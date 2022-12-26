Пермьстат: пермяки в среднем зарабатывают больше 51 тысячи рублей

В Пермском крае выросла среднемесячная зарплата

27 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

По сравнению с октябрем 2021 года среднемесячная реальная зарплата выросла на 1,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае среднемесячная номинальная зарплата по итогам октября составила 51506 рублей. В то же время реальная зарплата выросла незначительно. Данные приводятся на сайте Пермьстата. Новость по теме Пермяки становятся беднее, несмотря на рост зарплат «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2022 года сложилась в размере 51505,7 рубля. По отношению к октябрю 2021 года ее рост составил 14,5%. Реальная заработная плата в октябре по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 1,5%», — отмечают в Пермьстате. Самые высокие зарплаты у тех, кто занят в профессиональной, научной и технической деятельности (в среднем 66767 рублей в месяц). Самые низкие — у работников гостиничного сервиса и предприятий общепита (в среднем 30588 рублей). Ранее пермяки признались, что их доходы в текущем году упали. О росте своей зарплаты аналитикам рассказали представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, сотрудники IT-отрасли и банковские служащие.

В Пермском крае среднемесячная номинальная зарплата по итогам октября составила 51506 рублей. В то же время реальная зарплата выросла незначительно. Данные приводятся на сайте Пермьстата. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за октябрь 2022 года сложилась в размере 51505,7 рубля. По отношению к октябрю 2021 года ее рост составил 14,5%. Реальная заработная плата в октябре по сравнению с октябрем 2021 года увеличилась на 1,5%», — отмечают в Пермьстате. Самые высокие зарплаты у тех, кто занят в профессиональной, научной и технической деятельности (в среднем 66767 рублей в месяц). Самые низкие — у работников гостиничного сервиса и предприятий общепита (в среднем 30588 рублей). Ранее пермяки признались, что их доходы в текущем году упали. О росте своей зарплаты аналитикам рассказали представители сферы добычи сырья, специалисты по закупкам, сотрудники IT-отрасли и банковские служащие.