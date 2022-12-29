Как пермяку устроиться на завод с зарплатой в 100 тысяч и выше

Лучшие предложения о работе на предприятиях

30 декабря 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

По данным Пермьстата, к концу 2022 года средняя заработная плата в Пермском крае составила 51,5 тысяч рублей. При этом крупные предприятия, коллектив которых — более 250 тысяч рублей, готовы платить работникам в среднем около 65 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, заводы завлекают на работу сотрудников, предлагая не только достойные зарплаты, но и другие преимущества при трудоустройстве. Топ-10 самых интересных предложений от крупных работодателей для жителей региона — в материале URA.RU. 1. Акционерное общество «ОДК-СТАР» Предприятие, входящее в состав ОДК Ростеха, предлагает в Перми работу на производстве систем автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. Средний уровень зарплат на заводе «ОДК-СТАР» — около 50 тысяч рублей. При этом предприятие привлекает новых коллег корпоративными мероприятиями и повышенным вниманием к соблюдению условий охраны труда. Так, в 2022 году сотрудников завода обследовали на онкологию и обеспечили защитными очками. Кроме того, в летнюю жару заводчанам раздали газированную воду и обеспечили доступ в душевые. 2. ЗАО «Специальное конструкторское бюро» Военный дивизион «Мотовилихинских заводов», в связи с серьезным расширением штата, открыл десятки новых вакансий. Рабочим предлагают трудиться на производстве военной техники. Например, предприятию требуются токари на зарплату в 70 тысяч рублей. Сотрудников ЗАО «СКБ» ищет не только в Пермском крае, но также в Екатеринбурге, Челябинске, Миассе, Тюмени, Кургане, Ижевске. Помимо зарплат, соискателей завлекают соцпакетом. В него включены дотации на питание, санаторно-курортное лечение, различные виды материальной помощи, доплата за вредные условия труда и частичная компенсация найма жилья. 3. Акционерное общество «Соликамскбумпром» Расширенный соцпакет предлагает своим сотрудникам и пермское предприятие «Соликамскбумпром», которое является одним из ведущих российских производителей газетной бумаги. Специалистам при трудоустройстве на завод готовы предоставить жилье, санаторно-курортное лечение, а также медицинское обслуживание в заводской поликлинике. На предприятии свободны десятки вакансий, связанных с заготовкой леса. Уровень заработных плат — 200 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить начальнику лесозаготовительного участка и водителям лесовозов. 4. Вятский станкостроительный завод Поступают жителям Пермского края и предложения о работе в других регионах. Так, Вятский станкостроительный завод зовет соискателей на свое производство, предлагая заработные платы от 100 тысяч рублей. Такие деньги предприятие готово платить инженерам-конструкторам. Обязательные условия — умение работать с чертежами и ведение конструкторской документации. Для работы необходим переезд в Киров. Там новых сотрудников обещают обеспечить жильем, а также предлагают им график с семи часов утра до четырех часов вечера, исключающий дорожные пробки. 5. Калужский турбинный завод Работу вахтовым методом предлагает пермякам турбинный завод в Калуге, обещая заработные платы от 90 тысяч рублей. Трудиться необходимо на производстве паровых турбин, блочных генераторов и энергоблоков. Среди предлагаемых для работы условий — оплачиваемые отпуск и больничные, компенсация проезда. Также завод обещает предоставить новым сотрудникам проживание в гостинице в самом центре города. Еще одно обещание — возможность бесплатной учебы. На предприятии можно повысить разряд, получить вторую профессию, а также пройти школу мастера или молодого инженера. 6. Открытое акционерное общество «Протон-ПМ» Работу с производственной учебой готово предоставить пермякам оборонное предприятие «Протон-ПМ». Воспользоваться предложением могут, в том числе, женщины. Им предлагают обучиться профессии модельщика выплавляемых моделей. В ходе обучения всех желающих познакомят с устройством различных типов агрегатов, применяемых для плавки. Размер заработной платы на период учебы — 25 тысяч рублей. Средний уровень зарплат на заводе для штатных сотрудников составляет 40 тысяч рублей. Зарплаты руководителей различных производственных подразделений стартуют от 70 тысяч рублей. 7. Акционерное общество «ОДК-Пермские моторы» Оплачиваемые курсы сразу по четырем специальностям открыло в 2022 году на своем производстве предприятие «ОДК-Пермские Моторы». С кандидатами на заводе заключается договор на трехмесячный срок, в течение которого потенциальным сотрудникам платится стипендия в 20 тысяч рублей. Предприятие обучает всех желающих профессиям фрезеровщика, токаря, резьбошлифовщика и сверловщика. Обязательное требование к кандидатам — наличие технического образования. По итогам учебы принимается решение о трудоустройстве с окладом от 35-40 тысяч рублей. 8. ООО «Пермские насосы» Пермский разработчик и производитель насосного оборудования предлагает новым сотрудникам заработные платы выше средних по рынку труда на 10-15 процентов. Завод готов принять на производство электромонтеров, слесарей, инженеров-технологов, мастеров сборочного производства и других специалистов. Средний уровень зарплат на предприятии «Пермские насосы» — от 60 тысячи рублей. Самый высокий оклад предлагают начальнику планово-экономического отдела, труд которого оценивают в 130 тысяч рублей. Имеется возможность дополнительного заработка на сверхурочных. 9. Акционерное общество «Авиадвигатель» Пермское предприятие «Авиадвигатель» завлекает новых сотрудников, предлагая, помимо заработной платы и соцпакета, дополнительный двухнедельный отпуск. Его предоставляют работникам, занятым на производстве с применением вредных веществ. В частности, такие условия предложены малярам. Их обязанности заключаются в обработке деталей краской и работе с ацетоном. Также заводу требуются токари, слесари, программисты и другие специалисты. Средний уровень заработных плат на предприятии — около 40 тысяч рублей на руки. 10. Акционерное общество «Стройпанелькомплект» Крупнейший пермский застройщик «Стройпанелькомплект» (СПК) ищет рабочих всех профилей, которые необходимы для строительства зданий: монтажников ЖБК, электросварщиков, бетонщиков, машинистов крана и других. Одним из главных плюсов трудоустройства в компанию указано бесплатное питание. Иногородним строительным бригадам завод готов компенсировать часть оплаты за жилье. Также сотрудникам гарантируют медицинский осмотр за счет предприятия. Средний уровень заработных плат на предприятии составляет 45-50 тысяч рублей.