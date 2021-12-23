Челябинские инсайды: судью подставили с бильярдной

О запрете от Текслера, переезде бизнесмена в Чечню, перемирии в Миассе. Выпуск 951

24 декабря 2021 в 18:38 Размер текста - 17 +

Экологические вопросы будут волновать челябинцев еще долго фото: коллаж URA.RU Подчиненные челябинского губернатора Алексея Текслера поручили неожиданное поручение. А в челябинском заксобрании говорят о том, что депутат Алексей Денисенко не доволен новой нагрузкой, которая серьезно мешает его бизнесу. В Миассе обсуждают недавный визит вице-губернатора Анатолия Векшина, а в Озерске рассказывают о громком скандале с участием силовиков. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер запретил использовать курьеров Алексей Текслер отправил своих подчиненных в поездки после «Елки желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Инсайдер сообщает, что губернатор Алексей Текслер запретил подчиненными использовать службу доставки или нанимать курьеров при вручении подарков детям. Речь идет о ребятах, чьи имена прозвучали на акции «Елка желаний». Члены правительства снимали с елки шары с детскими записками. «Текслер дал всем особые указания — вручать подарки детям только лично. Никто не должен отправлять подарки почтой или с курьером. Чиновник должен приехать сам и лично вручить ребенку подарок, как далеко бы он не проживал. При этом даритель должен быть здоровым, не иметь признаков ОРВИ. Это очень важно в период эпидемий», — рассказал источник. Главы МКС получат еще одни партийные посты Сергей Бердников войдет в областной президиум ЕР Фото: Илья Московец © URA.RU Говорят, новых руководителей межмуниципальных координационных советов (МКС) «Единой России» ждет еще одно повышение. «Некоторые из них также войдут в президиум регионального политсовета «ЕР». Это возглавляющий МКС «Северный» депутат заксобрания области Алексей Денисенко, мэр Магнитогорска Сергей Бердников; руководитель МКС «Пригородный», депутат ЗСО Анатолий Еремин. А вот мэр Челябинска Наталья Котова, руководители МКС «Восточный (Марина Поддубная) и «Южный» (депутат ЗСО Александр Мотовилов) и так являются членами президиума. Так же, как и вице-губернатор Станислав Мошаров, которому достался МКС «Горнозаводский»», — утверждает инсайдер. Экс-депутат Госдумы потеряет должность в ЕР Экс-депутат Госдумы Анатолий Литовченко покинет челябинский региональный политсовет партии «Единая Россия». «Анатолий Григорьевич отходит от политики. На посту начальника управления Россельхознадзора, федеральной структуры он не сможет плотно заниматься еще и партийными делами. Тем более теперь в сфере его ответственности не только Челябинская, но и Курганская область», — утверждают в партийных кругах. Новый состав политсовета озвучат на отчетно-выборной конференции ЕР в январе. Буяков не дождался повышения Сергей Буяков не стал вице-спикером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Говорят, объявленная образцом согласия «перезагрузка» руководящего состава заксобрания области не обошлась без подводных камней. «Вице-спикеров выбрали единогласно. Мало кто знает о борьбе за освобожденную ставку, которую в итоге занял выходец из регионального Союза промышленников и предпринимателей Павел Киселев. На это место всерьез претендовал глава комитета по соцполитике Сергей Буяков. Но, говорят, одной из причин для отказа стали некие „шероховатости“ в декларации. В целом не критично, но достаточно для того, чтобы отдать вице-спикерство другому человеку», — шепчутся в кулуарах областного парламента. Денисенко недоволен должностью У Алексея Денисенко стало меньше времени на бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как рассказывают инсайдеры в челябинском заксобрании, депутат ЗСО Алексей Денисенко не слишком доволен тем, что ему дали должность председателя комитета, а не более высокий пост вице-спикера. «Дело в том, что у вице-спикера на самом деле гораздо меньше нагрузки, чем у любого председателя комитета, который готовит совещания и необходимые бумаги. А вице-спикер только курирует комитет и ему, по сути, просто докладывают о происходящем. Даже если должность председателя общественная, ему гораздо чаще приходится бывать в заксобрании, чем вице-спикеру. Теперь Денисенко придется меньше времени уделять внимания