14 июля 2022

Ученые из ХМАО привлекли инвестиции для научных проектов

Деньги помогут совершить открытия в нефтяной отрасли и IT

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Ученые из ХМАО получили грантовую поддержку федеральных проектов Фото:

Проекты ученых и студентов Югорского государственного университета и государственного университета в Сургуте стали победителями в конкурсе на грант президентской программы исследовательских проектов и фонда содействия инноваций. Исследования молодых ученых направлены на увеличение добычи нефти, снижение смертности среди детей, а также профилактики диабета.

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа
Проект ученого из ЮГУ, получившего грант президента, позволит увеличить добычу нефти
Фото:

Проект старшего научного сотрудника ЮГУ Дмитрия Корнеева стал победителем президентского гранта. В течение двух лет на разработку молодому ученому ежегодно будут выделять 1,5 млн рублей. Суть проекта заключается в повышении эффективности добычи и транспортировки тяжелой нефти, а также глубины ее переработки. По словам ученого, это поможет более рационально использовать ресурс и снизить долю отходов, что в свою очередь повысит уровень экологической безопасности нефтяной промышленности.

«Существует ряд особенностей химической природы асфальтенов, требующих детального изучения не только качественных, но и количественных параметров. Сложившаяся проблема приводит к проблемам в нефтяной отрасли. Это и формирование отложений в технологическом оборудовании, неэффективный теплообмен, потеря сырья и энергии, а также высокий выход некондиционных побочных продуктов при переработке тяжелых нефтей», — сказал старший научный сотрудник Дмитрий Корнеев.

Все эти факторы, по словам Корнеева, снижают эффективность добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, возрастают экологические риски, а тяжелые нефти, как энергетический ресурс, используются нерационально.

Новость по теме
Аспирант из ХМАО разработал приложение для лечения новорожденных

Из СурГУ грантовую поддержку фонда содействия инновациям РФ, в рамках конкурса «Студенческий стартап», получили два проекта, направленные на улучшение медицины. Они получили по миллиону рублей для реализации проектов в течение года. Так, аспирант кафедры детских болезней медицинского института Юрий Шерстюк создал приложение, которое поможет снизить смертность среди новорожденных с экстремально низким весом. Приложение использует искусственный интеллект для анализа рентгеновских снимков и диагноза.

Другим проектом, победившим в конкурсе, стало приложение для больных сахарным диабетом, разработанное студентами вуза Ростиславом Сазиковым и Эдмондом Туняном. «Для каждого человека рассчитать инсулин — индивидуальная система. Приложение предназначено для людей с сахарным диабетом и автоматически рассчитывает углеводный состав в продуктах, с учетом индивидуальных показателей человека. Приложение содержит большую базу продуктов для подсчета углеводного состава, а также специфику их приготовления», — рассказал Сазиков.

Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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Проекты ученых и студентов Югорского государственного университета и государственного университета в Сургуте стали победителями в конкурсе на грант президентской программы исследовательских проектов и фонда содействия инноваций. Исследования молодых ученых направлены на увеличение добычи нефти, снижение смертности среди детей, а также профилактики диабета. Проект старшего научного сотрудника ЮГУ Дмитрия Корнеева стал победителем президентского гранта. В течение двух лет на разработку молодому ученому ежегодно будут выделять 1,5 млн рублей. Суть проекта заключается в повышении эффективности добычи и транспортировки тяжелой нефти, а также глубины ее переработки. По словам ученого, это поможет более рационально использовать ресурс и снизить долю отходов, что в свою очередь повысит уровень экологической безопасности нефтяной промышленности. «Существует ряд особенностей химической природы асфальтенов, требующих детального изучения не только качественных, но и количественных параметров. Сложившаяся проблема приводит к проблемам в нефтяной отрасли. Это и формирование отложений в технологическом оборудовании, неэффективный теплообмен, потеря сырья и энергии, а также высокий выход некондиционных побочных продуктов при переработке тяжелых нефтей», — сказал старший научный сотрудник Дмитрий Корнеев. Все эти факторы, по словам Корнеева, снижают эффективность добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья, возрастают экологические риски, а тяжелые нефти, как энергетический ресурс, используются нерационально. Из СурГУ грантовую поддержку фонда содействия инновациям РФ, в рамках конкурса «Студенческий стартап», получили два проекта, направленные на улучшение медицины. Они получили по миллиону рублей для реализации проектов в течение года. Так, аспирант кафедры детских болезней медицинского института Юрий Шерстюк создал приложение, которое поможет снизить смертность среди новорожденных с экстремально низким весом. Приложение использует искусственный интеллект для анализа рентгеновских снимков и диагноза. Другим проектом, победившим в конкурсе, стало приложение для больных сахарным диабетом, разработанное студентами вуза Ростиславом Сазиковым и Эдмондом Туняном. «Для каждого человека рассчитать инсулин — индивидуальная система. Приложение предназначено для людей с сахарным диабетом и автоматически рассчитывает углеводный состав в продуктах, с учетом индивидуальных показателей человека. Приложение содержит большую базу продуктов для подсчета углеводного состава, а также специфику их приготовления», — рассказал Сазиков. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.
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