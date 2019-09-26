Как провокации превращают в бизнес

Провокаторы стремятся спровоцировать правоохранителей на жесткое подавление незаконных действий Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Не исключено, что на согласованном митинге в поддержку политзаключенных, который пройдет в Москве на проспекте Сахарова 29 сентября, и после него могут быть провокации. Об этом «URA.RU» рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Есть ли опасность провокаций? Может ли митинг продолжиться незаконным шествием?

Наверно, возможно, теоретически. Правоохранители тоже 100% рассматривают такую возможность и готовы к любому повороту событий. Я уверен, что правопорядок на улицах Москвы будет обеспечен. А кто и в какой степени готов идти на какие-то провокации и нарушать закон и порядок — вопрос к этим сомнительным элементам.

Профессиональные провокаторы получают деньги за фото- и видеоконтент жестких задержаний Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

— Кому нужны провокации?

Есть две категории активистов. Одни активисты действительно искренне пытаются публично продемонстрировать свою позицию, в том числе и несогласие с теми или иными решениями властей. Они создают инициативную группу, подают заявку в мэрию на какое-то публичное мероприятие, например на митинг и проводят разрешенное законное мероприятие, где никто не препятствует им высказывать мнение, какое бы оно не было.

— А вторая категория?

Вторая категория участников занимается провокацией правоохранителей на жесткое подавление противоправных действий. Как правило, со стороны второй категории активистов это действия, которые угрожают другим горожанам, общественному порядку. Правоохранители достаточно жестко подавляют это, как собственно принято во всем мире, во всех демократических странах. У нас даже мягче это.

— Какие цели преследуют эти люди?

Целью этих людей является фото, видео контент жестких задержаний. Вторая цель — административные аресты и другие санкции против провокаторов, которые они могут осветить посредством своих медиаресурсов, новых медиа в интернете, а также, как правило, западных СМИ, которые с удовольствием публикуют это все на передовицах. Вторая категория, так называемых активистов в кавычках, это никакие не активисты, а профессиональные провокаторы, которые получают за это деньги в разных местах и от разных источников. Эти категории активистов нужно различать. Никакого отношения вторые активисты, провокаторы, не имеют ни к политике, ни к позиции политической. Это чистый бизнес, ничего личного.

Сам Алексей Навальный не пришел на последнее несанкционированное шествие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Последнее несанкционированное шествие «Против политических репрессий», которое анонсировала юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и соратник блогера Алексея Навального Любовь Соболь, прошло 31 августа. Сам блогер на акцию протеста не пришел. В отношении участников незаконного шествия было возбуждено административное дело, передает «Интерфакс». В то время, как участники протестов несли наказание, Навальный вместе со своей семьей улетел отдыхать в США (Калифорнию), сообщило 16 сентября « Федеральное агентство новостей ». В это же время Соболь отправилась на Кипр. Акции протеста, в том числе несогласованные, из-за недопуска к выборам в Мосгордуму ряда политиков проходили с середины июля.

Ранее сообщалось, что в отношении ФБК Навального возбуждено уголовное дело об отмывании денег. Счета организации были арестованы.