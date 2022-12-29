Как пермяку устроиться на завод с зарплатой в 100 тысяч и выше

По данным Пермьстата, к концу 2022 года средняя заработная плата в Пермском крае составила 51,5 тысяч рублей. При этом крупные предприятия, коллектив которых — более 250 тысяч рублей, готовы платить работникам в среднем около 65 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, заводы завлекают на работу сотрудников, предлагая не только достойные зарплаты, но и другие преимущества при трудоустройстве. Топ-10 самых интересных предложений от крупных работодателей для жителей региона — в материале URA.RU.
Предприятие, входящее в состав ОДК Ростеха, предлагает в Перми работу на производстве систем автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. Средний уровень зарплат на заводе «ОДК-СТАР» — около 50 тысяч рублей. При этом предприятие привлекает новых коллег корпоративными мероприятиями и повышенным вниманием к соблюдению условий охраны труда. Так, в 2022 году сотрудников завода обследовали на онкологию и обеспечили защитными очками. Кроме того, в летнюю жару заводчанам раздали газированную воду и обеспечили доступ в душевые.
2. ЗАО «Специальное конструкторское бюро»
Военный дивизион «Мотовилихинских заводов», в связи с серьезным расширением штата, открыл десятки новых вакансий. Рабочим предлагают трудиться на производстве военной техники. Например, предприятию требуются токари на зарплату в 70 тысяч рублей. Сотрудников ЗАО «СКБ» ищет не только в Пермском крае, но также в Екатеринбурге, Челябинске, Миассе, Тюмени, Кургане, Ижевске. Помимо зарплат, соискателей завлекают соцпакетом. В него включены дотации на питание, санаторно-курортное лечение, различные виды материальной помощи, доплата за вредные условия труда и частичная компенсация найма жилья.
Расширенный соцпакет предлагает своим сотрудникам и пермское предприятие «Соликамскбумпром», которое является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Специалистам при трудоустройстве на завод готовы предоставить жилье, санаторно-курортное лечение, а также медицинское обслуживание в заводской поликлинике. На предприятии свободны десятки вакансий, связанных с заготовкой леса. Уровень заработных плат — 200 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить начальнику лесозаготовительного участка и водителям лесовозов.
4. Вятский станкостроительный завод
Поступают жителям Пермского края и предложения о работе в других регионах. Так, Вятский станкостроительный завод зовет соискателей на свое производство, предлагая заработные платы от 100 тысяч рублей. Такие деньги предприятие готово платить инженерам-конструкторам. Обязательные условия — умение работать с чертежами и ведение конструкторской документации. Для работы необходим переезд в Киров. Там новых сотрудников обещают обеспечить жильем, а также предлагают им график с семи часов утра до четырех часов вечера, исключающий дорожные пробки.
Работу вахтовым методом предлагает пермякам турбинный завод в Калуге, обещая заработные платы от 90 тысяч рублей. Трудиться необходимо на производстве паровых турбин, блочных генераторов и энергоблоков. Среди предлагаемых для работы условий — оплачиваемые отпуск и больничные, компенсация проезда. Также завод обещает предоставить новым сотрудникам проживание в гостинице в самом центре города. Еще одно обещание — возможность бесплатной учебы. На предприятии можно повысить разряд, получить вторую профессию, а также пройти школу мастера или молодого инженера.
6. Открытое акционерное общество «Протон-ПМ»
Работу с производственной учебой готово предоставить пермякам оборонное предприятие «Протон-ПМ». Воспользоваться предложением могут, в том числе, женщины. Им предлагают обучиться профессии модельщика выплавляемых моделей. В ходе обучения всех желающих познакомят с устройством различных типов агрегатов, применяемых для плавки. Размер заработной платы на период учебы — 25 тысяч рублей. Средний уровень зарплат на заводе для штатных сотрудников составляет 40 тысяч рублей. Зарплаты руководителей различных производственных подразделений стартуют от 70 тысяч рублей.
