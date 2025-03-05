Нижневартовский район создаст экспозицию в Национальном центре «Россия» в ХМАО

В Нижневартовском районе прошла стратегическая сессия, в ходе которой жители вместе с местными руководителями обсудили наполнение экспозиции, которую район представит в филиале Национального центра «Россия» в ХМАО. Об этом сообщили в районной мэрии.
«В культурно-досуговом комплексе „Арлекино“ собрались жители всех поселений района, чтобы обсудить семь ключевых тем, отражающих уникальность территории. В обсуждении приняли участие глава района, главы поселений, представители администрации, работники культуры, образования, спорта, общественные деятели, представители бизнеса и молодежных организаций», — рассказали в telegram-канале мэрии.
Экспозиция, которую представит район будет отражать его историю, достижения в экономике и вклад в развитие нефтегазовой отрасли России. В ходе стратсессии были подготовлены материалы, которые станут основой для сценария и плана экспозиции в Национальном Центре «Россия».
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО раскрыл подробности создания филиала национального центра «Россия». Он будет находиться в Ханты-Мансийске, и представит историю и достижения округа.
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