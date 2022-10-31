В Перми оборонный завод завлекает рабочих высокими зарплатами

Сотрудникам предлагают работу на производстве насосного оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оборонное предприятие ООО «Пермские насосы» расширяет штат. Заводу срочно требуются сотрудники на производство. Работникам обещают зарплаты выше средних по рынку труда. Объявления с подробными описаниями вакансий размещены на сайте Headhunter.

«Предприятие включено в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса. Зарплаты сотрудников на 10-15% выше средних по рынку. Изменение зарплаты не привязано к стажу, а зависит от результатов работы сотрудника. Можно дополнительно заработать на сверхурочных работах. У нас белая зарплата дважды в месяц без задержек», — сообщается в объявлениях.

Завод предлагает работу электромонтерам, слесарям, инженерам-технологам, мастерам сборочного производства и другим специалистам. Средний уровень заработной платы на предприятии — от 60 тысяч рублей. Больше всего готовы платить начальнику планово-диспетчерского отдела. Его труд оценивают в 130 тысяч рублей.

По данным сайта предприятия, ООО «Пермские насосы» является одним из ведущих разработчиков и производителей центробежного насосного оборудования в России. Завод производит полный цикла работ — от проектирования новых конструкций насосов до их сервисного обслуживания и поставок запасных частей. Как сообщается в сервисе СБИС, в прошлом году компания в три раза увеличила чистую прибыль, которая составила более 300 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае набирает сотрудников татарстанское оборонное предприятие «Ремдизель». Заводу необходимы рабочие на производство бронированной техники.