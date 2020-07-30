Пермские инсайды: над кандидатом в губернаторы смеются

Куда поедут в августе пермяки Коллаж: URA.RU

Вице-премьер Антон Удальев и руководитель пермского УФАС Александр Плаксин не переносят друг друга. Кандидат в депутаты краевого парламента Ирина Злобина оказалась на задворках своей же кампании. Вице-мэра Перми Людмилу Гаджиеву собираются сместить. А главу Кировского района Владимира Хлебникова уволили из-за голосования по поправкам в Конституцию. И это еще не все инсайды Пермского края на сегодня.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Кандидат в пермские губернаторы стал объектом насмешек

Фото: Facebook Александра Репина

Бизнесмен Александр Репин, выдвинувшийся в губернаторы Пермского края на предстоящих выборах, стал объектом насмешек в Сети. Пользователи интернета устроили троллинг бизнесмена. Пермяки отмечают некомпетентность его пиарщиков и прямо указывают Репину на то, что его команда подставляет своего босса, публикуя в сети фотографии бизнесмена с теми, кто вызывает неоднозначную реакцию горожан. Например, с поэтом-сталинистом Игорем Тюленевым (на фото). Злые языки утверждают, что даже пермские депутаты с издевкой комментируют предвыборные посты, которые публикует в соцсетях владелец холдинга «Сатурн-Р».

Кандидат в депутаты тратит деньги на кандидата в губернаторы

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сообщается, что избирательные средства кандидата в депутаты законодательного собрания Пермского края от «Справедливой России» Ирины Злобины якобы расходуются на предвыборную агитацию кандидата в губернаторы Пермского края Александра Репина. «У нее фонд — 2 миллиона рублей. И за эти деньги она выпустила лишь газету, которую никак распространить не могут», — говорит инсайдер. Он полагает, что все остальное, включая средства и кадровые ресурсы, расходуются на пиар Репина, которого также выдвинули справедливороссы.

Вице-губернатор поссорился с УФАС

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Поговаривают, что вице-премьера правительства Пермского края Антона Удальева очень рассмешила ситуация, когда его связали с антимонопольным делом в отношении компании «Пермфармация». «Удальев уже давно не дружит с [руководителем Пермского УФАС Александром] Плаксиным. Они разве что не посылают друг друга при всех», — говорит инсайдер.

Источник утверждает, что Удальев уже утратил возможность оказывать хоть какое-то влияние на УФАС, которое ранее возглавлял. Более того, ряд решений, принимаемых антимонопольным ведомством идет в разрез с позицией Удальева и возглавляемого им коммунального блока в правительстве края.

Один из самых богатых пермских депутатов попал под прессинг

Один из самых богатых депутатов заксобрания Пермского края Юрий Борисовец может оказаться заложником ситуации, связанной с загрязнением Камы в Березниках. Предприятие «Сода-Хлорат», которое связывают со структурами Борисовца, попало под подозрение как один из возможных виновников экологической ЧС. Этой ситуацией хотят воспользоваться серьезные игроки химической отрасли. И теперь они оказывают давление на Борисовца вынуждая его продать этот актив. Слухачи утверждают, что финансовые дела на «Сода-Хлорат» идут неважно — предприятие в последние годы работало в убыток. Поэтому несговорчивому Борисовцу могут сделать предложение, от которого он не сможет отказаться.

Судьбу вице-мэра решат осенью

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская гордума готовится атаковать заместителя главы администрации города Людмилу Гаджиеву. Поводом станет плохое освоение бюджетных средств. По слухам, операция намечена на сентябрь — сразу после выборов. «Недавно [депутат Павел] Фадеев в интервью критиковал строительство школ и детсадов в Перми. Это не попытка исправить ситуацию в городе. За пару месяцев исправить в таком вопросе ничего невозможно. Это один из первых залпов в сторону Гаджиевой», — убежден инсайдер.

Правда, говорят, что у Гаджиевой еще есть шанс свалить проблему на руководителей управления технического заказчика Андрея Кудрявцева и управления капстроительства Константина Горячих. Они якобы выстроили целую систему, в результате которой, например, по школе № 93 освоен лишь 1 млн рублей вместо 83 млн. «Возбуждение уголовных дел в отношении них — лишь вопрос времени. Какую роль в этом играла Гаджиева и играла ли, еще предстоит разобраться», — сообщает источник.

Главу района наказали за результаты на голосовании по Конституции

Инсайдеры говорят, что истиной причиной увольнения главы администрации Кировского района Перми Владимира Хлебникова является плохо организованная работа на общероссийском голосовании. «Во-первых, в Кировском районе была самая плохая явка и самый низкий результат „за“. Во-вторых, большая часть скандалов с голосованием буквально на пеньках связана именно с Кировским районом», — говорит инсайдер. Он утверждает, что после слабой организации голосования Хлебникова настоятельно попросили уволиться.

«Дочка» «Газпрома» в Перми откладывает строительство важного объекта

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Инсайдеры утверждают, что строительство моста через Чусовую сдвигается по срокам. Компания «Стройтрансгаз», (подрядчик на строительстве объекта) объясняет это сменой собственника компании-концессионера (Пермская концессионная компания) и субподрядчиков. «Краевые власти в корне не устраивает такая картина, ведь „Стройтрансгазу“ ранее неоднократно были высказаны претензии из-за нерасторопности. Дело может дойти до суда», — сказал инсайдер. Он напомнил, что сейчас «дочка» газового монополиста уже отвечает в суде за срыв реконструкции перрона пермского аэропорта.

Пермские власти затягивают строительство крематория

Инсайдер утверждает, что пермские власти якобы сознательно затягивают строительство крематория. «Они не хотят даже этим заниматься. Ведь в случае запуска крематория, расстановка игроков в похоронном бизнесе претерпит значительные изменения. Плюс ко всему, сейчас никто не следит за тем, как собирают и утилизируют опасные медицинские отходы, которые можно было бы сжигать в том же крематории», — пояснил источник. Он отмечает, что на самом деле для завершения строительства крематория «все почти готово», нужна только политическая воля.

Администрацию Чусового штурмуют жители

Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Поговаривают, что в администрацию Чусового начали массово приходить люди с требованием произвести им перерасчет за водоотведение. Причиной стало заявление пермского УФАС о том, что потребителям годами выставлялись повышенные счета якобы за отведение дождевых и талых вод. «Вот только УФАС только сделало такое предположение. Даже дело не возбуждало, чтобы все перепроверить», — говорит инсайдер. Он утверждает, что жалоба была от одной организации и суть претензии никак не касается обычных потребителей, но сейчас все пермяки введены в заблуждение.

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