своему бизнесу, что его откровенно расстраивает», — говорят в ЗСО. На банкет заксобрания приехали магнитогорцы Как сообщают инсайдеры, в праздничном банкете челябинского закосбрания, посвященный наступающему Новому году, впервые приняла участия практически вся «магнитогорская группа» из числа депутатов во главе с гендиректором ММК Павлом Шиляевым. «Обычно магнитогорцы в таких корпоративах участвовали не слишком активно. Так было даже тогда, когда губернатором области был магнитогорец Борис Дубровский. На этот раз представители Магнитки игнорировать мероприятие не стали», — рассказал инсайдер. Подвалу служителей Фемиды по ошибке пририсовали бильярдную Сергей Минин очень недоволен историей с реконструкцией подвала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тендер, объявленный «Челябоблинвестроем по реконструкции подвала здания Седьмого кассационного суда, вызвал много разговоров в судейском и строительном сообществах. Строителей удивила сумма контракта. Всего за 2,2 млн рублей требовалось превратить подвал в роскошную зону отдыха. Судьи дивились размаху проекта — бильярдной, столовой и тренажерным залам. Когда минстрой региона объявил, что тендер отменен из-за технической ошибки, пересудов стало еще больше. «Ошибка в том, что маленькая сумма? Или в том, что случайно к документам приложили дизайн совершенно другого проекта, а речи о бильярдах и тренажера не шло?» — гадают в кулуарах. Говорят, что все-таки ошиблись с дизайном, зону отдыха делать не собирались. По слухам, председатель суда Сергей Минин был очень рассержен этой историей, расценив ее как провокацию. Министр строительства области Юлий Элбакидзе и директор «Челябоблинвестроя» Ильгам Мусин долго извинялись. Челябинские суды теряют руководителей В кулуарах челябинского судейского сообщества обсуждают возможные отставки двух руководителей ведомств. «Рассчитывали на продление карьеры на посту председателя Николай Максимкин (Южноральский горсуд) и Максим Хребтов (Копейский горсуд). Областная коллегия судей уже дала рекомендации обоим на продление полномочий, но что-то застопорилось в Москве», — говорят в кулуарах. Председатель Аргаяшского районного суда Светлана Хайрутдинова просто уходит на пенсию, а в Курчатовском райсуде Челябинска уже лишился поста председателя Юрий Винников и работает простым судьей. По слухам, Винникову не продлили полномочия якобы из-за каких-то проблем с декларацией. ТФОМС хотят обезглавить Андрей Важенин присмотрел директора клиники в правительстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И.о. ректора Южно-Уральского государственного университета, депутат челябинского заксобрания Андрей Важенин утверждает, что в скором времени его клинику возглавит Агата Ткачева. Ткачева руководит Челябинским территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС). «Ткачева считается одним из лучших специалистов в своей сфере и в правительстве не хотят, чтобы она куда-то уходила. Даже сердятся на Важенина за распространение слухов о том, что он в скором времени заберет Ткачеву», — говорят в кулуарах. Важенину советуют поискать специалиста в другом месте. На «Мечеле» пытаются погасить скандал Говорят, после того, как рабочие ПАО «Мечел-Кокс» записали обращение с просьбой вернуть на предприятие одного из профсоюзных лидеров Дарию Алексееву, руководство предприятия срочно вызвало секретаря профсоюзной «первички» Айдара Сафиуллина. «После этого Сафиуллин собрал штатных сотрудников и работников предприятия. Говорят, что, якобы, он потребовал записать опровержение. Среди тех, кого собрали, были и такие, что не являются членам профсоюза. Они понять не могли, о чем идет речь. В итоге записывать ничего не стали», — сообщил инсайдер. Бывший замминистра осваивает новый бизнес Сергей Сихарулидзе купил новый актив Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске продолжают обсуждать шаги в бизнесе бывшего первого замминистра строительства региона Сергея Сихарулидзе. Летом Сихуралидзе уволился с поста управляющего компании «Строймеханизации», принадлежащей семье Вайнштейнов. Не так давно он приобрел 67% фирмы «Веста Газ» у бизнесмена Андрея Герасименко. «Герасименко один из крупнейших предпринимателей в коммунальной сфере Челябинска. С Сихарулидзе они приятельствуют с тех времен, когда регионом руководил Михаил Юревич. Видимо Герасименко решил помочь Сихарулидзе