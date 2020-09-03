Челябинские инсайды: олигархи устроили распродажу

В областном правительстве уже знают, кто из министров уйдет в отставку после выборов. Один из первых на выход — министр спорта Леонид Одер. Говорят, что напротив его фамилии поставлена «черная метка» после поездки губернатора Алексея Текслера в Златоуст. А бывший глава этого города Вячеслав Жилин стал все чаще ходить в полицию.
«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.
Штаб Текслера начал сближение с «Единой Россией»
Началась активная фаза сближения губернатора Алексея Текслера с «Единой Россией», списки которой он возглавляет на выборах в ЗСО. В территории в местные отделения «ЕР» отправлены большими тиражами агитматериалы с изображением Текслера и лозунгами с упоминанием партии. Инсайдеры рассказывают, что в штабах нескольких кандидатов стали роптать: «Зачем нам агитировать за Текслера, когда надо агитировать за себя?» Самым непонятливым политтехнологи объяснили, что губернатор потому и возглавил списки «ЕР», чтобы своим рейтингом вытянуть и саму партию, и кандидатов от нее. Кое-кто так и не понял, зачем им агитматериалы с Текслером. В итоге политтехнологи вернулись в Челябинск, пребывая в некотором ступоре от итогов переговоров.
Министр спорта уйдет в отставку
В правительстве региона ждут серии отставок, отложенных губернатором Алексеем Текслером на период после выборов. В кулуарах сходятся на том, что первой будет отставка министра спорта Леонида Одера. Последним мероприятием Одера станет чемпионат России по легкой атлетике, стартующий на будущей неделе. Как говорят инсайдеры, негатив в отношении Одера перешел все пределы. В первую очередь, это связано с провалом нацпроекта по строительству олимпийского центра шорт-трека в Челябинске. Центр невозможно принять в эксплуатацию из-за многочисленных нарушений.
По слухам, не увольняли Одера потому, что искали замену. Замену нашли, и действующему министру пора подыскивать новое место работы. Кстати, во время поездки Текслера в Златоуст, где он назвал позорищем недостроенный биатлонный стадион имени Ишмуратовой, Одера рядом не было.
Стадион в Златоусте шокировал Текслера
Участники поездки губернатора Алексея Текслера в Златоуст рассказывают, что никогда еще не видели, чтобы глава региона впал в такой шок. Речь о его посещении биатлонного стадиона имени Ишмуратовой. Инсайдеры уверяют, что в паблик попала малая часть губернаторского гнева.
По их словам, спорткомплекс, в который вложены сотни миллионов рублей бюджетных денег, буквально разваливается. Дыры чуть ли не заколочены фанерками. А на что потрачены гигантские деньги, непонятно. После того из-за этой скандальной стройки возбудили уголовные дела, к стадиону просто боялись приближаться. Без присмотра объект стал еще быстрее осыпаться. Это еще один камень в сторону министра спорта региона Леонида Одера, одного из кураторов стройки.
У Одера серьезные проблемы
Как утверждают инсайдеры, у министра спорта региона Леонида Одера есть проблемы посерьезней, чем вынужденный уход на пенсию. Расследование уголовных дел по олимпийскому центру шорт-трека и биатлонному стадиону в Златоусте идет полным ходом. Людей в погонах интересует, почему фирма «Стройтрансоюз», владелец которой Михаил Азаматов проходит по нескольким делам, получала такую поддержку минспорта? Короче говоря, силовики пытаются понять, была ли в деятельности фирмы личная заинтересованность министра.
Перед губернатором сломался турникет
Курьезный случай произошел во время посещения губернатором Алексеем Текслером в Златоусте мастерской «Лик». Прямо перед приездом главы региона неожиданно сломался турникет. С проходом на предприятие вышла небольшая заминка. Руководство «Лика», рассказывают инсайдеры, испугались реакции губернатора. Но он не обратил внимания на эту мелочь. А вот что привлекло его внимание, так это скульптура в полный рост депутата заксобрания региона, главы Конгресса татар области Лены Колесниковой. Он сразу узнал, с кого делали статую.
Мэрам запретили наращивать явку
Инсайдеры сообщают: главы городов и районов все еще думают, что главное на предстоящих выборах в ЗСО — явка. Мол, за явку с нас требовали на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, высокой явки надо добиваться и сейчас. Хотя теперь, по словам инсайдеров, все изменилось. Высокая явка может снизить результаты «Единой России», так как есть риск протестного голосования из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Даже среди бюджетников видны разные настроения — негативно к власти относятся врачи. Говорят, что губернатор Алексей Текслер лично распорядился взять под присмотр тех глав, которые собираются по старинке заниматься массовым административным «сгоном». Те, кто будет бороться за явку, а при этом «ЕР» покажет низкий результат, могут готовиться к отставке.
