{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
12:30  20 апреля 2018 0

Мэрия Екатеринбурга создает теневой предвыборный штаб

Сбор компромата и поиск двойников идет в полной секретности. Чернуху пустят в ход в июне
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
Актуальные листовки. Екатеринбург, листовки, ройзман евгений, черный пиар, агитация, не голосуй за бандита
«Черные» листовки — неотъемлемая часть всех екатеринбургских выборовФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Стартовал новый этап кампании по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы. Противоборствующие команды приступили к сбору компромата на будущих конкурентов для производства «черных» газет и листовок. Разыскиваются однофамильцы оппонирующих кандидатов, которых будут выдвигать в одном с ними округе для снижения их рейтинга. Инструментом для дискредитации станет отделение партии, сыгравшее ключевую роль в политической войне между администрацией Екатеринбурга и командой губернатора Евгения Куйвашева.

Как сообщили «URA.RU» несколько участников кампании, первыми начали создавать «теневой штаб» представители администрации Екатеринбурга. В него вошла узкая группа политтехнологов. Специалистам поручено подготовить план по противодействию группам предпринимателей, контролирующих большую часть коммунальных активов Екатеринбурга, депутата Госдумы Андрея Альшевских, главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других недружественных мэрии политиков.

Интервью с Александром Пироговым. Екатеринбург, пирогов александр
Александр Пирогов заверил, что не знает про создание теневого штаба
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фамилии «черных» пиарщиков держатся в секрете. Чаще всего в качестве возможных руководителей теневого штаба называют политконсультантов Александра Пирогова и Георгия Гаврилова. Однако оба они в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опровергли свое участие в проекте.

«Меня в этом проекте нет», — коротко пояснил Пирогов. «Впервые слышу о создании такого штаба. Сомневаюсь, что он существует. Более-менее активная работа ведется лишь в нескольких округах. Кому противодействовать сегодня еще не понятно — точной информации кто и по каким округам выдвинется нет. Если эта работа кем-то и будет проводиться, то не раньше, чем через два-четыре месяца», — добавил Гаврилов.

Также не до конца понятны функции и полномочия штаба. Как пояснил «URA.RU» знакомый со стилем работы администрации города технолог, ранее общегородские «теневые штабы» занимались только борьбой с конкурентами-партсписочниками. Контрпропагандой в одномандатных округах занимались выдвинутые мэрией одномандатники: «Обычно они самостоятельно выдвигали „двойников“ сильных конкурентов, проводили спецоперации по снижению их рейтинга, не доверяя эту работу людям, которых не могут полностью контролировать. Утечки информации в таком деле никому не нужны».

XXXI конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии Единая Россия. Екатеринбург, тунгусов владимир, якоб александр
Владимир Тунгусов официально курирует кампанию по выборам депутатов Екатеринбургской гордумы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Другой представитель мэрии допускает, что в ходе выборов в 2018 году сложившиеся традиции будут изменены. По его мнению, городские политики и курирующий их первый заместитель губернатора Владимир Тунгусов осознают, что кампания станет для них предельно сложной, и могут пойти на централизацию ее управленческих структур.

Отдельным фронтом работы «теневого штаба» станет «юридическое килерство». «В каждом округе и каждой территориальной группе должен быть формально независимый, но в действительности подконтрольный этому штабу участник выборов. Его задача — ежедневно подавать в избирком по несколько жалоб на представляющего опасность для мэрии кандидата, добиваясь отмены его регистрации», — поясняет работающий с городскими властями политконсультант.

Ранее для выдвижения таких технических кандидатов городские идеологи чаще всего использовали региональное отделение партии «Патриоты России». Особую роль партячейка сыграла в 2015—2016 годах, когда администрация Екатеринбурга реализовывала программу по созданию в регионе политической напряженности под неофициальным названием «Область в огне». Экс-руководитель свердловских «паториотов» Сергея Ярутин принимал участие в организации митингов протеста в муниципалитетах.

В мае 2017 года в партячейке сменилось руководство — ее председателем стал Константин Худяков. По предварительным данным, последний согласился сотрудничать с администрацией города. Дозвониться до Худякова и получить его комментарий не удалось.

«Учитывая огромное число кандидатов, желающих вступить в борьбу с мэрскими кандидатами на места в гордуме, на кампании будут действовать два основных правила — „на войне как на войне“ и „пленных не брать“. В какой-то мере это даже хорошо. Кампания оживится, станет более интересной для избирателей, что может способствовать повышению явки», — заявил «URA.RU» директор центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров