиционной привлекательности территорий. О подробностях инициативы губернатор не рассказал ни на конференции, ни на прошедшем 11 ноября совещании с главами муниципальных образований.

Владимир Терешков уверен, что повышение норматива НДФЛ стимулирует мэров на более активную работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тем не менее в Законодательном собрании готовы к активному продвижению идеи. По словам председателя парламентского комитета по бюджетной политике Владимира Терешкова, депутаты уже около трех лет убеждают мэров подписывать добровольные соглашения о замене получаемых ими межбюджетных трансфертов на дополнительные отчисления НДФЛ. Парламентарии считают, что такие шаги подтолкнут глав на развитие экономики. «Если они будут помогать малому и среднему бизнесу, появятся новые рабочие места, будет выплачиваться больший объем зарплаты, увеличится собираемость НДФЛ. Больше будет шансов самостоятельно развивать территории», — отметил председатель профильного комитета.

Терешков подчеркнул, что Заксобрание заложило в бюджет на 2018 год деньги на дополнительное стимулирование муниципальных образований. В дополнение к этому в следующем году также будет рассмотрено предложение о повышении нормативов НДФЛ. В случае принятия положительного решения соответствующие изменения будут отражены в проекте бюджета области на 2019 год. «Надо перестать рассматривать мэров как главных дворников. Это самостоятельный орган управления, который должен иметь свои стратегии и программы», — считает председатель профильного комитета.

Екатеринбургские власти второй год призывают вернуть им потерянные проценты по нормативу НДФЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации Екатеринбурга с большим энтузиазмом отнеслись к губернаторской идее. «Мы последовательно на протяжении нескольких лет убеждали органы власти в необходимости увеличения доли НДФЛ, передаваемой муниципалитетам. Решение о проценте, думаем, будет единым для всех муниципальных образований», — заявили «URA.RU» в пресс-службе мэрии.

Однако в Екатеринбургской гордуме идею восприняли более сдержано. В частности, депутат Дмитрий Сергин признал ее правильной. Но предположил, что перегибы в ее реализации могут дать негативный эффект. Сергин напомнил, что вместе с дополнительными доходными источниками муниципалитетам передаются новые полномочия: «Важно, чтобы объем новых полномочий соответствовал их „стоимости“. Иначе получится, как при переходе на одноканальное финансирование здравоохранения. Под этим предлогом в свое время у города забрали в итоге больше денег, чем потом вернули в виде трансфертов».

Мэр промышленно развитого Березовского Евгений Писцов горячо поддерживает идею о повышении нормативов. Но предлагает при этом пересмотреть систему, когда значительная часть заработанных сильными мэрами денег перечисляется в пользу более слабых территорий: «Надо соблюсти интересы и доноров, и реципиентов. Сегодня, „вытаскивая“ слабых, мы демотивируем сильных. Получается, что если даже если ты талантливый и много впахиваешь, то будешь жить точно так же, как тот, кто „сидит на печи“. Потому что его пожалеют и оставят столько же денег, сколько тебе».

Евгений Писцов призвал уйти от бюджетной уравниловки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Писцов уверен, что совместно с повышением нормативов НДФЛ необходимо разработать механизмы мотивации территорий, а также фиксировать установленные нормативы на трехлетний период: «Мы должны понимать, что если мы помогли предприятию с участком, с подключением к сетям в расчете на то, что через три года оно станет хорошим плательщиком по НДФЛ, то должны дождаться результатов своей работы».

Дотационные муниципалитеты предлагаемая реформа пугает. В частности, глава Нижней Салды Елена Матвеева заявила «URA.RU», что ее город уже получает более 90% собираемых на его территории НДФЛ. И эта зависимость является для муниципалитета опасной: «Дальнейшее повышение норматива выгодно крупным муниципалитетам с крупными налогоплательщиками. Это, например, Екатеринбург и Верхняя Салда. Дотационные муниципалитеты любой провал в производстве градообразующих предприятий, любые сокращения и оптимизация сразу приводят к недополучению НДФЛ со всеми вытекающими последствиями».

Мэр напомнил, что Нижню Салду в 2014 году покинуло крупное предприятие. В результате местный бюджет недополучил запланированных и расписанных в городском бюджете 20 миллионов рублей.

Именно по этой же причине, говорят представители других городов, хотели бы и дальше получать гарантированные субсидии вместо нестабильного НДФЛ власти многих муниципалитетов, зависящих от металлургических предприятий. «Стоимость их продукции сильно зависит от конъюнктуры на рынке, от внутреннего спроса. Поэтому, предложенная реформа пойдет на пользу только городам с растущей экономикой, которых осталось не так и много», — говорит глава небольшого промышленного города.

«Понятно, что идея о повышении нормативов отчисления НДФЛ носит отчасти политический характер и направлена в том числе на повышение лояльности мэров областной власти», — подытоживает информированный депутат екатеринбургской гордумы.