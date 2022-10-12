В Перми сотрудников оборонного завода проверят на онкологию

По итогам обследования заводчане получат рекомендации врача-онколога Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Перми сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» проверят на наличие онкозаболеваний. Такая акция проводится впервые, в рамках сотрудничества с пермским онкологическим центром, сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«В первую очередь обследуют сотрудников бухгалтерии, отдел организационного обеспечения управления и автоматизированного управления производством, управления главного технолога и цеха 34. Акцент сделали на персонал, который не проходит регулярные профосмотры состоит в группе риска в силу возраста. Сотрудники цеха 34 проверят состояние здоровья, поскольку работают с канцерогенными веществами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники должны сдать общие анализы, а также кровь на онкологические маркеры. Женщин старше 40 лет направят на маммографию, а ряд работников по показаниям пройдут УЗИ-диагностику. По итогам обследований все заводчане получат заключения и рекомендации врача-онколога.

Завод «ОДК-СТАР» входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. В Перми предприятие разрабатывает и производит системы автоматического управления для авиадвигателей гражданских вертолетов и самолетов. Численность персонала, по данным на 2022 год — около 4,5 тысяч человек.

Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «ОДК-СТАР» расширяет штат. Завод объявил срочный набор сотрудников с опытом работы на основное производство.