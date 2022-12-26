Оборонный завод зовет пермяков на работу с жильем и зарплатой в 100 тысяч

Окончательный уровень зарплат новых сотрудников утверждается на собеседовании с главным инженером Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Пермского края предлагает работу предприятие оборонно-промышленного комплекса «Вятский станкостроительный завод». Компании требуются инженеры-конструкторы машиностроения на зарплату от 100 тысяч рублей. Завод также обещает предоставить жилье и график, исключающий дорожные пробки. Об этом сообщается в описании вакансии на сайте Headhunter.

«Какой функционал необходимо выполнять: работа с чертежами и ведение конструкторской документации, как в печатном, так и в электронном виде, владение 3D-моделированием, разработка, конструирование и проектирование оборудования. Это уникальная возможность не только заработать, но и отстоять честь российского станкостроения», — указано в объявлении.

При переезде в Киров новым сотрудников обещают обеспечить съемным жильем. Также завод предлагает график работы с семи часов утра до четырех часов вечера, чтобы не приходилось стоять в утренних и вечерних пробках. Окончательный уровень заработных плат утверждается на собеседовании с главным инженером и зависит от перечня выполняемых работ.

ООО «Вятский станкостроительный завод» является российским производителем металлообрабатывающих станков, запасных частей и расходных материалов. Предприятие также занимается обслуживанием, ремонтом и модернизацией станочного оборудования. По данным сервиса СБИС, чистая прибыль завода по итогам 2021 года составила 1,9 млн рублей.

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