и продал один из своих активов бывшему замминистра», — говорят в челябинских кулуарах. Владелец горячих источников уехал в Чечню Представители внутреннего туризма обсуждают, по какой причине владелец сети горячих источников «Баден-Баден» Евгений Кононов перебрался в Чечню и встал на налоговый учет в Грозном. При этом Коннов сохранил свои фирмы в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. «Видимо у него новые проекты в Грозном, а челябинскими фирмами сейчас руководит экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин и делает это неплохо, так что за свои активы Коннов спокоен», — говорят в кулуарах. Общественнику припомнили связь с криминальным авторитетом У Александра Морозова в Златоусте остались соратники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пойманному с наркотиками главе златоустовского отделения организации «Гражданский патруль» Андрею Королеву грозит новая проблема. «Помимо „Патруля“ Королев занимается администрированием паблика „ЧП Златоуст“ в „ВК“. В начале декабря там засветился со своими соратниками знаменитый в прошлом на всю Россию бандит, отсидевший 19 лет Александр Морозов. Судя по всему он взялся за старое: „морозовцы“ в паблике предлагают помощь в „разводке“ местных властей на деньги, обещая помочь доказать в суде ущерб из-за состояния местных дорог. Нечто подобное после освобождения он уже пробовал провернуть в других регионах. Задержание гражданского активиста Королева с наркотиками — второй уже раз — сулит ему большие неприятности. Но сотрудничество с криминальным авторитетом потенциально еще хуже», — утверждают инсайдеры. У директора «Златмаша» появились проблемы с ФСБ В Златоусте обсуждают неожиданный казус, связанный с кадровой преемственностью на местном машиностроительном заводе. «Когда уходил на повышение гендиректор Сергей Лемешевский, он „продавил“ назначение на свое место заместителя Антона Лобанова. Затем Лобанов стал гендиректором Корпорации „ВНИИЭМ“ Роскомоса и заранее похлопотал, чтобы руководителем „Златмаша“ был назначен его заместитель Антон Малофеев. И вот теперь говорят, что Малофеев имеет родственников в Германии, что закрывает ему получение так называемой первой формы допуска, необходимой руководителю производящего баллистические ракеты для ВМФ завода. Договориться с ФСБ, чтобы там закрыли глаза на это обстоятельство, будет очень сложно. Равно как и передоговориться с Роскосмосом о назначении другого верного человека», — говорят инсайдеры. Векшин заставил элиты Миасса помириться Анатолий Векшин тайно побывал в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе обсуждают очередную попытку примирить вечно враждующие местных элиты, предпринятую теперь на высшем уровне. «В город лично приехал политический вице-губернатор Анатолий Векшин. Он и вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Миасс, собрали представителей враждующих кланов. Прежде всего, речь идет о бизнесмене Олеге Сиротине и главе города Григории Тонких. Обострившееся в последнее время противостояние между ними уже привело к повышенному вниманию со стороны силовиков и дестабилизирует обстановку в муниципалитете. Также на встрече присутствовали директор градообразующего автозавода „Урал“ Павле Яковлев и депутат заксобрания Евгений Субачев. Теперь все гадают, как долго продлится затишье», — говорят инсайдеры. Озерские полицейские попали под прицел ФСБ Инсайдеры сообщают, что в Озерске разгорается громкий скандал, связанный с местной полицией. «Речь идет об уголовное деле о похищении денежных средств. Дело расследовала полиция и прямо на суде выяснилось, что протоколы допросов подделаны. Говорят, что в этой истории замешан один высокопоставленный руководитель и обычный следователь», — рассказал источник. По словам источника, материалами занимается ФСБ. Дело находится в СК и может быть возбуждено в ближайшее время. Карталинский глава готовит кадровую зачистку В Карталах ждут отставок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Карталинского района обсуждают будущую кадровую зачистку, которую готовит глава муниципалитета Анатолий Вдовин. «Когда-то лично губернатор Алексей Текслер дал ему указание провести кадровую чистку по итогам года. Теперь пора итоги подводить», — говорят в кулуарах. Как утверждают инсайдеры, отставки будут достаточно громкими для района. Вдовин учтет все, и работу на