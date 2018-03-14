20-летняя бизнесвумен знает, когда Россия станет страной для бизнеса

14:16 14 марта 2018 2

В свои 20 лет Алиса Манько получает два образования и занимается бизнесом Фотография взята из профиля предпринимательницы во «ВКонтакте»

Социальные лифты — одна из самых обсуждаемых тем последнего года. Власть активно рекламирует свою линейку проектов «Россия — страна возможностей». Одноименный форум уже начал работу в Москве. Особую популярность получил конкурс «Лидеры России», который находит лучшие кадры на территории всей страны. Тема социальных лифтов активно звучала и в послании президента Федеральному Собранию.

О том, действительно ли в России стало лучше с социальной мобильностью, «URA.RU» спросило у 20-летней предпринимательницы из Москвы Алисы Манько. В 2016 году она вместе со своим напарником из Челябинска взяла серебро на EuroSkills (европейское ответвление международного движения WorldSkills — аналог олимпиады только в сфере профессиональных навыков — прим. ред.) в номинации «предпринимательство», которая на соревнованиях появилась впервые.

— В EuroSkills впервые была представлена номинация «предпринимательство». Серебро в ней взяли россияне. Неужели у нас в стране настолько хорошее бизнес-образование?

— Я не считаю российское бизнес-образование достаточным. Я общалась с выпускниками топовых российских вузов, и при подготовке к чемпионату у меня возник большой диссонанс. Я поняла, что наше образование не соответствует международному уровню, у нас нет понимания многих важных вещей, особенно в финансовой части предпринимательства. Однако в бизнесе важно не только образование. Еще одна важная вещь — это креативность, и мы выезжали именно на ней. По специальности я ближе к продюсированию и менеджменту, мой коллега по профессии был дизайнером. Мы старались подойти к заданию более творчески.

Вообще russian creativity, которая у нас в стране зовется смекалкой, известна на весь мир. И это то, чего не было у других команд.

В 2022 году Euroskills будет проходить в Санкт-Петербурге Фото: pixabay.com

— Как вы вообще оказались на этом конкурсе?

— Мне всегда был интересен бизнес, у меня семья бизнесменов. На уроках по менеджменту (Алиса училась в колледже предпринимательства и одновременно в Институте телевидения и радиовещания «Останкино» — прим. ред.) во мне заметили предпринимательский потенциал и предложили поучаствовать в чемпионате Москвы. Затем был чемпионат округа и национальный чемпионат. На нем я получила второе место, и нас вместе с победителем Владиславом отправили на EuroSkills в шведский Гетеборг.

— Что было нужно сделать для победы?

— Наша компетенция была представлена впервые, и мы не знали, к чему готовиться, поэтому готовились ко всему. В том числе по западным программам — по всему, что можно было найти в открытом доступе. Даже общались с людьми, которые работают на международном рынке, чтобы понимать различия в бизнесе между Европой и Россией. В итоге на чемпионате нам и другим участникам задали область, в которой надо было сгенерировать бизнес. Нам выпала сфера здоровья. Мы проработали идею, изучили целевую аудиторию, ее потребности, предложили маркетинговую стратегию, прописали бизнес-план и подготовили публичную презентацию.

— У вас было много конкурентов?

— Так как номинация была представлена впервые, участников было немного. Нам противостояли четыре команды: из Швеции, Черногории, Австрии, Голландии.

— Вы стали развивать концепцию, представленную на EuroSkills на практике?

— Я занимаюсь бизнесом сейчас, но он лежит в другой сфере. Задание, которое дают на чемпионате, не всегда перекликается с тем, чем ты занимаешься в жизни. Оно скорей просто проверяет твою предпринимательскую жилку. В жизни у меня бизнес по видеопроизводству, дальше я планирую развиваться в рекламе. Конечно, мне интересна и сфера здоровья, я вижу себя и в наукоемких стартапах, но не на этом этапе.

— 20-летний предприниматель — не самая распространенная история в России. Как вам кажется, молодым людям в России сложно делать бизнес?

В международном рейтинге рейтинге Doing Business — 2018 Россия заняла 35-е место. В 2012 году она находилась на 120-м месте. Фото: Дарья Попова © URA.RU

— Суть предпринимательства — это решение проблем. Мне сложно говорить, легко ли делать бизнес в России, ведь мне не с чем сравнивать. Но я знаю точно, что в нашей стране, если у человека есть достаточная мотивация и заинтересованность, то он может начать делать бизнес и в 13, и 16 лет. Такие кейсы есть. Это зависит не от возраста, а от личности человека.

— На ваш взгляд, в нашей стране достаточно возможностей для молодых предпринимателей?

— Да, конечно. Россия — это большой и новый рынок. У нас очень много того, что можно улучшить, много возможностей для того, чтобы создать новое. В западном мире коммерция появилась раньше. Сейчас рынок за Западе страдает от переизбытка продуктов, а у нас даже в сфере услуг его еще можно улучшать и улучшать. Это бесконечное поле, на котором каждый найдет что-то свое.

— Понимает ли это государство? Достаточно ли создается условий для ведения бизнеса?

— Конечно, понимает. Я была на многих форумах в последнее время.

Сейчас взят курс на то, чтобы упростить ведение бизнеса, особенно с упором на поддержку молодежного и социального предпринимательства. Развиваются грантовые программы, бюджетные организации помогают в получении бизнес-образования, развиваются коворкинги.

За последний год в стране появилась развитая бизнес-инфраструктура, и это меня сильно удивляет.

— Вы знаете тех, кому усилия со стороны государства реально помогли в ведении бизнеса?

— Да, я видела конкретные примеры. Многие начинающие бизнес-команды используют коворкинги и договариваются об инвестициях на бизнес-форумах. Я видела, как люди с недостатком бизнес-образования проходили специальные курсы и после этого их дела шли в гору. Если все это будет продолжаться и дальше, то скоро Россия станет одним из самых лучших мест для ведения бизнеса в мире.