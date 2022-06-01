Свердловскую семью бизнесменов обвинили в присвоении миллионов

Полиция два года отказывалась расследовать дело

01 июня 2022 в 22:36 Размер текста - 17 +

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, сообщил источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Екатеринбурженку Людмилу Маркову, основавшую мебельный магазин «Римини плюс» (позднее — ИП «Вакарин»), обвинили в присвоении денег при продаже кухонных гарнитуров. По словам источника URA.RU, знакомого с работой предприятия, с посетителей брали деньги за изготовление мебели, но товар не доходил до адресата, и потраченное горожанам не вернули. В полиции отказываются возбуждать уголовное дело. По словам инсайдера, Маркова, до 2018 года владевшая ныне разорившейся компанией «Римини плюс», была замешана в скандалах с поставками мебели. Некоторые горожане не дождались заказа из-за якобы проблем на производстве. После этого ООО «Римини плюс» начала процедуру банкротства. По словам источника, она переоформила компанию на своего сына — Дмитрия Вакарина (ИП «Вакарин»), который прошел по стопам матери. Екатеринбуржцы рассказали, что уже планировали расстановку мебели, когда заказывали ее у Марковой Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Мы заказывали мебель у гражданки Марковой Людмилы Валентиновны. Ей оплатили производство мебели, а Маркова ничего не сделала. Она попыталась объяснить произошедшее и пообещала вернуть деньги, писала договоры поручительства, но мы понимали, что все это показуха. Нам приходила лишь малая часть от того, что заплатили. В декабре 2019 года мы устали ждать и написали заявление в полицию», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в списке пострадавших от рук Марковой и других членов ее семьи не меньше шести человек. Общая сумма договоров на мебель составила несколько миллионов рублей. Те, кто был готов бороться за свои деньги, обратились в полицию. Однако среди горожан, потерявших крупные суммы, есть медийные личности, не желающие публично ввязываться в конфликт. По словам пострадавших, в схеме присвоения денег работают четыре члена семьи Марковой. «Предприятие оформлено на Дмитрии Вакарина, но управляет там все равно Маркова», — уверен собеседник агентства. Он посчитал, что сын Марковой принимает участие в работе бизнеса, но руководящую должность неофициально выполняет Маркова. Оплаченную в ИП «Вакарин» мебель доставлять не стали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам источника, обращение в полицию, в котором были описаны претензии к ИП «Вакарин» ни к чему не привели. С 2019 года уголовное дело заведено не было. Полицейские отказывают в возбуждении, аргументируя это тем, что не усмотрели признаков состава преступления. «Опрошенная Маркова Л.В. пояснила, что обязательства по договору не были исполнены в связи с финансовыми трудностями „Римини плюс“, которые возникли <…> ввиду незапланированного переезда магазина на другой адрес», — говорится в копии постановления об отказе в возбуждении дела от мая 2020 года (есть в распоряжении URA.RU). Кроме этого, потерпевшие предоставили агентству копии других постановлений полиции, в которых содержится аналогичная информация. В 2021 году к правоохранителям обратились не менее шести человек. «Представитель УМВД утверждает, что 23 декабря 2019 года потерпевшая обратилась в Ленинский районный суд с требованием взыскать средства с „Римини плюс“. Однако такого заседания не было, в суд в это время никто не обращался», — уточнил источник. По его словам, из-за постоянных отказов в возбуждении уголовного дела могли потерять деньги еще несколько горожан. В полиции сообщили, что в действиях Марковой нет состава преступления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU URA.RU обратилось к самой Людмиле Марковой. Она объяснила, что обвинения в присвоении денег беспочвенны, и поделилась своей версией событий. «С экономической ситуацией оказалось все очень сложно, на сегодняшний день магазин закрыт. Со всеми шестью людьми, [обращавшимися в полицию], прошли суды, и сейчас приставами списываются суммы. Все будет рассчитано и выплачено, поэтому никаких мошеннических действий нет. Да, ситуация очень неприятная, но никто не скрывался, не прятался, со всеми клиентами поддерживались отношения. Никто не хотел подводить клиентов, не