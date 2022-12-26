Пермьстат: пермяки в среднем зарабатывают больше 51 тысячи рублей

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2022 года сложилась в размере 51505,7 рубля. По отношению к октябрю 2021 года ее рост составил 14,5%. Реальная заработная плата в октябре по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 1,5%», — отмечают в Пермьстате.
Самые высокие зарплаты у тех, кто занят в профессиональной, научной и технической деятельности (в среднем 66767 рублей в месяц). Самые низкие — у работников гостиничного сервиса и предприятий общепита (в среднем 30588 рублей).
Ранее пермяки признались, что их доходы в текущем году упали. О росте своей зарплаты аналитикам рассказали представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, сотрудники IT-отрасли и банковские служащие.
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В Пермском крае среднемесячная номинальная зарплата по итогам октября составила 51506 рублей. В то же время реальная зарплата выросла незначительно. Данные приводятся на сайте Пермьстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2022 года сложилась в размере 51505,7 рубля. По отношению к октябрю 2021 года ее рост составил 14,5%. Реальная заработная плата в октябре по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 1,5%», — отмечают в Пермьстате. Самые высокие зарплаты у тех, кто занят в профессиональной, научной и технической деятельности (в среднем 66767 рублей в месяц). Самые низкие — у работников гостиничного сервиса и предприятий общепита (в среднем 30588 рублей). Ранее пермяки признались, что их доходы в текущем году упали. О росте своей зарплаты аналитикам рассказали представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, сотрудники IT-отрасли и банковские служащие.