ликвидации лесных пожаров, и подготовку к отопительному сезону. Полицейские Кусы увольняются Говорят, что полицейские Кусинского района очень недовольны своим начальником Юрием Ганеевым. «Из-за его тяжелого характера и капризов народ стал увольняться. Численность оперативного состава снизилась в несколько раз, в патрульные тоже желающих немного. Уже появились проблемы с выездом сотрудников на происшествия. Из четырех положенных по штату водителей в дежурной части остался один, остальные уволились. Сам Ганеев ездит на работу из Златоустаа, где он проживает, на служебных машинах», — делятся друг с другом силовики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Подчиненные челябинского губернатора Алексея Текслера поручили неожиданное поручение. А в челябинском заксобрании говорят о том, что депутат Алексей Денисенко не доволен новой нагрузкой, которая серьезно мешает его бизнесу. В Миассе обсуждают недавный визит вице-губернатора Анатолия Векшина, а в Озерске рассказывают о громком скандале с участием силовиков. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер запретил использовать курьеров Инсайдер сообщает, что губернатор Алексей Текслер запретил подчиненными использовать службу доставки или нанимать курьеров при вручении подарков детям. Речь идет о ребятах, чьи имена прозвучали на акции «Елка желаний». Члены правительства снимали с елки шары с детскими записками. «Текслер дал всем особые указания — вручать подарки детям только лично. Никто не должен отправлять подарки почтой или с курьером. Чиновник должен приехать сам и лично вручить ребенку подарок, как далеко бы он не проживал. При этом даритель должен быть здоровым, не иметь признаков ОРВИ. Это очень важно в период эпидемий», — рассказал источник. Главы МКС получат еще одни партийные посты Говорят, новых руководителей межмуниципальных координационных советов (МКС) «Единой России» ждет еще одно повышение. «Некоторые из них также войдут в президиум регионального политсовета «ЕР». Это возглавляющий МКС «Северный» депутат заксобрания области Алексей Денисенко, мэр Магнитогорска Сергей Бердников; руководитель МКС «Пригородный», депутат ЗСО Анатолий Еремин. А вот мэр Челябинска Наталья Котова, руководители МКС «Восточный (Марина Поддубная) и «Южный» (депутат ЗСО Александр Мотовилов) и так являются членами президиума. Так же, как и вице-губернатор Станислав Мошаров, которому достался МКС «Горнозаводский»», — утверждает инсайдер. Экс-депутат Госдумы потеряет должность в ЕР Экс-депутат Госдумы Анатолий Литовченко покинет челябинский региональный политсовет партии «Единая Россия». «Анатолий Григорьевич отходит от политики. На посту начальника управления Россельхознадзора, федеральной структуры он не сможет плотно заниматься еще и партийными делами. Тем более теперь в сфере его ответственности не только Челябинская, но и Курганская область», — утверждают в партийных кругах. Новый состав политсовета озвучат на отчетно-выборной конференции ЕР в январе. Буяков не дождался повышения Говорят, объявленная образцом согласия «перезагрузка» руководящего состава заксобрания области не обошлась без подводных камней. «Вице-спикеров выбрали единогласно. Мало кто знает о борьбе за освобожденную ставку, которую в итоге занял выходец из регионального Союза промышленников и предпринимателей Павел Киселев. На это место всерьез претендовал глава комитета по соцполитике Сергей Буяков. Но, говорят, одной из причин для отказа стали некие „шероховатости“ в декларации. В целом не критично, но достаточно для того, чтобы отдать вице-спикерство другому человеку», — шепчутся в кулуарах областного парламента. Денисенко недоволен должностью Как рассказывают инсайдеры в челябинском заксобрании, депутат ЗСО Алексей Денисенко не слишком доволен тем, что ему дали должность председателя комитета, а не более высокий пост вице-спикера. «Дело в том, что у вице-спикера на самом деле гораздо меньше нагрузки, чем у любого председателя комитета, который готовит совещания и необходимые бумаги. А вице-спикер только курирует комитет и ему, по сути, просто докладывают о происходящем. Даже если должность председателя общественная, ему гораздо чаще приходится бывать в заксобрании, чем вице-спикеру. Теперь Денисенко придется меньше времени уделять внимания своему бизнесу, что его откровенно расстраивает», — говорят в ЗСО. На банкет