Оплачиваемые курсы сразу по четырем специальностям открыло в 2022 году на своем производстве предприятие «ОДК-Пермские Моторы». С кандидатами на заводе заключается договор на трехмесячный срок, в течение которого потенциальным сотрудникам платится стипендия в 20 тысяч рублей. Предприятие обучает всех желающих профессиям фрезеровщика, токаря, резьбошлифовщика и сверловщика. Обязательное требование к кандидатам — наличие технического образования. По итогам учебы принимается решение о трудоустройстве с окладом от 35-40 тысяч рублей.
8. ООО «Пермские насосы»
Пермский разработчик и производитель насосного оборудования предлагает новым сотрудникам заработные платы выше средних по рынку труда на 10-15 процентов. Завод готов принять на производство электромонтеров, слесарей, инженеров-технологов, мастеров сборочного производства и других специалистов. Средний уровень зарплат на предприятии «Пермские насосы» — от 60 тысячи рублей. Самый высокий оклад предлагают начальнику планово-экономического отдела, труд которого оценивают в 130 тысяч рублей. Имеется возможность дополнительного заработка на сверхурочных.
Пермское предприятие «Авиадвигатель» завлекает новых сотрудников, предлагая, помимо заработной платы и соцпакета, дополнительный двухнедельный отпуск. Его предоставляют работникам, занятым на производстве с применением вредных веществ. В частности, такие условия предложены малярам. Их обязанности заключаются в обработке деталей краской и работе с ацетоном. Также заводу требуются токари, слесари, программисты и другие специалисты. Средний уровень заработных плат на предприятии — около 40 тысяч рублей на руки.
10. Акционерное общество «Стройпанелькомплект»
Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, которые необходимы для строительства зданий: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из главных плюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам завод готов компенсировать часть оплаты за жилье. Также сотрудникам гарантируют медицинский осмотр за счет предприятия. Средний уровень заработных плат на предприятии составляет 45-50 тысяч рублей.
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По данным Пермьстата, к концу 2022 года средняя заработная плата в Пермском крае составила 51,5 тысяч рублей. При этом крупные предприятия, коллектив которых — более 250 тысяч рублей, готовы платить работникам в среднем около 65 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, заводы завлекают на работу сотрудников, предлагая не только достойные зарплаты, но и другие преимущества при трудоустройстве. Топ-10 самых интересных предложений от крупных работодателей для жителей региона — в материале URA.RU. 1. Акционерное общество «ОДК-СТАР» Предприятие, входящее в состав ОДК Ростеха, предлагает в Перми работу на производстве систем автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. Средний уровень зарплат на заводе «ОДК-СТАР» — около 50 тысяч рублей. При этом предприятие привлекает новых коллег корпоративными мероприятиями и повышенным вниманием к соблюдению условий охраны труда. Так, в 2022 году сотрудников завода обследовали на онкологию и обеспечили защитными очками. Кроме того, в летнюю жару заводчанам раздали газированную воду и обеспечили доступ в душевые. 2. ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Военный дивизион «Мотовилихинских заводов», в связи с серьезным расширением штата, открыл десятки новых вакансий. Рабочим предлагают трудиться на производстве военной техники. Например, предприятию требуются токари на зарплату в 70 тысяч рублей. Сотрудников ЗАО «СКБ» ищет не только в Пермском крае, но также в Екатеринбурге, Челябинске, Миассе, Тюмени, Кургане, Ижевске. Помимо зарплат, соискателей завлекают соцпакетом. В него включены дотации на питание, санаторно-курортное лечение, различные виды материальной помощи, доплата за вредные условия труда и частичная компенсация найма жилья. 3. Акционерное общество «Соликамскбумпром» Расширенный соцпакет предлагает своим сотрудникам и пермское предприятие «Соликамскбумпром», которое является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Специалистам при трудоустройстве на завод готовы предоставить жилье, санаторно-курортное лечение, а также медицинское обслуживание в заводской поликлинике. На предприятии свободны десятки вакансий, связанных с заготовкой леса. Уровень заработных плат — 200 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить начальнику лесозаготовительного участка и водителям лесовозов. 