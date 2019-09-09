Какие выводы должна сделать пермская власть после выборов-2019

В краевой администрации планируют продолжить муниципальную реформу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В шести муниципалитетах Пермского края после прошедших выборов могут смениться главы. Такой результат не исключает источник «URA.RU», близкий к руководству региона. Под вопросом будущее глав Очерского, Осинского, Верещагинского, Добрянского городских округов, Пермского и Куединского муниципальных районов. Власти региона пока не реагируют на прошедшие выборы, которые являются показательными перед кампанией в Госдуму 2021 года.

По данным крайизбиркома, во всех территориях Пермского края «Единая Россия» смогла получить более половины депутатских мандатов — 250 из 340 (73,6%), на втором месте самовыдвиженцы — 48 (14,1%), на третьем — КПРФ — 19 (5,6%), на четвертом — «Справедливая Россия» — 13 (3,8%) и на пятом — ЛДПР — 10 (4,7%). Общая явка избирателей в регионе составила 28,59% от общего числа избирателей, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Глава Добрянского городского округа Константин Лызов может лишиться своего поста в ближайшее время Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В пресс-службе реготделения «Единой России» «URA.RU» сообщили, что довольны результатом, отметив, что на самом деле партии удалось получить больше депутатских мандатов за счет поддержки сторонников и членов партии — самовыдвиженцев.

«В итоге 24 таких кандидата одержали победу — это 7% от общего числа. Это значит, что в общей сложности 274 депутата (это 80,5% от общего числа) готовы будут вступить в депутатские объединения „Единой России“ в своих муниципальных органах», — сообщили в пресс-службе «Единой России».

Больше всего кандидатов не от «партии власти» прошло в представительные органы в муниципалитетах, где процедура объединения в единый округ сопровождалась протестами среди местных жителей. В Верещагино «Единая Россия» получила 52% мандатов, в Очере — 53%, Чусовом — 56%, в Добрянске 64% и в Осе — 66%. «Краевая администрация довольна результатом — ей удалось взять большинство мест. Поэтому она на будущее ничего менять в технологиях не планирует, только глав муниципалитетов», — пояснил «URA.RU» источник, близкий к краевой администрации.

Главе Пермского района Александру Кузнецову удалось провести в земское собрание 14 из 15 своих кандидатов, но его судьба все равно под вопросом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Инсайдер утверждает, что в этом ряду особняком стоит глава Чусового Сергей Белов, который, несмотря на низкий результат «Единой России» и большие протестные настроения в территории, улучшил результат партии власти, обеспечив большинство в представительном органе.

Перед кампанией в Госдуму пермской власти стоит поработать с социальными сетями, убежден генеральный директор бюро социальных коммуникаций «СЁТЬ» Иван Рябухин. «К 2021 году нужно создавать свои ресурсы, которые будут формировать позитивную повестку и объяснять действия власти на простом и понятном языке. Причем, через аккаунты, которые не аффилированы напрямую власти», — пояснил он.

Главам территорий рекомендуют постоянно создавать позитивную повестку в социальных сетях Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Политолог Андрей Кабацков считает, что краевая власть из результатов должна сделать только один вывод — нельзя использовать один и тот же образ в качестве эталона, нужно менять подход в презентации своих кандидатов. «Это не отвечает повседневным изменениям в жизни людей: вроде в жизни все меняется и не в лучшую сторону, а в политике почему-то изменений нет. И это порождает специфическую реакцию [у людей]: „я за него голосовал восемь лет назад, четыре года назад, у меня все изменилось к худшему, а он все равно идет на выборы“», — пояснил Кабацков.

Краевая власть на момент подготовки материала не оформила официальную позицию по прошедшим выборам. Источник «URA.RU», близкий к администрации региона пояснил, что успех «Единой России» — это в первую очередь партийная победа.

Доцент кафедры политических наук Пермского госуниверситета Всеволод Бедерсон считает, что формально краевая администрация не обязана реагировать на голосование, поскольку формально институт избирательных комиссий от них отделен. В то же время он ожидает отложенную реакцию краевых властей в виде кадровых перестановок в руководстве муниципалитетов, где не смогли обеспечить большое количество кандидатов от «Единой России». «Это и станет их косвенным комментарием итогов прошедших выборов», — пояснил «URA.RU» Бедерсон.