заксобрания приехали магнитогорцы Как сообщают инсайдеры, в праздничном банкете челябинского закосбрания, посвященный наступающему Новому году, впервые приняла участия практически вся «магнитогорская группа» из числа депутатов во главе с гендиректором ММК Павлом Шиляевым. «Обычно магнитогорцы в таких корпоративах участвовали не слишком активно. Так было даже тогда, когда губернатором области был магнитогорец Борис Дубровский. На этот раз представители Магнитки игнорировать мероприятие не стали», — рассказал инсайдер. Подвалу служителей Фемиды по ошибке пририсовали бильярдную Тендер, объявленный «Челябоблинвестроем по реконструкции подвала здания Седьмого кассационного суда, вызвал много разговоров в судейском и строительном сообществах. Строителей удивила сумма контракта. Всего за 2,2 млн рублей требовалось превратить подвал в роскошную зону отдыха. Судьи дивились размаху проекта — бильярдной, столовой и тренажерным залам. Когда минстрой региона объявил, что тендер отменен из-за технической ошибки, пересудов стало еще больше. «Ошибка в том, что маленькая сумма? Или в том, что случайно к документам приложили дизайн совершенно другого проекта, а речи о бильярдах и тренажера не шло?» — гадают в кулуарах. Говорят, что все-таки ошиблись с дизайном, зону отдыха делать не собирались. По слухам, председатель суда Сергей Минин был очень рассержен этой историей, расценив ее как провокацию. Министр строительства области Юлий Элбакидзе и директор «Челябоблинвестроя» Ильгам Мусин долго извинялись. Челябинские суды теряют руководителей В кулуарах челябинского судейского сообщества обсуждают возможные отставки двух руководителей ведомств. «Рассчитывали на продление карьеры на посту председателя Николай Максимкин (Южноральский горсуд) и Максим Хребтов (Копейский горсуд). Областная коллегия судей уже дала рекомендации обоим на продление полномочий, но что-то застопорилось в Москве», — говорят в кулуарах. Председатель Аргаяшского районного суда Светлана Хайрутдинова просто уходит на пенсию, а в Курчатовском райсуде Челябинска уже лишился поста председателя Юрий Винников и работает простым судьей. По слухам, Винникову не продлили полномочия якобы из-за каких-то проблем с декларацией. ТФОМС хотят обезглавить И.о. ректора Южно-Уральского государственного университета, депутат челябинского заксобрания Андрей Важенин утверждает, что в скором времени его клинику возглавит Агата Ткачева. Ткачева руководит Челябинским территориальным фондом обязательного медицинского страхования (ТФОМС). «Ткачева считается одним из лучших специалистов в своей сфере и в правительстве не хотят, чтобы она куда-то уходила. Даже сердятся на Важенина за распространение слухов о том, что он в скором времени заберет Ткачеву», — говорят в кулуарах. Важенину советуют поискать специалиста в другом месте. На «Мечеле» пытаются погасить скандал Говорят, после того, как рабочие ПАО «Мечел-Кокс» записали обращение с просьбой вернуть на предприятие одного из профсоюзных лидеров Дарию Алексееву, руководство предприятия срочно вызвало секретаря профсоюзной «первички» Айдара Сафиуллина. «После этого Сафиуллин собрал штатных сотрудников и работников предприятия. Говорят, что, якобы, он потребовал записать опровержение. Среди тех, кого собрали, были и такие, что не являются членам профсоюза. Они понять не могли, о чем идет речь. В итоге записывать ничего не стали», — сообщил инсайдер. Бывший замминистра осваивает новый бизнес В Челябинске продолжают обсуждать шаги в бизнесе бывшего первого замминистра строительства региона Сергея Сихарулидзе. Летом Сихуралидзе уволился с поста управляющего компании «Строймеханизации», принадлежащей семье Вайнштейнов. Не так давно он приобрел 67% фирмы «Веста Газ» у бизнесмена Андрея Герасименко. «Герасименко один из крупнейших предпринимателей в коммунальной сфере Челябинска. С Сихарулидзе они приятельствуют с тех времен, когда регионом руководил Михаил Юревич. Видимо Герасименко решил помочь Сихарулидзе и продал один из своих активов бывшему замминистра», — говорят в челябинских кулуарах. Владелец горячих источников уехал в Чечню Представители внутреннего туризма обсуждают, по какой причине владелец сети горячих источников «Баден-Баден» Евгений Кононов перебрался в Чечню и встал на налоговый учет в Грозном. При этом Коннов сохранил свои фирмы