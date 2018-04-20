Мэрия Екатеринбурга создает теневой предвыборный штаб

12:30 20 апреля 2018 0

«Черные» листовки — неотъемлемая часть всех екатеринбургских выборов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Стартовал новый этап кампании по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. Противоборствующие команды приступили к сбору компромата на будущих конкурентов для производства «черных» газет и листовок. Разыскиваются однофамильцы оппонирующих кандидатов, которых будут выдвигать в одном с ними округе для снижения их рейтинга. Инструментом для дискредитации станет отделение партии, сыгравшее ключевую роль в политической войне между администрацией Екатеринбурга и командой губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщили «URA.RU» несколько участников кампании, первыми начали создавать «теневой штаб» представители администрации Екатеринбурга. В него вошла узкая группа политтехнологов. Специалистам поручено подготовить план по противодействию группам предпринимателей, контролирующих большую часть коммунальных активов Екатеринбурга, депутата Госдумы Андрея Альшевских, главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других недружественных мэрии политиков.

Александр Пирогов заверил, что не знает про создание теневого штаба Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фамилии «черных» пиарщиков держатся в секрете. Чаще всего в качестве возможных руководителей теневого штаба называют политконсультантов Александра Пирогова и Георгия Гаврилова. Однако оба они в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опровергли свое участие в проекте.

«Меня в этом проекте нет», — коротко пояснил Пирогов. «Впервые слышу о создании такого штаба. Сомневаюсь, что он существует. Более-менее активная работа ведется лишь в нескольких округах. Кому противодействовать сегодня еще не понятно — точной информации кто и по каким округам выдвинется нет. Если эта работа кем-то и будет проводиться, то не раньше, чем через два-четыре месяца», — добавил Гаврилов.

Также не до конца понятны функции и полномочия штаба. Как пояснил «URA.RU» знакомый со стилем работы администрации города технолог, ранее общегородские «теневые штабы» занимались только борьбой с конкурентами-партсписочниками. Контрпропагандой в одномандатных округах занимались выдвинутые мэрией одномандатники: «Обычно они самостоятельно выдвигали „двойников“ сильных конкурентов, проводили спецоперации по снижению их рейтинга, не доверяя эту работу людям, которых не могут полностью контролировать. Утечки информации в таком деле никому не нужны».

Владимир Тунгусов официально курирует кампанию по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой представитель мэрии допускает, что в ходе выборов в 2018 году сложившиеся традиции будут изменены. По его мнению, городские политики и курирующий их первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов осознают, что кампания станет для них предельно сложной, и могут пойти на централизацию ее управленческих структур.

Отдельным фронтом работы «теневого штаба» станет «юридическое килерство». «В каждом округе и каждой территориальной группе должен быть формально независимый, но в действительности подконтрольный этому штабу участник выборов. Его задача — ежедневно подавать в избирком по несколько жалоб на представляющего опасность для мэрии кандидата, добиваясь отмены его регистрации», — поясняет работающий с городскими властями политконсультант.

Ранее для выдвижения таких технических кандидатов городские идеологи чаще всего использовали региональное отделение партии «Патриоты России». Особую роль партячейка сыграла в 2015—2016 годах, когда администрация Екатеринбурга реализовывала программу по созданию в регионе политической напряженности под неофициальным названием «Область в огне». Экс-руководитель свердловских «паториотов» Сергея Ярутин принимал участие в организации митингов протеста в муниципалитетах.

В мае 2017 года в партячейке сменилось руководство — ее председателем стал Константин Худяков. По предварительным данным, последний согласился сотрудничать с администрацией города. Дозвониться до Худякова и получить его комментарий не удалось.

«Учитывая огромное число кандидатов, желающих вступить в борьбу с мэрскими кандидатами на места в гордуме, на кампании будут действовать два основных правила — „на войне как на войне“ и „пленных не брать“. В какой-то мере это даже хорошо. Кампания оживится, станет более интересной для избирателей, что может способствовать повышению явки», — заявил «URA.RU» директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.