Лучшие получат «пряники»
По итогам выборов глав городов и районов ждет не только кнут, но и пряники. По словам инсайдеров, уже есть некий премиальный фонд, который пополняют спонсоры, финансово-промышленные группы. Те муниципалитеты, где удастся привести на выборы сторонников «Единой России», получат бонусы (почти все главы избирались при поддержке «ЕР»). О каких именно бонусах идет речь и как будет оказана поддержка, инсайдеры умалчивают, но говорят о цифрах с шестью нулями.
Генерал Сергеев ждет решения Москвы
У начальника ГУ МВД по региону Андрея Сергеева к середине сентября истекает пятилетний контракт. Он истек в сентябре 2020 года и ему продлили службу еще на один год. В главке уверены, что Сергееву в очередной раз продлят срок службы, потому что генерал очень спокоен, словно договорился со всеми в Москве. Инсайдеры сообщают, что не все так однозначно и в Челябинск могут прислать варяга. Поэтому в правительстве области пока остается вакантной ставка вице-губернатора по связям с силовыми структурами, которую держат именно для Сергеева, если контракт с ним не продлят.
Аристов и Антипов распродают землю
Подписавшие все документы о разделе бизнес-активов олигархи Александр Аристов и Юрий Антипов начали распродавать недвижимость. Пока речь идет только о большом количестве земельных участков. Выставлять на открытую продажу земли не стали. Как сообщают инсайдеры, в деловых кругах Челябинска можно договориться о сделках, не привлекая к этому общественность. Пару участков уже продали местным. Землю покупают охотно, так как с документами все в порядке, а бросовых активов у Аристова и Антипова нет.
Моисеев работает на два лагеря
Руководителя челябинского регионального исполкома «Единой России» Дениса Моисеева все чаще видят в резиденции губернатора на улице Цвиллинга. При этом он входит в близкое окружение лидера регионального отделения партии и спикера заксобрания области Владимира Мякуша. В «ЕР» поговаривают, что Моисеев начал работать на два лагеря, чтобы после выборов окончательно примкнуть к одному из них. Точнее к тому лагерю, чьи позиции будут сильнее.
Субачев прикрывается Текслером
Секретарь миасского отделения «Единой России» бизнесмен Евгений Субачев рассказывает местным элитам, что входит в близкое окружение губернатора Алексея Текслера. Более того, глава региона якобы согласовал его кандидатуру на выборы в Госдуму РФ нового созыва. А после того, как Текслер во время визита в Миасс посетил завод Субачева «СпецАгрегат», бизнесмен с удвоенной энергией стал рассказывать, что на него делают ставку областные власти. А визит губернатора, дескать, лишнее тому подтверждение.
Барышева не возьмут к эсерам
Несмотря на то, что движение «Соцгород» депутата Госдумы Андрея Барышева помогает «Справедливой России», в кулуарах говорят о бессмысленности таких действий. Ни для кого уже не секрет, что Барышев рассчитывает выдвинуться в 2021 году в Госдуму по Металлургическому округу при поддержке «Справедливой России. И при этом навсегда разорвать отношения с «Единой Россией». Как говорят инсайдеры, есть большие сомнения, что эсерам в 2021 году понадобится Барышев. Лидер челябинских эсеров депутат Госдумы Валерий Гартунг обычно делает ставку на тех, у кого есть деньги, чтобы оплатить свою компанию и вложиться в партийный фонд. Таких денег у Барышева может и не быть, поэтому он, по слухам, присматривается к малым партиям.
Довбня назвал свою партию кремлевским проектом
Один из лидеров челябинского регионального отделения «За правду» Дмитрий Довбня во время дебатов с другими кандидатами в заксобрание области на телеканале ОТВ заявил, что его партия — кремлевский проект. Его пытался спровоцировать представитель «Справедливой России» Павел Жолобов, задавший соответствующий вопрос. Но Довбня не смутился и сделал признание, которое представителям партий, получившим поддержку Кремля, публично делать не принято.
Малые партии получат два мандата
В кулуарах уже делают ставки, какая из малых партий, кроме тех, кто уже имеет представительства в ЗСО, получат мандаты по итогам выборов. Между тем, судя по сообщениям инсайдеров из областного штаба, две партии могут преодолеть пятипроцентный барьер по итогам выборов и получить по одному мандату — «Зеленая альтернатива» и Российская партия пенсионеров (РПП). Таким образом, шансы войти в новый состав областного парламента есть у лидеров региональных отделений партий, Михаила Махова и Степана Фирстова. Говорят, что «пенсионеры» серьезно прибавили в Копейске, Миассе и Златоусте. То есть как раз в тех территориях, где известен сам Фирстов или где когда-то активничал лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг, ранее сам руководивший РПП. «Зеленые» же, на удивление, показывают положительную динамику не только в Челябинске, но и во втором по величине городе региона, Магнитогорске.