было намерений взять деньги и сбежать», — рассказала Маркова. Она уточнила, что со счета Дмитрия Вакарина также списываются средства, которые впоследствии возвращают потерпевшим. URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать информацию позднее. Агентство направило запрос в прокуратуру Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Екатеринбурженку Людмилу Маркову, основавшую мебельный магазин «Римини плюс» (позднее — ИП «Вакарин»), обвинили в присвоении денег при продаже кухонных гарнитуров. По словам источника URA.RU, знакомого с работой предприятия, с посетителей брали деньги за изготовление мебели, но товар не доходил до адресата, и потраченное горожанам не вернули. В полиции отказываются возбуждать уголовное дело. По словам инсайдера, Маркова, до 2018 года владевшая ныне разорившейся компанией «Римини плюс», была замешана в скандалах с поставками мебели. Некоторые горожане не дождались заказа из-за якобы проблем на производстве. После этого ООО «Римини плюс» начала процедуру банкротства. По словам источника, она переоформила компанию на своего сына — Дмитрия Вакарина (ИП «Вакарин»), который прошел по стопам матери. «Мы заказывали мебель у гражданки Марковой Людмилы Валентиновны. Ей оплатили производство мебели, а Маркова ничего не сделала. Она попыталась объяснить произошедшее и пообещала вернуть деньги, писала договоры поручительства, но мы понимали, что все это показуха. Нам приходила лишь малая часть от того, что заплатили. В декабре 2019 года мы устали ждать и написали заявление в полицию», — рассказал собеседник агентства. По его словам, в списке пострадавших от рук Марковой и других членов ее семьи не меньше шести человек. Общая сумма договоров на мебель составила несколько миллионов рублей. Те, кто был готов бороться за свои деньги, обратились в полицию. Однако среди горожан, потерявших крупные суммы, есть медийные личности, не желающие публично ввязываться в конфликт. По словам пострадавших, в схеме присвоения денег работают четыре члена семьи Марковой. «Предприятие оформлено на Дмитрии Вакарина, но управляет там все равно Маркова», — уверен собеседник агентства. Он посчитал, что сын Марковой принимает участие в работе бизнеса, но руководящую должность неофициально выполняет Маркова. По словам источника, обращение в полицию, в котором были описаны претензии к ИП «Вакарин» ни к чему не привели. С 2019 года уголовное дело заведено не было. Полицейские отказывают в возбуждении, аргументируя это тем, что не усмотрели признаков состава преступления. «Опрошенная Маркова Л.В. пояснила, что обязательства по договору не были исполнены в связи с финансовыми трудностями „Римини плюс“, которые возникли <…> ввиду незапланированного переезда магазина на другой адрес», — говорится в копии постановления об отказе в возбуждении дела от мая 2020 года (есть в распоряжении URA.RU). Кроме этого, потерпевшие предоставили агентству копии других постановлений полиции, в которых содержится аналогичная информация. В 2021 году к правоохранителям обратились не менее шести человек. «Представитель УМВД утверждает, что 23 декабря 2019 года потерпевшая обратилась в Ленинский районный суд с требованием взыскать средства с „Римини плюс“. Однако такого заседания не было, в суд в это время никто не обращался», — уточнил источник. По его словам, из-за постоянных отказов в возбуждении уголовного дела могли потерять деньги еще несколько горожан. URA.RU обратилось к самой Людмиле Марковой. Она объяснила, что обвинения в присвоении денег беспочвенны, и поделилась своей версией событий. «С экономической ситуацией оказалось все очень сложно, на сегодняшний день магазин закрыт. Со всеми шестью людьми, [обращавшимися в полицию], прошли суды, и сейчас приставами списываются суммы. Все будет рассчитано и выплачено, поэтому никаких мошеннических действий нет. Да, ситуация очень неприятная, но никто не скрывался, не прятался, со всеми клиентами поддерживались отношения. Никто не хотел подводить клиентов, не было намерений взять деньги и сбежать», — рассказала Маркова. Она уточнила, что со счета Дмитрия Вакарина также списываются средства, которые впоследствии возвращают потерпевшим. URA.RU обратилось к представителю пресс-группы УМВД по Екатеринбургу. Там обещали прокомментировать информацию позднее. Агентство направило запрос в прокуратуру Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.