Кандидаты в президенты России считают эти выборы началом новой жизни

23:04 19 февраля 2018 5

После этой президентской гонки могут появиться новые политические силы Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В понедельник, 19 марта, ведущие политаналитики страны встретились в Москве в неформальной обстановке, чтобы обсудить ход текущей президентской кампании. Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) провел круглый стол в столичном пабе на тему «Месяц до выборов президента РФ: расстановка сил». За два часа они успели оценить кампании кандидатов, обсудить будущее России и разочароваться в Ксении Собчак и Павле Грудинине.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин «растерял» свой декабрьский электорат Фото: Анна Майорова © URA.RU

В целом, кампания проходит по референдомному сценарию с тестированием молодых оппозиционных кандидатов, считают эксперты. Безусловный лидер гонки — главный кандидат, президент Владимир Путин. Он, по словам главы РАСО Евгения Минченко, смог удачно перехватить волну анти-истеблишментских настроений, которая сейчас доминирует во всем мире. Эксперт вспомнил визит Путина в Красноярск, когда президент неожиданно для местных властей, отреагировал на экологическую повестку и провел дополнительную встречу с местными властями и бизнесом на эту актуальную для региона тему. «Путин лучше знает, что волнует людей и выносит даже те темы, которые стоят в повестке у оппозиции», — резюмирует Минченко. Электоральная поддержка Путина в нынешней кампании лучше, чем была в 2012 году, говорит политолог: его рейтинг выше, анти рейтинг ниже показателей перед прошлыми выборами.

Самой большой критики экспертов РАСО подверглись Ксения Собчак и Павел Грудинин. По мнению политологов, оба сделали ряд ошибок, которые не позволят им взять столько голосов, на сколько они могли рассчитывать. Из-за прозападной риторики по вопросам международной повестки Собчак больше напоминает кандидата демократической партии США, считает Минченко. Грудинин, мог бы совместить в своем образе кандидата как либералов, так и левого электората. Но он не справился с этой задачей, «свалившись на ненужные заявления о Сталине», отмечают эксперты. Грудинину не хватило «масштаба личности», как кандидат он оказался неподготовленным к каверзным вопросам журналистов и оппонентов, считает политтехнолог Владимир Перевозчиков.

Ксения Собчак напоминает экспертам кандидата демократической партии США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент Фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин отметил, что стартовые позиции Грудинина были высоки: «Фокус группы в декабре показывали, что он стал почти тефлоновым кандидатом». На начальном этапе кампании, за Грудинина собиралась голосовать либералы, часть популистского электората Жириновского и «Справедливой России», а также 2/3 электората КПРФ. Но, по замечанию Бунина, тема Сталина и несостоятельность экономической программы Грудинина отторгнули от него заметную часть потенциальных избирателей. При этом, эксперт прогнозирует кандидату от КПРФ до 18% поддержки.

Владимир Жириновский (ЛДПР) на данном этапе также как и Грудинин претендует на второе место в гонке. Он ведет традиционную для себя кампанию: его электорат стабильный и дополнительной мобилизации не подлежит, говорят эксперты.

При этом, как отметил эксперт ЭИСИ Глеб Кузнецов, все участники-новички выборов имеют шанс создать свои общественные организации или партии, и даже пройти в Госдуму в 2021 году. «Из тех сил, которые сейчас, например, возглавляет Ксения Собчак, она вполне может „накопать“ на необходимые 5%. Эти выборы, большинством участников расцениваются не как конец, а как начало новой жизни и новой истории», — объяснил Кузнецов. Самые большие шансы, по мнению Евгения Минченко, есть у Максима Сурайкина. По словам эксперта, после выборов ожидается перекройка всего левого сектора. «Социология говорит о том, что Грудинин не собирает всю базу коммунистов, это говорит о том, что запрос на альтернативу в левой нише есть», — пояснил политаналитик. Отметим, что роли остальных кандидатов оказались вне внимания экспертов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В гонке принимают участия восемь кандидатов. Из них только Владимир Путин — самовыдвиженец. Остальные идут от политических партий: Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР. Сергей Бабурин выдвигается от Российского общенародного союза, Ксения Собчак — от «Гражданской инициативы», Максим Сурайкин — от «Коммунистов России», Борис Титов — от Партии роста, Григорий Явлинский — от «Яблока».