Ларин объявил войну всем
Депутат Калининского райсовета Челябинска Дмитрий Ларин, баллотирующийся в заксобрание области, похоже, решил объявить войну всем челябинским и федеральным властям. Участники его встреч с избирателями рассказывают, что кандидат якобы обещает в случае избрания снизить коммунальные тарифы, вернуть на прежний уровень пенсионный возраст, заставить работать губернатора и уволить спикера ЗСО Владимира Мякуша. Ларин, избравшийся год назад в райсовет от «Единой России», сейчас баллотируется от «Справедливой России». Однако это не дает ему право противопоставлять себя федеральным и региональным властям, отмечают инсайдеры. Интересно, что во время встреч с избирателями Ларина сопровождает депутат-единоросс из Центрального райсовета Челябинска Марсель Хазиев.
Полиция займется выборами в ЗСО
Участники выборов в заксобрание Челябинской области по Каштакскому округу №10 рассказывают, что один из кандидатов написал заявление в полицию. Он якобы располагает информацией о готовящихся вбросах бюллетеней на участках для голосования и подвозах избирателей. С учетом того, что справедливороссы собираются в этом округе закрыть наблюдателями все участки для голосования, можно предположить, что в дни выборов 11—13 сентября в Каштакском округе будет очень «жарко».
Бизнесменов попросили помочь с выборами
Мэр Челябинска Наталья Котова удивила участников закрытой встречи с элитами Тракторозаводского района, на которой представила будущего главу территории Юрия Кузнецова. Бизнесмены предполагали, что помимо прочего их будут агитировать за «Единую Россию», в списке которой баллотируется градоначальница. Однако вместо этого Котова лишь попросила обратиться к рабочим коллективам, чтобы они просто пришли и проголосовали. При этом партию называть не стала.
Гималов захватывает Кунашак
Депутат Курчатовского райовета Челябинска Эмиль Гималов выставил свой пул кандидатов в Кунашакское расобрание. Во главе списка идет его мать Танзиля Гималова, к ним также примкнули бывший замглавы района Марат Басыров и ряд других одиозных личностей. Местные элиты говорят, что никогда не видели, чтобы столько денег вкладывалось в избрание депутатов. Пул Гималова намерен сформировать собственную фракцию. Для этого они намеренно работают над снижением рейтинга «Единой России». А начала досрочного голосования оккупировала территориальный избирком, оказывая давление и провоцирую членов комиссии. Этот пул кандидатов якобы подключил силовую поддержку из Челябинска в виде спортсменов с уголовным прошлым, которые запугивают местных жителей. Рассказывают что ситуацию мониторят областные силовые органы, так как местные уже не справляются.
Миасские бизнесмены купили дипломы на распродаже?
История о возможно поддельном дипломе о высшем образовании кандидата в горсобрание Миасса Александра Бирюкова обрастает новыми подробности. Деловой партнер Бирюкова — бизнесмен Валерий Храмцов, чей сын Вадим Храмцов, как и Бирюков баллотируется в горсобрание. Храмцов-старший в 2020 году участвовал в выборах в ЗСО по Миасскому округу, но неожиданно снялся с выборов. Выяснилось, что у него был вид на жительство в Венгрии. Кроме того, говорили, что диплом о высшем образовании у него был поддельный. Инсайдеры сообщают, что вузовские дипломы Бирюкова и Храмцова-старшего похожи как под копирку, даже с одним регистрационным номером, что дает еще больше оснований усомниться в их подлинности. «Похоже они их вместе на распродаже покупали!» — смеются в Миассе.
У Пекарского заканчивается неприкосновенность
Губернатор Алексей Текслер во время поездки в Златоуст в очередной раз убедился, что в городе масса проблем. Многие достались новому мэру Максиму Пекарскому от предшественников. Однако прошел уже год с момента назначения градоначальника. Период неприкосновенности, когда мэру разрешено совершать ошибки, подходит к концу. В окружении Текслера говорят, что скоро с Пекарского начнут спрашивать по всей строгости. Это не означает какого-то особого отношения. Но переложить ответственность на предшественника Вячеслава Жилина уже не удастся.
Жилин агитирует в полиции
Инсайдеры в Златоусте сообщают, что уже несколько раз видели, как из местного отдела полиции выходят экс-мэр Вячеслав Жилин и бывший замглавы города по социальным вопросам Ольга Иванова. Говорят, они ходят на допросы. Так это или нет, неизвестно. Но вид у обоих, по словам очевидцев, озадаченный. Впрочем, находятся шутники, которые говорят, что Жилин наведывается в полицию агитировать — он выдвинулся в горсобрание депутатов, и ему нужны голоса избирателей.
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