4. Вятский станкостроительный завод Поступают жителям Пермского края и предложения о работе в других регионах. Так, Вятский станкостроительный завод зовет соискателей на свое производство, предлагая заработные платы от 100 тысяч рублей. Такие деньги предприятие готово платить инженерам-конструкторам. Обязательные условия — умение работать с чертежами и ведение конструкторской документации. Для работы необходим переезд в Киров. Там новых сотрудников обещают обеспечить жильем, а также предлагают им график с семи часов утра до четырех часов вечера, исключающий дорожные пробки. 5. Калужский турбинный завод Работу вахтовым методом предлагает пермякам турбинный завод в Калуге, обещая заработные платы от 90 тысяч рублей. Трудиться необходимо на производстве паровых турбин, блочных генераторов и энергоблоков. Среди предлагаемых для работы условий — оплачиваемые отпуск и больничные, компенсация проезда. Также завод обещает предоставить новым сотрудникам проживание в гостинице в самом центре города. Еще одно обещание — возможность бесплатной учебы. На предприятии можно повысить разряд, получить вторую профессию, а также пройти школу мастера или молодого инженера. 6. Открытое акционерное общество «Протон-ПМ» Работу с производственной учебой готово предоставить пермякам оборонное предприятие «Протон-ПМ». Воспользоваться предложением могут, в том числе, женщины. Им предлагают обучиться профессии модельщика выплавляемых моделей. В ходе обучения всех желающих познакомят с устройством различных типов агрегатов, применяемых для плавки. Размер заработной платы на период учебы — 25 тысяч рублей. Средний уровень зарплат на заводе для штатных сотрудников составляет 40 тысяч рублей. Зарплаты руководителей различных производственных подразделений стартуют от 70 тысяч рублей. 7. Акционерное общество «ОДК-Пермские моторы» Оплачиваемые курсы сразу по четырем специальностям открыло в 2022 году на своем производстве предприятие «ОДК-Пермские Моторы». С кандидатами на заводе заключается договор на трехмесячный срок, в течение которого потенциальным сотрудникам платится стипендия в 20 тысяч рублей. Предприятие обучает всех желающих профессиям фрезеровщика, токаря, резьбошлифовщика и сверловщика. Обязательное требование к кандидатам — наличие технического образования. По итогам учебы принимается решение о трудоустройстве с окладом от 35-40 тысяч рублей. 8. ООО «Пермские насосы» Пермский разработчик и производитель насосного оборудования предлагает новым сотрудникам заработные платы выше средних по рынку труда на 10-15 процентов. Завод готов принять на производство электромонтеров, слесарей, инженеров-технологов, мастеров сборочного производства и других специалистов. Средний уровень зарплат на предприятии «Пермские насосы» — от 60 тысячи рублей. Самый высокий оклад предлагают начальнику планово-экономического отдела, труд которого оценивают в 130 тысяч рублей. Имеется возможность дополнительного заработка на сверхурочных. 9. Акционерное общество «Авиадвигатель» Пермское предприятие «Авиадвигатель» завлекает новых сотрудников, предлагая, помимо заработной платы и соцпакета, дополнительный двухнедельный отпуск. Его предоставляют работникам, занятым на производстве с применением вредных веществ. В частности, такие условия предложены малярам. Их обязанности заключаются в обработке деталей краской и работе с ацетоном. Также заводу требуются токари, слесари, программисты и другие специалисты. Средний уровень заработных плат на предприятии — около 40 тысяч рублей на руки. 10. Акционерное общество «Стройпанелькомплект» Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, которые необходимы для строительства зданий: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из главных плюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам завод готов компенсировать часть оплаты за жилье. Также сотрудникам гарантируют медицинский осмотр за счет предприятия. Средний уровень заработных плат на предприятии составляет 45-50 тысяч рублей.