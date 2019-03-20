На стол губернатору Югры легли три папки на мэров. Будут отставки?

Идеологический блок правительства ХМАО запустил обсуждение отставок мэров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО обсуждают возможные отставки нескольких мэров. Об этом «URA.RU» рассказали несколько источников как в Ханты-Мансийске, так и за пределами столицы региона. По версии инсайдеров, исходным источником этой информации является первый вице-губернатор Алексей Шипилов.

«Шипилов упоминает о будущих отставках во время общения с представителями югорской элиты. Причем делает это постоянно во время своих поездок по региону», — отмечает один из источников. Другой собеседник уверяет, что за заявлениями главного идеолога правительства ХМАО стоят конкретные действия. «Готовятся доклады с ранжированием мэров губернатору Наталье Комаровой. Списки предварительные, потому что время для череды отставок еще не выбрали», — говорит собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Мэров распределили на три зоны. В «зеленой» — главы ключевых территорий ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Согласно данным источников, в «зеленой зоне» (где находятся руководители с максимально стабильными позициями) мэры ключевых городов региона — Вадим Шувалов (Сургут), Василий Тихонов (Нижневартовск), Максим Ряшин (Ханты-Мансийск). Большая часть глав отнесена к «желтой зоне» — это те мэры, к которым есть вопросы, но их позиции устойчивы.

Мнения инсайдеров о том, кто находится в «красной зоне», разнятся. По версии источников в правительстве региона, туда включены Борис Саломатин (Нижневартовский район), Игорь Набатов (Советский район), Сергей Дегтярев (Нефтеюганск). Инсайдеры из других сфер называют также Олега Дейнеку (Мегион), Анатолия Дубовика (Кондинский район), Анатолия Иванова (Урай).

В среде мэров ХМАО считают, что вероятность отставок, по крайней мере в ближайшее время, минимальна, а вся информация необходима округу, чтобы вернуть позиции, потерянные из-за скандала с главой Нефтеюганска Сергеем Дегтяревым — в истории с обысками чиновник публично обвинил не только силовиков, но и Шипилова, а округ это заявление не стал комментировать. «Возможно, таким способом Шипилов хочет укрепить свои позиции или избежать противодействия других мэров», — отмечает из градоначальников.

В департаменте общественных и внешних связей отказались комментировать информацию о возможных отставках мэров. Алексей Шипилов также пока не стал комментировать эти данные.

Политолог Анастасия Синякова предполагает, что аудиторией такой информационной картины могут быть вообще не мэры, а, например, федеральные кураторы региональной повесткой. «Сейчас позиции вице-губернатора выглядят несколько шаткими. Скорее всего, это не осталось без внимания региональных кураторов в администрации президента. Если новая череда отставок это лишь слухи и политический ход, то возможно, идет попытка доказать, что история с Дегтяревым это часть неизбежной цепочки кадрового обновления. Такой кейс может реабилитировать идеолога правительства ХМАО в глазах АП», — отмечает эксперт.

Как ранее сообщало «URA.RU», в январе в администрации Нефтеюганска прошли обыски при поддержке СКР и ФСБ. Дело в отношении мэра Сергея Дегтярева расследует четвертое следственное управление ГСУ СКР. Сам Дегтярев заявляет, что его пытались отправить в отставку, а инициатором называет вице-губернатора Алексея Шипилова. Также напомним, в 2018 году прошла серия увольнений югорских градоначальников.