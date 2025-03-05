05 марта 2025

Нижневартовский район создаст экспозицию в Национальном центре «Россия» в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспозиция Нижневартовского района отразит его историю и вклад в развитие нефтегазовой отрасли
Экспозиция Нижневартовского района отразит его историю и вклад в развитие нефтегазовой отрасли Фото:

В Нижневартовском районе прошла стратегическая сессия, в ходе которой жители вместе с местными руководителями обсудили наполнение экспозиции, которую район представит в филиале Национального центра «Россия» в ХМАО. Об этом сообщили в районной мэрии. 

«В культурно-досуговом комплексе „Арлекино“ собрались жители всех поселений района, чтобы обсудить семь ключевых тем, отражающих уникальность территории. В обсуждении приняли участие глава района, главы поселений, представители администрации, работники культуры, образования, спорта, общественные деятели, представители бизнеса и молодежных организаций», — рассказали в telegram-канале мэрии. 

Экспозиция, которую представит район будет отражать его историю, достижения в экономике и вклад в развитие нефтегазовой отрасли России. В ходе стратсессии были подготовлены материалы, которые станут основой для сценария и плана экспозиции в Национальном Центре «Россия». 

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО раскрыл подробности создания филиала национального центра «Россия». Он будет находиться в Ханты-Мансийске, и представит историю и достижения округа.

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В Нижневартовском районе прошла стратегическая сессия, в ходе которой жители вместе с местными руководителями обсудили наполнение экспозиции, которую район представит в филиале Национального центра «Россия» в ХМАО. Об этом сообщили в районной мэрии.  «В культурно-досуговом комплексе „Арлекино“ собрались жители всех поселений района, чтобы обсудить семь ключевых тем, отражающих уникальность территории. В обсуждении приняли участие глава района, главы поселений, представители администрации, работники культуры, образования, спорта, общественные деятели, представители бизнеса и молодежных организаций», — рассказали в telegram-канале мэрии.  Экспозиция, которую представит район будет отражать его историю, достижения в экономике и вклад в развитие нефтегазовой отрасли России. В ходе стратсессии были подготовлены материалы, которые станут основой для сценария и плана экспозиции в Национальном Центре «Россия».  Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО раскрыл подробности создания филиала национального центра «Россия». Он будет находиться в Ханты-Мансийске, и представит историю и достижения округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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