в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. «Видимо у него новые проекты в Грозном, а челябинскими фирмами сейчас руководит экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин и делает это неплохо, так что за свои активы Коннов спокоен», — говорят в кулуарах. Общественнику припомнили связь с криминальным авторитетом Пойманному с наркотиками главе златоустовского отделения организации «Гражданский патруль» Андрею Королеву грозит новая проблема. «Помимо „Патруля“ Королев занимается администрированием паблика „ЧП Златоуст“ в „ВК“. В начале декабря там засветился со своими соратниками знаменитый в прошлом на всю Россию бандит, отсидевший 19 лет Александр Морозов. Судя по всему он взялся за старое: „морозовцы“ в паблике предлагают помощь в „разводке“ местных властей на деньги, обещая помочь доказать в суде ущерб из-за состояния местных дорог. Нечто подобное после освобождения он уже пробовал провернуть в других регионах. Задержание гражданского активиста Королева с наркотиками — второй уже раз — сулит ему большие неприятности. Но сотрудничество с криминальным авторитетом потенциально еще хуже», — утверждают инсайдеры. У директора «Златмаша» появились проблемы с ФСБ В Златоусте обсуждают неожиданный казус, связанный с кадровой преемственностью на местном машиностроительном заводе. «Когда уходил на повышение гендиректор Сергей Лемешевский, он „продавил“ назначение на свое место заместителя Антона Лобанова. Затем Лобанов стал гендиректором Корпорации „ВНИИЭМ“ Роскомоса и заранее похлопотал, чтобы руководителем „Златмаша“ был назначен его заместитель Антон Малофеев. И вот теперь говорят, что Малофеев имеет родственников в Германии, что закрывает ему получение так называемой первой формы допуска, необходимой руководителю производящего баллистические ракеты для ВМФ завода. Договориться с ФСБ, чтобы там закрыли глаза на это обстоятельство, будет очень сложно. Равно как и передоговориться с Роскосмосом о назначении другого верного человека», — говорят инсайдеры. Векшин заставил элиты Миасса помириться В Миассе обсуждают очередную попытку примирить вечно враждующие местных элиты, предпринятую теперь на высшем уровне. «В город лично приехал политический вице-губернатор Анатолий Векшин. Он и вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Миасс, собрали представителей враждующих кланов. Прежде всего, речь идет о бизнесмене Олеге Сиротине и главе города Григории Тонких. Обострившееся в последнее время противостояние между ними уже привело к повышенному вниманию со стороны силовиков и дестабилизирует обстановку в муниципалитете. Также на встрече присутствовали директор градообразующего автозавода „Урал“ Павле Яковлев и депутат заксобрания Евгений Субачев. Теперь все гадают, как долго продлится затишье», — говорят инсайдеры. Озерские полицейские попали под прицел ФСБ Инсайдеры сообщают, что в Озерске разгорается громкий скандал, связанный с местной полицией. «Речь идет об уголовное деле о похищении денежных средств. Дело расследовала полиция и прямо на суде выяснилось, что протоколы допросов подделаны. Говорят, что в этой истории замешан один высокопоставленный руководитель и обычный следователь», — рассказал источник. По словам источника, материалами занимается ФСБ. Дело находится в СК и может быть возбуждено в ближайшее время. Карталинский глава готовит кадровую зачистку В администрации Карталинского района обсуждают будущую кадровую зачистку, которую готовит глава муниципалитета Анатолий Вдовин. «Когда-то лично губернатор Алексей Текслер дал ему указание провести кадровую чистку по итогам года. Теперь пора итоги подводить», — говорят в кулуарах. Как утверждают инсайдеры, отставки будут достаточно громкими для района. Вдовин учтет все, и работу на ликвидации лесных пожаров, и подготовку к отопительному сезону. Полицейские Кусы увольняются Говорят, что полицейские Кусинского района очень недовольны своим начальником Юрием Ганеевым. «Из-за его тяжелого характера и капризов народ стал увольняться. Численность оперативного состава снизилась в несколько раз, в патрульные тоже желающих немного. Уже появились проблемы с выездом сотрудников на происшествия. Из четырех положенных по штату водителей в дежурной части остался один, остальные уволились. Сам Ганеев ездит на работу из Златоустаа, где он проживает, на служебных машинах», — делятся друг с другом силовики.